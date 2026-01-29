ETV Bharat / state

यूजीसी के नए प्रावधान को लेकर राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने जताई आपत्ति, स्पष्टता और पारदर्शिता की मांग की

राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने यूजीसी के नए प्रावधानों में स्पष्टता और पारदर्शिता की मांग की है.

new UGC rules
राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के सदस्य (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 29, 2026 at 8:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा झारखंड ने यूजीसी द्वारा जारी समता अधिनियम 2026 के प्रावधानों में स्पष्टता और पारदर्शिता की मांग की. रांची के हरमू स्थित मोर्चा के प्रदेश कार्यालय में बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा कि ये प्रावधान अस्पष्ट हैं तथा ओबीसी समुदाय के साथ-साथ महिलाओं, दिव्यांगजनों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों को न्याय दिलाने में पूरी तरह अक्षम हैं.

उन्होंने मांग की कि इन प्रावधानों को स्पष्ट एवं पारदर्शी बनाया जाए, भेद-भाव के मापदंड परिभाषित किए जाएं तथा यह स्पष्ट हो कि कौन-सा व्यवहार भेदभाव माना जाएगा.

राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस (Etv Bharat)

उन्होने कहा कि कमेटी के सदस्यों की नियुक्ति पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए. सदस्यों का चयन उनकी योग्यता, अनुभव और भेदभाव के खिलाफ लड़ने की क्षमता का आधार पर होना चाहिए. ओबीसी समाज के लिए समग्र न्याय सुनिश्चित किया जाए और इसे आईआईटी, आईआईएम तथा अन्य मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेजों में लागू किया जाए.

नए प्रावधानों पर उच्चतम न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक पर उन्होंने कहा कि न्यायालय सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा द्वारा उठाई गई स्पष्टता की मांग पर ध्यान देते हुए आगे निर्णय लेगा, इसकी पूरी उम्मीद है.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में महासचिव विद्याधर प्रसाद ने कहा कि हर स्तर पर पिछड़े वर्ग के साथ भेदभाव जारी है, चाहे शैक्षणिक संस्थान हों, प्रशासनिक सेवाएं हों या अन्य कोई व्यवस्था. पिछड़ों को समुचित प्रतिनिधित्व न मिलना भेदभाव को स्पष्ट रूप से उजागर करता है. उन्होंने सरकार से अपील की कि जाति-आधारित भेदभाव को समाप्त करने के लिए समग्र व्यवस्था बनाई जाए.

यह भी पढ़ें:

यूजीसी के नए इक्विटी नियम 2026 पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, जानिए कांग्रेस और राजद नेताओं ने क्या कहा

यूजीसी के नए इक्विटी नियम 2026 पर देशभर में विरोध, झारखंड के विश्वविद्यालयों में भी बढ़ा आक्रोश

UGC के नए नियम पर असमंजस में झारखंड की राजनीति, कांग्रेस-भाजपा ने साधी चुप्पी, जेएमएम ने आपस में लड़ाने की बताई साजिश

TAGGED:

OBC MORCHA ON UGC
NATIONAL OBC FRONT
राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा
PROTEST AGAINST UGC
NEW UGC RULES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.