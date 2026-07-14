राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन : बायो-इनपुट रिसोर्स सेंटर की स्थापना के लिए 17 तक कर सकेंगे आवेदन
राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के अंतर्गत जनपद में एक बायो-इनपुट रिसोर्स सेंटर (बीआरसी) स्थापित किया जाना है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 14, 2026 at 7:43 AM IST
रायबरेली: राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के लिए बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर स्थापित करने के लिए आवेदन मांगे गए हैं. आवेदन करने की अंतिम तारीख 18 जुलाई रखी गई है.
उप कृषि निदेशक हिमांशु पाण्डेय ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के अंतर्गत जनपद में एक बायो-इनपुट रिसोर्स सेंटर (बीआरसी) स्थापित किया जाना है.
कार्ययोजना के अनुसार बीआरसी एक क्लस्टर स्तरीय उद्यम होगा, जो स्थानीय स्तर पर प्राकृतिक जैव-आदान तैयार कर उन किसानों को उपलब्ध कराएगा, जो स्वयं इनका उत्पादन करने में सक्षम नहीं हैं.
उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि बीआरसी उद्यमी, समूह व इकाई अभ्यासरत प्राकृतिक खेती करने वाला होना चाहिए. उसके पास प्राकृतिक खेती का अनुभव रखने वाले सदस्य होने चाहिए.
बीआरसी अपने खेतों में प्राकृतिक जैव-आदानों करता हो और यदि किसी क्षेत्र में प्राकृतिक खेती करने वाला किसान उपलब्ध नहीं है, तो राज्य प्राकृतिक खेती प्रकोष्ठ ऐसे इच्छुक एवं प्रशिक्षित किसान उद्यमी का चयन कर सकता है, जो आगामी फसल सत्र से प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए तैयार हो.
इसके अतिरिक्त बीआरसी के पास पशुधन, पौध-आधारित बायोमास जैसी कच्ची सामग्री की उपलब्धता, गोबर एवं गौमूत्र की आपूर्ति हेतु निकटवर्ती गौशाला से व्यवस्था तथा प्राकृतिक जैव-आदानों के निर्माण एवं भंडारण के लिए पर्याप्त स्थान होना आवश्यक है.
उन्होंने आवेदन प्रक्रिया एवं आवश्यक दस्तावेज के बारे में बताया है कि बीआरसी के चयन के लिये इच्छुक आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ निर्धारित पात्रता संबंधी वैध अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे.
आवेदन में प्रस्तावित बीआरसी का संक्षिप्त बाजार विश्लेषण, क्षेत्र में प्राकृतिक खेती की वर्तमान स्थिति, जनपद में विपणन एवं जनजागरूकता बढ़ाने की कार्ययोजना, तैयार किए जाने वाले प्राकृतिक जैव-आदानों की सूची, कच्ची सामग्री की उपलब्धता एवं स्रोत का विवरण तथा एसएचजी, एफपीओ, पीएसीएस, सहकारी समितियों, गौशालाओं, ग्राम पंचायतों अथवा अन्य सामुदायिक संगठनों के साथ प्रस्तावित साझेदारी का विवरण देना अनिवार्य होगा.
उन्होंने बताया है कि राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन की कार्ययोजना के अनुसार प्राकृतिक खेती क्लस्टरों में बायो-इनपुट रिसोर्स सेंटर का संचालन अभ्यासरत प्राकृतिक खेती किसान, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), पीएसीएस, सहकारी समितियां तथा स्थानीय उद्यमी कर सकते हैं.
उप कृषि निदेशक ने समस्त पात्र प्राकृतिक खेती किसानों, एसएचजी, एफपीओ, पीएसीएस, सहकारी समितियों एवं स्थानीय उद्यमियों से निर्धारित मानकों के अनुरूप आवेदन करने की बात कही. इच्छुक आवेदक अपना आवेदन पत्र 10 रुपये के शपथ पत्र के साथ 18 जुलाई 2026 को अपराह्न 4ः00 बजे तक मूल रूप में उप कृषि निदेशक कार्यालय में जमा कर सकते हैं.