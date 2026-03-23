राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन: गुजरात के राज्यपाल ने भिवानी में वेलनेस सेंटर का किया उद्घाटन, 40 लाख किसान जुड़े
गुजरात के राज्यपाल ने भिवानी में जगन्नाथ वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया.
Published : March 23, 2026 at 2:37 PM IST
भिवानी: केंद्र सरकार ने 2024 में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य खेती को टिकाऊ, कम खर्च और पर्यावरण के अनुकूल बनाना है. इस मिशन के तहत देशभर में लगभग 40 लाख किसान रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग किए बिना खेती कर रहे हैं. गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि आने वाला समय प्राकृतिक खेती का है, क्योंकि यह मित्र कीट, सूक्ष्म जीवाणु और केंचुओं की मदद से उत्पादन बढ़ाने के साथ स्वास्थ्य को भी सुरक्षित रखती है.
जगन्नाथ वेलनेस सेंटर का उद्घाटन: भिवानी के हरियाणा प्राकृतिक चिकित्सालय में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने जगन्नाथ वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया. इस अवसर पर उन्होंने सेंटर का निरीक्षण किया और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के बारे में जानकारी प्राप्त की. राज्यपाल ने कहा कि, "यह वेलनेस सेंटर लोगों को बगैर दवाओं के प्राकृतिक तरीकों से इलाज कराने की सुविधा देगा."
प्राकृतिक चिकित्सा का महत्व: आचार्य देवव्रत ने प्राकृतिक चिकित्सा की विशेषताओं पर जोर देते हुए कहा कि यह पद्धति कम खर्च में शरीर को नुकसान पहुंचाए बिना चिकित्सा संभव बनाती है. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में लोग प्रकृति से जुड़ाव बढ़ाएंगे और प्राकृतिक इलाज की ओर बढ़ेंगे.
हरियाणा में प्राकृतिक खेती का प्रचार: राज्यपाल ने बताया कि, "हरियाणा सरकार भी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय है. कुरुक्षेत्र में एक प्रशिक्षण सेंटर बनाया गया है और उनके संस्थान द्वारा 180 एकड़ में प्राकृतिक खेती की जाती है. प्राकृतिक खेती के माध्यम से मिट्टी का पोषण बढ़ता है और पर्यावरण सुरक्षित रहता है."
देशभर में किसानों की भागीदारी: राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि, "राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन में गुजरात के 8 लाख, हिमाचल प्रदेश के 2 लाख और अन्य राज्यों के 30 लाख किसान जुड़े हैं. प्राकृतिक खेती में रासायनिक उर्वरकों की बजाय मित्र कीट और जीवाणुओं की मदद से पौधों को पोषण दिया जाता है, जिससे पर्यावरण और किसानों दोनों का लाभ होता है."
रासायनिक खेती से मुक्ति का संदेश: राज्यपाल ने आगे कहा कि, "देश में अढ़ाई लाख करोड़ रुपये की यूरिया विदेशों से आयात की जाती है, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है. ऐसे में रासायनिक खेती की बजाय प्राकृतिक खेती अपनाना अधिक सुरक्षित और लाभकारी है."
बता दें कि इस दौरान भिवानी-महेंद्रगढ़ सांसद धर्मबीर सिंह, भिवानी विधायक घनश्याम सर्राफ, दादरी विधायक सुनील सांगवान और प्राकृतिक चिकित्सा वेलनेस सेंटर के संस्थापक बृजलाल सर्राफ भी मौजूद थे.
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