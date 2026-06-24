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मनेन्द्रगढ़ मेडिकल कॉलेज को लेकर खुशखबरी, इसी सत्र से पढ़ाई हो सकती है शुरू

एनएमसी की तीन सदस्यीय टीम ने मनेंद्रगढ़ मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया है. मान्यता मिलने के बाद यहां प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.

NMC team at Manendragarh Medical College
मनेन्द्रगढ़ मेडिकल कॉलेज में एनएमसी टीम (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 24, 2026 at 8:46 PM IST

2 Min Read
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मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: जिले के लिए बड़ी स्वास्थ्य सौगात की खबर सामने आ रही है. मनेन्द्रगढ़ मेडिकल कॉलेज में इसी सत्र से पढ़ाई शुरू हो सकती है. इसको लेकर कवायद तेज हो गई है. मेडिकल कॉलेज को नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) से मान्यता दिलाने की तैयारी की जा रही है. इसलिए आगामी सत्र में छात्र-छात्राओं के प्रवेश की प्रक्रिया शुरू करने के उद्देश्य से प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं.

एनएमसी ने किया मेडिकल कॉलेज का दौरा

नेशनल मेडिकल कमीशन की तीन सदस्यीय इंस्पेक्शन टीम बुधवार को मनेन्द्रगढ़ पहुंची. टीम द्वारा मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है. एनएमसी की यह रूटीन निरीक्षण प्रक्रिया कॉलेज की मान्यता के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

मनेन्द्रगढ़ मेडिकल कॉलेज को लेकर खुशखबरी (ETV BHARAT)

मनेंद्रगढ़ मेडिकल कॉलेज में सुविधाओं का जायजा

निरीक्षण के दौरान टीम ने कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राध्यापकों एवं स्टाफ की उपलब्धता, अस्पताल की व्यवस्थाएं, मरीजों के इलाज की सुविधाओं का जायजा लिया. इसके अलावा यहां अन्य जरूरी बुनियादी संसाधनों का जायजा भी लिया. कॉलेज प्रबंधन द्वारा एनएमसी के अधिकारियों को सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करा दिए गए हैं. साथ ही निर्धारित प्रारूप के अनुसार जानकारी और डेटा अपलोड करने की प्रक्रिया भी पूरी की जा रही है.

मनेंद्रगढ़ के लोगों को होगा फायदा

प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार एनएमसी की टीम निरीक्षण के बाद अपनी रिपोर्ट नेशनल मेडिकल कमीशन को सौंपेगी. रिपोर्ट के आधार पर यदि एनएमसी से अनुमति मिल जाती है तो मनेन्द्रगढ़ मेडिकल कॉलेज में इसी सत्र से छात्र-छात्राओं के प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी. मेडिकल कॉलेज शुरू होने से जिले सहित आसपास के क्षेत्रों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने की उम्मीद है. साथ ही चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में भी मनेन्द्रगढ़ एक नए केंद्र के रूप में विकसित होगा.

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मनेन्द्रगढ़ में स्वास्थ्य सेवाएं
एनएमसी की टीम
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