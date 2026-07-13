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छत्तीसगढ़ के पांच जिलों में मेडिकल कॉलेज को एनएमसी की स्वीकृति, सीएम साय ने जताई खुशी

छत्तीसगढ़ में एक साथ पांच जिलों में मेडिकल की पढ़ाई के लिए स्वीकृति जारी हुई है. एनएमसी ने यह स्वीकृति दी है.

CM happy with expansion of health services in Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर सीएम खुश (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 13, 2026 at 11:00 PM IST

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रायपुर: छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं का बड़ा विस्तार हुआ है. राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी की तरफ से पांच जिलों में मेडिकल कॉलेज अस्पताल की स्वीकृती मिली है. साल 2026-27 से इन मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई भी शुरू हो सकेगी. इसको लेकर सीटें भी जारी की गई है. नेशनल मेडिकल कमीशन ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए गीदम (दंतेवाड़ा), कुनकुरी (जशपुर), मनेन्द्रगढ़, जांजगीर-चांपा एवं कबीरधाम के लिए यह स्वीकृति प्रदान की है. यहां 50-50 एमबीबीएस सीटों वाले 5 नए शासकीय मेडिकल कॉलेजों को स्वीकृति मिली है.

पांच जिलों में मेडिकल कॉलेज की सौगात

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा कुल पांच जिलों में यह स्वीकृति मिली है. इससे दंतेवाड़ा, जशपुर, मनेंद्रगढ़, जांजगीर चांपा और कवर्धा को मिलाकर कुल 250 सीटों पर मेडिकल की पढ़ाई हो सकेगी. इसके अलावा इन जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा. मेडिकल कॉलेज की स्थापना से सभी पांचों जिलों के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा. इसके साथ साथ स्थानीय स्तर पर मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्र- छात्राओं को फायदा होगा. इन जिलों के विद्यार्थियों को अब मेडिकल की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर नहीं जाना पड़ेगा.

सीएम विष्णुदेव साय (ETV BHARAT)

एनएमसी के फैसले पर सीएम साय ने जताई खुशी

छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने इस फैसले पर खुशी जताई है. उन्होंने कहा कि आज छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा गौरव और खुशी का अवसर है. राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए गीदम (दंतेवाड़ा), कुनकुरी (जशपुर), मनेन्द्रगढ़, जांजगीर-चांपा एवं कबीरधाम में 50-50 एमबीबीएस सीटों वाले 5 नए शासकीय मेडिकल कॉलेजों को स्वीकृति प्रदान की गई है.

इससे प्रदेश में एक साथ 250 एमबीबीएस सीटों की वृद्धि होगी, जो चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती प्रदान करेगी. इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा जी को छत्तीसगढ़ की समस्त जनता की ओर से बहुत-बहुत आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करता हूं.

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