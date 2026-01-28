ETV Bharat / state

राष्ट्रीय म्यूथाई चैंपियनशिप, छत्तीसगढ़ ने हासिल किया 8 पदक, 1 स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य पदक

सीनियर राष्ट्रीय म्यूथाई चैंपियनशिप में भाग लेने छत्तीसगढ़ का 17 सदस्यीय दल हैदराबाद गया था.

National Muay thai Championship
राष्ट्रीय म्यूथाई चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 28, 2026 at 7:32 AM IST

रायपुर: IOC से मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय म्यूथाई संस्था IFMA की भारतीय इकाई यूनाइटेड म्यूथाई एसोसिएशन इण्डिया (UMAI) के तत्वावधान में तेलंगाना एमेच्योर म्यूथाई एसोसिएशन द्वारा 7 वीं सीनियर राष्ट्रीय म्यूथाई चैंपियनशिप का आयोजन किया गया. एसएस कन्वेंशन सेन्टर, शम्शाबाद, एयरपोर्ट रोड, हैदराबाद में 22 से 25 जनवरी तक ये चैंपियनशिप आयोजित हुआ. इसमें छत्तीसगढ़ के 12 खिलाड़ियों में से 6 खिलाड़ियों ने 1 स्वर्ण, 3 रजत और 4 काँस्य सहित कुल 8 पदक जीत कर राज्य को गौरवान्वित किया है.

राज्य म्यूथाई संघ के महासचिव अनीस मेमन ने बताया कि राष्ट्रीय म्यूथाई चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ को एक मात्र स्वर्ण पदक दंतेवाड़ा की टिकेश्वरी साहू और रायपुर के शुभम कुमार निषाद की टीम ने mix mai muay इवेन्ट में हासिल किया है, जो प्रदेश के लिए काफी गर्व का विषय है. उन्होंने आगे बताया कि 7वीं UMAI सीनियर राष्ट्रीय म्यूथाई चैंपियनशिप में खेल एवं युवा कल्याण विभाग, दंतेवाड़ा की कोच टिकेश्वरी साहू ने तीन पदक (एक स्वर्ण, एक रजत और एक काँस्य) पदक जीते. वहीं रायपुर के शुभम कुमार निषाद ने दो पदक (एक स्वर्ण और एक काँस्य) पदक जीते.

National Muay thai Championship
छत्तीसगढ़ का 17 सदस्यीय दल राष्ट्रीय म्यूथाई चैंपियनशिप में हुआ था शामिल (ETV Bharat Chhattisgarh)

सीनियर राष्ट्रीय म्यूथाई चैंपियनशिप में भाग लेने छत्तीसगढ़ का 17 सदस्यीय दल हैदराबाद गया था. जिसमे 4 महिला और 8 पुरुष खिलाड़ी, 2 निर्णायक गण और 3 अधिकारी शामिल थे.

National Muay thai Championship
दंतेवाड़ा की टिकेश्वरी साहू और रायपुर के शुभम कुमार निषाद की टीम को स्वर्ण (ETV Bharat Chhattisgarh)

18 वर्ष के ऊपर के आयु वर्ग में आयोजित हुई उक्त सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप के प्रदर्शन के आधार पर आगामी अंतरराष्ट्रीय म्यूथाई चैंपियनशिप, दिसंबर 2026 में आयोजित होगा. आगामी एशियन इंडोर और मार्शल आर्ट्स गेम्स और राष्ट्रीय खेल 2027 मेघालय के लिए पात्र खिलाड़ियों का चयन भी किया जाएगा. सीनियर राष्ट्रीय म्यूथाई चैंपियनशिप हैदराबाद में भारत के 26 राज्यों के लगभग 425 खिलाड़ी, अधिकारी शामिल हुए.

National Muay thai Championship
7 वीं सीनियर राष्ट्रीय म्यूथाई चैंपियनशिप (ETV Bharat Chhattisgarh)

छत्तीसगढ़ के पदक विजेता

महिला वर्ग में इनको मिला पदक

  1. दिव्या अग्रवाल, रायपुर - रजत पदक +23 yrs, -45kg
  2. वाणी बालोद, रजत पदक +23 yrs, -57kg
  3. टिकेश्वरी साहू खेल एवं युवा कल्याण विभाग, दंतेवाड़ा. स्वर्ण पदक mix mai muay इवेन्ट, रजत पदक वाये क्रू इवेन्ट, काँस्य पदक - रजत पदक +23 yrs, -48kg

पुरुष वर्ग में इन खिलाड़ियों ने हासिल किया पदक

  1. शुभम कुमार निषाद रायपुर - स्वर्ण पदक (mix mai muay इवेन्ट, काँस्य पदक +23 yrs, -54kg
  2. विद्या कुमार सोनी रायपुर, काँस्य पदक - 23 yrs, -60kg, अनुभव राय रायपुर, काँस्य पदक +23 yrs, -63kg

इसके अलावा छत्तीसगढ़ दल में शामिल अन्य 6 खिलाड़ी डॉली वर्मा, आर्यन पटेल, अमरजीत सिंह, जय कुमार, पारस सावरकर और प्रवीण साहू सभी विवेकानंद मार्शल आर्ट्स एकेडमी रायपुर, क्वार्टर फाइनल में हारकर पदक की दौड़ से बाहर हो गए.

National Muay thai Championship
छत्तीसगढ़ ने हासिल किया 8 पदक (ETV Bharat Chhattisgarh)
