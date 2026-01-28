ETV Bharat / state

राष्ट्रीय म्यूथाई चैंपियनशिप, छत्तीसगढ़ ने हासिल किया 8 पदक, 1 स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य पदक

रायपुर: IOC से मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय म्यूथाई संस्था IFMA की भारतीय इकाई यूनाइटेड म्यूथाई एसोसिएशन इण्डिया (UMAI) के तत्वावधान में तेलंगाना एमेच्योर म्यूथाई एसोसिएशन द्वारा 7 वीं सीनियर राष्ट्रीय म्यूथाई चैंपियनशिप का आयोजन किया गया. एसएस कन्वेंशन सेन्टर, शम्शाबाद, एयरपोर्ट रोड, हैदराबाद में 22 से 25 जनवरी तक ये चैंपियनशिप आयोजित हुआ. इसमें छत्तीसगढ़ के 12 खिलाड़ियों में से 6 खिलाड़ियों ने 1 स्वर्ण, 3 रजत और 4 काँस्य सहित कुल 8 पदक जीत कर राज्य को गौरवान्वित किया है.

राज्य म्यूथाई संघ के महासचिव अनीस मेमन ने बताया कि राष्ट्रीय म्यूथाई चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ को एक मात्र स्वर्ण पदक दंतेवाड़ा की टिकेश्वरी साहू और रायपुर के शुभम कुमार निषाद की टीम ने mix mai muay इवेन्ट में हासिल किया है, जो प्रदेश के लिए काफी गर्व का विषय है. उन्होंने आगे बताया कि 7वीं UMAI सीनियर राष्ट्रीय म्यूथाई चैंपियनशिप में खेल एवं युवा कल्याण विभाग, दंतेवाड़ा की कोच टिकेश्वरी साहू ने तीन पदक (एक स्वर्ण, एक रजत और एक काँस्य) पदक जीते. वहीं रायपुर के शुभम कुमार निषाद ने दो पदक (एक स्वर्ण और एक काँस्य) पदक जीते.

छत्तीसगढ़ का 17 सदस्यीय दल राष्ट्रीय म्यूथाई चैंपियनशिप में हुआ था शामिल (ETV Bharat Chhattisgarh)

सीनियर राष्ट्रीय म्यूथाई चैंपियनशिप में भाग लेने छत्तीसगढ़ का 17 सदस्यीय दल हैदराबाद गया था. जिसमे 4 महिला और 8 पुरुष खिलाड़ी, 2 निर्णायक गण और 3 अधिकारी शामिल थे.