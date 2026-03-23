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राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन: गुजरात के राज्यपाल ने भिवानी में वेलनेस सेंटर का किया उद्घाटन, 40 लाख किसान जुड़े

जगन्नाथ वेलनेस सेंटर का उद्घाटन ( ETV Bharat )