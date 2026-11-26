Explainer: गुजरात में अमूल तो बिहार में सुधा ला रही दुग्ध क्रांति, जानें कैसे संवर रहा किसानों का भविष्य?
Bihar Sudha Milk Brand: बिहार में सुधा दूध ब्रांड क्रांति लेकर आ रही, जानेंगे कि इससे कैसे संवर रहा है किसानों का भविष्य. रिपोर्ट- डॉ. रंजीत कुमार
Published : November 26, 2026 at 4:40 PM IST
पटना: बिहार में खेती के साथ-साथ पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार बनता जा रहा है. गुजरात में अमूल ने जिस सहकारी मॉडल के जरिए दुग्ध क्रांति की पहचान बनाई, उसी तर्ज पर बिहार में सुधा दुग्ध क्रान्ति लाने की राह पर है. बिहार की 75% आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर कृषि और पशुपालन पर निर्भर है और पूरे पूर्वोत्तर भारत में सुधा डेयरी अग्रणी स्थान हासिल कर चुका है.
सुधा डेयरी के पीछे इस शख्स का ऐतिहासिक योगदान
बिहार में दुग्ध सहकारिता के सफल ब्रांड 'सुधा' की स्थापना और राज्य में श्वेत क्रांति का श्रेय मुख्य रूप से डॉ. वर्गीज कुरियन को जाता है. देशव्यापी 'ऑपरेशन फ्लड' अभियान के दौरान उन्होंने गुजरात के प्रसिद्ध 'आनंद मॉडल' की तर्ज पर बिहार में भी डेयरी नेटवर्क खड़ा करने की दूरदर्शी रूपरेखा तैयार की.
पशुपालकों के लिए चला व्यापक अभियान
डॉ. वर्गीज कुरियन के कुशल नेतृत्व में राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड (NDDB) ने राज्य में बुनियादी डेयरी ढांचा विकसित करने के लिए आवश्यक तकनीकी और आर्थिक सहयोग प्रदान किया, जिससे बिहार के डेयरी उद्योग को एक नई दिशा मिली. 1980 के दशक में ग्रामीण स्तर पर पशुपालकों को संगठित कर उन्हें सहकारी समितियों से जोड़ने का व्यापक अभियान चलाया गया.
किसानों को बनाया गया वास्तविक मालिक
वर्ष 1983 में कॉम्फेड (COMFED) के गठन के बाद व्यवस्था को सरकारी लालफीताशाही से मुक्त रखते हुए किसानों को ही इसका वास्तविक मालिक बनाया गया. इसके साथ ही राज्य स्तर पर ऐसी प्रभावी नीतियां लागू की गई, जिनसे गांव-गांव में दूध संग्रहण केंद्रों का तेजी से विस्तार हुआ, 'सुधा' एक विश्वसनीय ब्रांड बनकर उभरा और पशुपालकों को उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित हो सका.
14 लाख किसान सुधा अभियान का हिस्सा
बिहार में सुधा कोऑपरेटिव के जरिए संचालित हो रही है और इस समय राज्य में आठ दुग्ध संघ कार्यरत है. सुधा के द्वारा गांवों में दूध उत्पादन से लेकर उसके संग्रह, प्रसंस्करण और बिक्री तक एक संगठित व्यवस्था विकसित हुई है. इसका सीधा फायदा पशुपालक किसानों को मिल रहा है. बिहार में वर्तमान में 14 लाख से अधिक किसान सुधा आंदोलन से जुड़ चुके हैं.
26 नवंबर को है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस
भारत में हर साल 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है. यह दिन भारत में श्वेत क्रांति के जनक और अमूल कोऑपरेटिव मॉडल को नई पहचान देने वाले डॉ. वर्गीज कुरियन की जयंती है. उनका जन्म 26 नवंबर 1921 को हुआ था. डॉ. कुरियन ने दूध उत्पादन को केवल पशुपालन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि किसानों को सहकारी समितियों के जरिए बाजार, उचित कीमत और आर्थिक आत्मनिर्भरता से जोड़ने का मॉडल विकसित किया.
5 साल में 16% से आधिक का दुघ उत्पादन में वृद्धि
बिहार में दूध उत्पादन के आंकड़े बताते हैं कि पिछले पांच वर्षों में डेयरी सेक्टर का विस्तार लगातार हुआ है. केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के बेसिक एनिमल हसबेंडरी स्टैटिस्टिक्स के अनुसार, बिहार में 2020-21 में 115.01 लाख टन दूध का उत्पादन हुआ था. 2024-25 में यह बढ़कर 133.98 लाख टन पहुंच गया. यानी पांच वर्षों में त तकरीबन 18.96 लाख टन की वृद्धि दर्ज की गई है. यह लगभग 16.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी है.
वार्षिक वृद्धि दर के मामले में छठे स्थान पर बिहार
2024-25 में बिहार में दूध उत्पादन की सालाना वृद्धि दर 4.24 प्रतिशत रही, जबकि राष्ट्रीय औसत वृद्धि दर 3.58 प्रतिशत थी. इस प्रदर्शन के साथ बिहार दूध उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर के मामले में देश में छठे स्थान पर रहा. देश के कुल दूध उत्पादन में बिहार की हिस्सेदारी लगभग 5.41 प्रतिशत है और कुल उत्पादन के लिहाज से राज्य नौवें स्थान पर है. जबकि दूध उत्पादन और वार्षिक वृद्धि दर के मामले में बिहार छठे स्थान पर है.
देश के दूध उत्पादन में बिहार की हिस्सेदारी कितनी?
भारत दुनिया में दूध उत्पादन के मामले में पहले स्थान पर है. वर्ष 2024-25 में देश में कुल 247.87 मिलियन टन दूध का उत्पादन हुआ. उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र देश के पांच बड़े दूध उत्पादक राज्य हैं. बिहार भले ही उत्पादन के मामले में शीर्ष पांच राज्यों में शामिल नहीं है, लेकिन पूर्वी भारत में डेयरी उत्पादन का एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में बनकर उभरा है.
बिहार में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता है कम
बिहार की एक बड़ी चुनौती दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता भी है. वर्ष 2024-25 में राज्य में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 285 ग्राम दूध उपलब्ध था, जबकि राष्ट्रीय औसत 485 ग्राम रहा. इसका मतलब है कि उत्पादन बढ़ने के बावजूद राज्य में दूध की उपलब्धता और खपत के स्तर पर अभी काफी सुधार की गुंजाइश है. सरकार के लिए यह चिंता का सबब है.
सहकारी समितियों से बढ़ा दूध का कारोबार
साल 2021-22 में जहां प्रतिदिन 13 लाख लीटर दूध का संग्रह होता था वही आज की तारीख में यह दुगना हो चुका है और लगभग 24 लाख लीटर दूध का संग्रहण हर रोज हो रहा है. आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो 2021-22 में 12.95 लाख लीटर 2022-23 में 17.66 लाख लीटर 2023-24 23.91 लाख लीटर 2024-25 23.44 लाख लीटर
2025-26 24 लाख लीटर.
2026 में सुधा नेटवर्क का हुआ विस्तार
बिहार में दुग्ध सहकारी समितियों का विस्तार अब भी जारी है. अक्टूबर 2026 में जारी सरकारी जानकारी के मुताबिक, चालू वित्तीय वर्ष में 4,900 नई प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां गठित की गई हैं. इनमें से 2,150 समितियां काम करना शुरू कर चुकी हैं. इन नई समितियों से प्रतिदिन करीब 91 हजार किलो दूध संग्रह बढ़ा है.
जीविका सखी दुग्ध उत्पादकों को करेगी मदद
राज्य में अब औसतन प्रतिदिन करीब 25 लाख लीटर दूध संग्रह की जानकारी दी गई है, जो पिछले साल के औसत से लगभग तीन लाख लीटर अधिक है. सरकार की योजना के तहत राज्य की सभी 8,053 पंचायतों में जीविका-सुधा बिक्री केंद्र स्थापित करने की भी पहल की जा रही है. पंचायत स्तर पर सुधा सखियों को प्रशिक्षित करने की योजना है. विभाग के मुताबिक 4000 जीविका सखी की नियुक्ति की प्रक्रिया हो चुकी है.
दूध के प्रसंस्करण और कारोबार में भी हुआ इजाफा
बिहार में दूध उत्पादन बढ़ने के साथ उसके प्रसंस्करण की क्षमता भी बढ़ाई जा रही है. राज्य के डेयरी विभाग के मुताबिक दूध प्रसंस्करण की क्षमता 48.55 लाख लीटर प्रतिदिन तक पहुंच चुकी है. इसे वर्ष 2028 तक 51.7 लाख लीटर प्रतिदिन करने का लक्ष्य रखा गया है. बिहार में दो डेयरी प्रसंस्करण परियोजनाओं के लिए कुल 125.40 करोड़ रुपये का निवेश स्वीकृत किया गया है.
सुधा दूध के अलावा मिठाई भी है लोकप्रिय
सुधा दूध खूब पसंद किया जाता है लेकिन इसके मिठाई की भी लोगों में भारी डिमांड है. सुधा के जरिए दूध से दही, घी, पनीर, मक्खन, लस्सी, छाछ और मिठाइयों जैसे उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं. इससे दूध का मूल्य संवर्धन होता है और डेयरी कारोबार में रोजगार के नए अवसर बनते हैं. COMFED के उत्पादों की संख्या भी बढ़कर 32 तक पहुंच चुकी है.
6 महीने में 4900 सोसाइटी का हुआ गठन
गुजरात में अमूल ने जिस सहकारी मॉडल के जरिए किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया, बिहार में सुधा उसी दिशा में आगे बढ़ रही है. पिछले पांच वर्षों में राज्य का दूध उत्पादन 115 लाख टन से बढ़कर करीब 134 लाख टन पहुंच चुका है. गांवों में दुग्ध समितियों का विस्तार, दूध संग्रह में वृद्धि और प्रसंस्करण क्षमता का विकास इस बात का संकेत है कि डेयरी सेक्टर बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार बन रहा है. वर्तमान में पिछले 6 महीने में 4900 सोसाइटी का गठन किया जा चुका है जिससे 3 लाख दो हजार सदस्य भी जुड़े हैं.
असम और बंगाल में पहुंच बनाने की तैयारी
बिहार में सुधा को मिली सफलता से कॉम्फेड उत्साहित है और दूसरे राज्यों में भी विस्तार किया जा रहा है. बिहार के अलावा सुधा का केंद्र दिल्ली में खुल चुका है और अब इसका विस्तार नॉर्थ ईस्ट किया जा रहा है. झारखंड में पहले ही शुरू किया जा चुका है. सुधा असम और बंगाल में भी पांव पसारने की तैयारी कर रही है. सुधा के उत्पादन और देश के कई राज्यों तक अपनी पहुंच बन चुके हैं. सुधा की पहुंच उत्तर प्रदेश तक भी बन चुकी है.
बिहार में 3.65 करोड़ है पशुधन
पशुधन और दूध उत्पादन के मामले में बिहार देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है. 20वीं पशुधन गणना के अनुसार बिहार करीब 3.65 करोड़ पशुधन के साथ देश में पांचवें स्थान पर है. वहीं दूध उत्पादन के मामले में बिहार छठे पायदान पर है. वर्ष 2024-25 में राज्य में करीब 1.34 करोड़ टन दूध का उत्पादन हुआ, जबकि 2023-24 में यह आंकड़ा करीब 1.28 करोड़ टन था. इस तरह बिहार में दूध उत्पादन में लगभग 4.24 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई.
सुधा के प्रोडक्ट में गड़बड़ी की आशंका कम
सुमन धारी सिंह बताते हैं कि पिछले 25 साल से हम सुधा दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं. पहले वो लोग गाय पालन करते थे लेकिन मजदूरों की कमी के बाद उन लोगों ने गाय पालन करना छोड़ दिया और तब से सुधा के प्रोडक्ट का उपयोग कर रहे हैं.
"यह व्यवस्था सरकार के द्वारा संचालित होती है, इस वजह से हम लोगों को विश्वास भी है और गड़बड़ी की आशंका भी कम रहती है."-सुमन धारी सिंह, उपभोक्ता
टॉप पर है वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध संघ
वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध संघ के प्रबंध निदेशक रुपेश राज कहते हैं कि दूध उत्पादन के मामले में बिहार राज्य लगातार बेहतर परफॉर्म कर रहा है. वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध संघ टॉप पर है. रूपेश राज बताते हैं कि "हमारी संग्रहण क्षमता 4 लाख लीटर प्रतिदिन है जिसमें की 3.25 लाख लीटर दूध में जाता है, जबकि 1.25 लाख लीटर दूध के प्रोडक्ट में उपयोग में लाया जाता है. टर्नओवर के मामले में हम टॉप पर हैं हमारे दुग्ध उत्पादक संघ से 175000 किसान जुड़े हैं."
किसानों को ₹100 प्रति लीटर तक होता है भुगतान
वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध संघ से जुड़े पदाधिकारी डॉक्टर अजय का कहना है कि हम लोग 3 टियर सिस्टम पर काम करते हैं प्राइमरी लेवल पर डीसीएस( डेयरी कोपरेटिव सोशायटी) होते हैं जिसमें एक अध्यक्ष समेत 13 सदस्य होते हैं. जिला स्तर पर यूनियन काम करता है और राज्य के स्तर पर फेडरेशन काम करता है.
"दूध में मौजूद फैट के आधार पर हम किसानों को हर 10 दिन पर भुगतान किया जाता है. किसानों को ₹35 प्रति लीटर से लेकर 100 रुपए प्रति लीटर तक भुगतान किया जाता है या निर्भर इस बात पर करता है कि उनके दूध में फैट की मात्रा कितनी है."-डॉ. अजय, पदाधिकारी, वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध संघ
50 लाख लीटर दूध संग्रहण का लक्ष्य
कॉम्फेड के प्रबंध निदेशक शीर्षत कपिल अशोक का कहना है कि सात निश्चय के तहत बिहार सरकार ने दुग्ध उत्पादन के लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं. एक करोड़ लीटर दूध उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है वर्तमान में हम लोग 23 लाख लीटर दूध संग्रहण कर रहे हैं आने वाले दिनों में हम 50 लाख लीटर प्रतिदिन दूध संग्रहण करने की स्थिति में होंगे.
असम-बंगाल और झारखंड तक सुधा की पहचान
शीर्षत कपिल अशोक कहते हैं कि हर गांव में डेहरी कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन किया जाना है और पंचायत तक सुधार बिक्री केंद्र स्थापित करने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. जीविका दीदी के माध्यम से 4000 केंद्र संचालित किए जाने की योजना है. हम पूर्वोत्तर के राज्यों में भी पहुंच बनाने की तैयारी कर रहे हैं. असम-बंगाल और झारखंड में भी सुधा पांव पसार रहा है.
बिहार में स्थापित किया जा रहे हैं कई प्लांट
प्रबन्ध निदेशक शीर्षत कपिल अशोक का कहना है कि बिहार में 11 ई एम आर प्लांट खोलने को स्वीकृति मिल चुकी है. इसके अलावा किशनगंज, वारसलीगंज और गोपालगंज में प्रोसेसिंग प्लांट भी खुलने जा रहा है. दरभंगा सीतामढ़ी और डेहरी में पाउडर बनाने के लिए संयंत्र स्थापित किया जा रहे हैं. सुधा सखी की नियुक्ति की जा रही है सुधा सखी के माध्यम से पशुपालकों को पोषण के बारे में जानकारी दी जाएगी उनकी ट्रेनिंग भी पूरी हो चुकी है.
"प्रबंध निदेशक का कहना है कि दूध के उत्पादन में वृद्धि के लिए बेहतर नस्ल के पशु को भी हम बाहर से लाने की तैयारी कर रहे हैं कल एक पशु बाहर से ले जाएंगे जिसमें की 60000 गाय और 40000 भैंस होंगे.अच्छे नश्ल के जानवर खरीदने के लिए बिहार सरकार पशुपालकों को सब्सिडी भी देगी."-शीर्षत कपिल अशोक, प्रबन्ध निदेशक
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