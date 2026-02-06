ETV Bharat / state

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में खाली पड़े पदों पर हाईकोर्ट का सवाल- नियुक्ति प्रक्रिया में अब तक क्या हुआ?

मामले में अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी.

Published : February 6, 2026 at 5:41 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों के महीनों से खाली पड़े पदों को लेकर दायर याचिका पर केंद्र सरकार को बेहतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है.

चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि केंद्र सरकार ये बताए कि मंत्रालय ने नियुक्ति की प्रक्रिया कब शुरु की औऱ इस प्रक्रिया के कौन-कौन से चरण हैं और नियुक्ति प्रक्रिया शुरु होने के बाद इसमें कहां तक प्रगति हुई है. मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी.

30 जनवरी को कोर्ट ने जताई थी चिंता

हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को दो हफ्ते में बेहतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया. 30 जनवरी को कोर्ट ने इस बात पर चिंता जताई थी कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एक वैधानिक संस्था है और आयोग में अप्रैल 2025 से चेयरपर्सन का पद खाली पड़ा हुआ है. हाईकोर्ट ने 15 अक्टूबर 2025 को नोटिस जारी किया था.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने किया था सवाल
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि कोई आयोग बिना प्रमुख के कैसे चल सकता है. कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि आप सुनवाई की अगली तिथि का इंतजार नहीं करें, आप काम शुरु कराइए. यह काफी महत्वपूर्ण है.

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में लंबे समय से पद खाली
याचिका कार्यकर्ता मुजाहिद नफीस ने दायर की है. याचिका में कहा गया है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में अप्रैल महीने से कोई प्रमुख नहीं है. इसके अलावा आयोग के उपाध्यक्ष और दूसरे सदस्यों का पद भी खाली है. याचिका में कहा गया है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में सर्वोच्च पद खाली रहने से आयोग का काम करीब-करीब ठप्प सा हो गया है. ऐसा करना संविधान में मिले अल्पसंख्यकों के अधिकारों के साथ-साथ राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कानून का भी उल्लंघन है.

याचिका में कहा गया है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पिछले अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा का कार्यकाल 12 अप्रैल को पूरा हुआ. उसके बाद से आयोग के सभी सात पद खाली पड़े हुए हैं. इस बात की सूचना केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने भी राज्यसभा में दी थी. लेकिन सरकार इन खाली पड़े पदों पर भर्ती नहीं कर रही है.

