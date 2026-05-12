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नेशनल ओपन रैंकिंग चैंपियनशिप का समापन; सांसद करण भूषण बोले- "सारी बाधाएं खत्म हुईं, चालू हो गया प्रोग्राम"

तीन दिवसीय नेशनल ओपन रैंकिंग चैंपियनशिप का मंगलवार को समापन हो गया.

नेशनल ओपन रैंकिंग चैंपियनशिप का समापन
नेशनल ओपन रैंकिंग चैंपियनशिप का समापन (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 12, 2026 at 7:12 PM IST

4 Min Read
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गोंडा : जिले में तीन दिवसीय नेशनल ओपन रैंकिंग चैंपियनशिप का मंगलवार को समापन हो गया. इस कुश्ती में करीब 1400 पहलवानों ने भाग लिया. कैसरगंज से बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के प्रदेश अध्यक्ष करन भूषण सिंह चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे. इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान सवालों के जवाब दिये.

"महिला और पुरुष मिलकर 1400 खिलाड़ी" : सांसद करन भूषण सिंह ने कहा कि 2026 सीनियर रैंकिंग चल रही है. टोटल महिला और पुरुष मिलकर 1400 खिलाड़ी हैं. उन्होंने कहा कि एक बढ़िया खेल का प्रदर्शन यहां पर हो रहा है. एक सवाल पर उन्होंने कहा कि यह कुछ दुर्भाग्य था, हर अच्छे काम में कुछ बाधा आती है. सारी बाधाएं खत्म हुईं, प्रोग्राम चालू हो गया. उन्होंने कहा कि मैं बड़े दावे के साथ बोल सकता हूं कि भारत में नहीं एशिया में यह सेमी-डोम रेसलिंग के लिए सेमी-डोम कहीं नहीं होगा.

सांसद करन भूषण सिंह का बयान (Video credit: ETV Bharat)

"जो विरोध करना चाहता है, विरोध करता है" : उन्होंने कहा कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर रेसलिंग के लिए यहां पे जो है, यह पूरे भारत में नहीं है. उन्होंने कहा कि अब जिसकी जैसी इच्छा, जो विरोध करना चाहता है, विरोध करता है. हजार लोग तो तारीफ कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि जैसे इससे पहले भी कुश्ती होती थी, सब बोलते थे कि नेशनल या सीनियर रैंकिंग जो हो, नंदिनी में हो, क्योंकि हम लोग जो होस्ट हैं, हम लोग अयोध्या के वासी हैं और हम लोग सबका सत्कार करना बहुत अच्छे से जानते हैं. और वही व्यवस्था यहां पे दी जाती है.

"विवादित चेहरा सुर्खियों में ज़्यादा रहता है..." : उन्होंने कहा कि देखिये किसी को अगर सुर्खियों में रहना है तो वो ऐसा काम करेगा. और बड़े दिन से वो जैसे विवादित चेहरा सुर्खियों में ज़्यादा रहता है, तो बड़े दिन से कैमरा नहीं जा रहा था. फाइनल मौका मिल गया यहां पर आईं, सुरक्षित महसूस किया, पूरे देश ने देखा कितनी सुरक्षित हैं. यहां पर कोई सेंट्रल फोर्स या किसी को सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है, वो अकेले आईं ना? सुरक्षा उनको हम लोग, यहां फेडरेशन ने भी पूरी व्यवस्था कर रखी थी कि अगर कुछ होता है तो सुरक्षा उनको मुहैया कराई जाएगी और वो संतुष्ट होकर गईं.

"महिलाएं यहां पर बड़ी सुरक्षित हैं, संतुष्ट हैं..." : एक सवाल पर उन्होंने कहा कि मेरे पिता खिलाड़ियों के लिये थे, खिलाड़ियों के लिये हैं और खिलाड़ियों के लिये रहेंगे, यही उनको दर्द है. उन्होंने कहा कि किसी को बात का बतंगड़ बनाना हो यह दूसरी चीज है. महिलाएं यहां पर बड़ी सुरक्षित हैं, संतुष्ट हैं और खुश हैं. एक सवाल पर उन्होंने कहा कि कोई जाहिल है तो हम लोग सिखा नहीं सकते हर किसी को अपनी मर्यादा पता है, मर्यादा में रहना चाहिये. हम लोगों को भी शब्द बुरे लगते है, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कहते.

भारतीय कुश्ती संघ अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि 200 बच्चियां हिस्सा ले रही हैं और सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि यहां से मेडल जीत करके रैंकिंग में जीतें और जो टाॅप 4 की बच्चियां आएंगी उनको जो नेशनल का लाभ मिलता है वहीं लाभ इन बच्चियों को भी मिले.


14 दिनों का 'कारण बताओ' नोटिस हुआ था जारी : बता दें कि गोंडा के नंदिनी नगर स्टेडियम में हो रही तीन दिवसीय नेशनल ओपन रैंकिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेने पहुंचीं विनेश फोगाट को खेलने से रोक दिया गया था. कुश्ती संघ ने विनेश को 14 दिनों का 'कारण बताओ' नोटिस जारी करते हुए उन पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया था. इसके बावजूद विनेश फोगाट अपनी दावेदारी पेश करने स्टेडियम पहुंचीं थी, लेकिन संघ ने उन्हें बिना नोटिस का जवाब दिए मैट पर उतरने की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया था. जिसके बाद वह बिना प्रतियोगिता शामिल हुए दिल्ली वापस लौट गईं.

यह भी पढ़ें : गोंडा में बवाल: विनेश फोगाट पर 14 दिन का बैन, कुश्ती संघ ने मैट पर उतरने से किया मना

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