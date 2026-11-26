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Explainer: गुजरात में अमूल तो बिहार में सुधा ला रही दुग्ध क्रांति, जानें कैसे संवर रहा किसानों का भविष्य?

सुधा दूध ब्रांड ( ETV Bharat )

पटना: बिहार में खेती के साथ-साथ पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार बनता जा रहा है. गुजरात में अमूल ने जिस सहकारी मॉडल के जरिए दुग्ध क्रांति की पहचान बनाई, उसी तर्ज पर बिहार में सुधा दुग्ध क्रान्ति लाने की राह पर है. बिहार की 75% आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर कृषि और पशुपालन पर निर्भर है और पूरे पूर्वोत्तर भारत में सुधा डेयरी अग्रणी स्थान हासिल कर चुका है.

सुधा डेयरी के पीछे इस शख्स का ऐतिहासिक योगदान

बिहार में दुग्ध सहकारिता के सफल ब्रांड 'सुधा' की स्थापना और राज्य में श्वेत क्रांति का श्रेय मुख्य रूप से डॉ. वर्गीज कुरियन को जाता है. देशव्यापी 'ऑपरेशन फ्लड' अभियान के दौरान उन्होंने गुजरात के प्रसिद्ध 'आनंद मॉडल' की तर्ज पर बिहार में भी डेयरी नेटवर्क खड़ा करने की दूरदर्शी रूपरेखा तैयार की. सुधा सवार रही राज्य के किसानों का भविष्य (ETV Bharat) पशुपालकों के लिए चला व्यापक अभियान डॉ. वर्गीज कुरियन के कुशल नेतृत्व में राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड (NDDB) ने राज्य में बुनियादी डेयरी ढांचा विकसित करने के लिए आवश्यक तकनीकी और आर्थिक सहयोग प्रदान किया, जिससे बिहार के डेयरी उद्योग को एक नई दिशा मिली. 1980 के दशक में ग्रामीण स्तर पर पशुपालकों को संगठित कर उन्हें सहकारी समितियों से जोड़ने का व्यापक अभियान चलाया गया. किसानों को बनाया गया वास्तविक मालिक वर्ष 1983 में कॉम्फेड (COMFED) के गठन के बाद व्यवस्था को सरकारी लालफीताशाही से मुक्त रखते हुए किसानों को ही इसका वास्तविक मालिक बनाया गया. इसके साथ ही राज्य स्तर पर ऐसी प्रभावी नीतियां लागू की गई, जिनसे गांव-गांव में दूध संग्रहण केंद्रों का तेजी से विस्तार हुआ, 'सुधा' एक विश्वसनीय ब्रांड बनकर उभरा और पशुपालकों को उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित हो सका. 2026 में सुधा नेटवर्क का हुआ विस्तार (ETV Bharat) 14 लाख किसान सुधा अभियान का हिस्सा बिहार में सुधा कोऑपरेटिव के जरिए संचालित हो रही है और इस समय राज्य में आठ दुग्ध संघ कार्यरत है. सुधा के द्वारा गांवों में दूध उत्पादन से लेकर उसके संग्रह, प्रसंस्करण और बिक्री तक एक संगठित व्यवस्था विकसित हुई है. इसका सीधा फायदा पशुपालक किसानों को मिल रहा है. बिहार में वर्तमान में 14 लाख से अधिक किसान सुधा आंदोलन से जुड़ चुके हैं. 26 नवंबर को है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भारत में हर साल 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है. यह दिन भारत में श्वेत क्रांति के जनक और अमूल कोऑपरेटिव मॉडल को नई पहचान देने वाले डॉ. वर्गीज कुरियन की जयंती है. उनका जन्म 26 नवंबर 1921 को हुआ था. डॉ. कुरियन ने दूध उत्पादन को केवल पशुपालन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि किसानों को सहकारी समितियों के जरिए बाजार, उचित कीमत और आर्थिक आत्मनिर्भरता से जोड़ने का मॉडल विकसित किया. सुधा दूध ब्रांड (ETV Bharat) 5 साल में 16% से आधिक का दुघ उत्पादन में वृद्धि बिहार में दूध उत्पादन के आंकड़े बताते हैं कि पिछले पांच वर्षों में डेयरी सेक्टर का विस्तार लगातार हुआ है. केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के बेसिक एनिमल हसबेंडरी स्टैटिस्टिक्स के अनुसार, बिहार में 2020-21 में 115.01 लाख टन दूध का उत्पादन हुआ था. 2024-25 में यह बढ़कर 133.98 लाख टन पहुंच गया. यानी पांच वर्षों में त तकरीबन 18.96 लाख टन की वृद्धि दर्ज की गई है. यह लगभग 16.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी है. वार्षिक वृद्धि दर के मामले में छठे स्थान पर बिहार 2024-25 में बिहार में दूध उत्पादन की सालाना वृद्धि दर 4.24 प्रतिशत रही, जबकि राष्ट्रीय औसत वृद्धि दर 3.58 प्रतिशत थी. इस प्रदर्शन के साथ बिहार दूध उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर के मामले में देश में छठे स्थान पर रहा. देश के कुल दूध उत्पादन में बिहार की हिस्सेदारी लगभग 5.41 प्रतिशत है और कुल उत्पादन के लिहाज से राज्य नौवें स्थान पर है. जबकि दूध उत्पादन और वार्षिक वृद्धि दर के मामले में बिहार छठे स्थान पर है. बिहार में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता है कम (ETV Bharat) देश के दूध उत्पादन में बिहार की हिस्सेदारी कितनी? भारत दुनिया में दूध उत्पादन के मामले में पहले स्थान पर है. वर्ष 2024-25 में देश में कुल 247.87 मिलियन टन दूध का उत्पादन हुआ. उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र देश के पांच बड़े दूध उत्पादक राज्य हैं. बिहार भले ही उत्पादन के मामले में शीर्ष पांच राज्यों में शामिल नहीं है, लेकिन पूर्वी भारत में डेयरी उत्पादन का एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में बनकर उभरा है. बिहार में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता है कम बिहार की एक बड़ी चुनौती दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता भी है. वर्ष 2024-25 में राज्य में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 285 ग्राम दूध उपलब्ध था, जबकि राष्ट्रीय औसत 485 ग्राम रहा. इसका मतलब है कि उत्पादन बढ़ने के बावजूद राज्य में दूध की उपलब्धता और खपत के स्तर पर अभी काफी सुधार की गुंजाइश है. सरकार के लिए यह चिंता का सबब है. 4000 केंद्र संचालित करने की योजना (ETV Bharat) सहकारी समितियों से बढ़ा दूध का कारोबार साल 2021-22 में जहां प्रतिदिन 13 लाख लीटर दूध का संग्रह होता था वही आज की तारीख में यह दुगना हो चुका है और लगभग 24 लाख लीटर दूध का संग्रहण हर रोज हो रहा है. आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो 2021-22 में 12.95 लाख लीटर 2022-23 में 17.66 लाख लीटर 2023-24 23.91 लाख लीटर 2024-25 23.44 लाख लीटर

2025-26 24 लाख लीटर. 2026 में सुधा नेटवर्क का हुआ विस्तार बिहार में दुग्ध सहकारी समितियों का विस्तार अब भी जारी है. अक्टूबर 2026 में जारी सरकारी जानकारी के मुताबिक, चालू वित्तीय वर्ष में 4,900 नई प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां गठित की गई हैं. इनमें से 2,150 समितियां काम करना शुरू कर चुकी हैं. इन नई समितियों से प्रतिदिन करीब 91 हजार किलो दूध संग्रह बढ़ा है. ETV Bharat GFX (ETV Bharat GFX) जीविका सखी दुग्ध उत्पादकों को करेगी मदद राज्य में अब औसतन प्रतिदिन करीब 25 लाख लीटर दूध संग्रह की जानकारी दी गई है, जो पिछले साल के औसत से लगभग तीन लाख लीटर अधिक है. सरकार की योजना के तहत राज्य की सभी 8,053 पंचायतों में जीविका-सुधा बिक्री केंद्र स्थापित करने की भी पहल की जा रही है. पंचायत स्तर पर सुधा सखियों को प्रशिक्षित करने की योजना है. विभाग के मुताबिक 4000 जीविका सखी की नियुक्ति की प्रक्रिया हो चुकी है. दूध के प्रसंस्करण और कारोबार में भी हुआ इजाफा बिहार में दूध उत्पादन बढ़ने के साथ उसके प्रसंस्करण की क्षमता भी बढ़ाई जा रही है. राज्य के डेयरी विभाग के मुताबिक दूध प्रसंस्करण की क्षमता 48.55 लाख लीटर प्रतिदिन तक पहुंच चुकी है. इसे वर्ष 2028 तक 51.7 लाख लीटर प्रतिदिन करने का लक्ष्य रखा गया है. बिहार में दो डेयरी प्रसंस्करण परियोजनाओं के लिए कुल 125.40 करोड़ रुपये का निवेश स्वीकृत किया गया है. ETV Bharat GFX (ETV Bharat GFX)