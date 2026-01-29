ETV Bharat / state

यूजीसी के नए प्रावधान को लेकर राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने जताई आपत्ति, स्पष्टता और पारदर्शिता की मांग की

रांची: राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा झारखंड ने यूजीसी द्वारा जारी समता अधिनियम 2026 के प्रावधानों में स्पष्टता और पारदर्शिता की मांग की. रांची के हरमू स्थित मोर्चा के प्रदेश कार्यालय में बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा कि ये प्रावधान अस्पष्ट हैं तथा ओबीसी समुदाय के साथ-साथ महिलाओं, दिव्यांगजनों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों को न्याय दिलाने में पूरी तरह अक्षम हैं.

उन्होंने मांग की कि इन प्रावधानों को स्पष्ट एवं पारदर्शी बनाया जाए, भेद-भाव के मापदंड परिभाषित किए जाएं तथा यह स्पष्ट हो कि कौन-सा व्यवहार भेदभाव माना जाएगा.

राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस (Etv Bharat)

उन्होने कहा कि कमेटी के सदस्यों की नियुक्ति पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए. सदस्यों का चयन उनकी योग्यता, अनुभव और भेदभाव के खिलाफ लड़ने की क्षमता का आधार पर होना चाहिए. ओबीसी समाज के लिए समग्र न्याय सुनिश्चित किया जाए और इसे आईआईटी, आईआईएम तथा अन्य मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेजों में लागू किया जाए.

नए प्रावधानों पर उच्चतम न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक पर उन्होंने कहा कि न्यायालय सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा द्वारा उठाई गई स्पष्टता की मांग पर ध्यान देते हुए आगे निर्णय लेगा, इसकी पूरी उम्मीद है.