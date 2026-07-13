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कवर्धा में शुरू होगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, NMC ने दी मंजूरी, शैक्षणिक सत्र 2026-27 की होगी पढ़ाई

कवर्धा में मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आगाज का रास्ता साफ हो गया है. पढ़िए पूरी रिपोर्ट

Expansion Of Medical Services In Kawardha
कवर्धा में मेडिकल सेवा का विस्तार (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 13, 2026 at 8:13 PM IST

2 Min Read
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कवर्धा: कबीरधाम जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को बड़ी रफ्तार मिलने वाली है. जिले में प्रस्तावित शासकीय मेडिकल कॉलेज को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) से मंजूरी मिल गई है. एनएमसी के मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंगपर बोर्ड (MARB) से शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अनुमति मिली है. इस सत्र में 50 एमबीबीएस सीटों के साथ स्थापना की अनुमति (लेटर ऑफ परमिशन) मिली है. इस स्वीकृति के साथ जिले में मेडिकल शिक्षा शुरू होने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है.

डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने जताई खुशी

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा जारी अनुमति पत्र के अनुसार, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कबीरधाम का संचालन पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल हेल्थ साइंस एंड आयुष यूनिवर्सिटी ऑफ छत्तीसगढ़ के अधीन किया जाएगा. प्रारंभिक चरण में कॉलेज में 50 एमबीबीएस सीटों पर विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा. मेडिकल कॉलेज की स्थापना से कबीरधाम सहित आसपास के जिलों के विद्यार्थियों को अब चिकित्सा शिक्षा के लिए दूसरे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा.

कवर्धा में शुरू होगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल (ETV BHARAT)

स्थानीय स्तर पर ही गुणवत्तापूर्ण मेडिकल शिक्षा उपलब्ध होने से क्षेत्र के युवाओं को नए अवसर मिलेंगे. इसके साथ ही जिले की स्वास्थ्य सेवाओं को भी मजबूती मिलेगी और भविष्य में विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ने की उम्मीद है. उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक विजय शर्मा ने इस पर खुशी जाहिर की है. उन्होंने इसे कवर्धा के लिए बड़ी उपलब्धि बताया है.

मेडिकल कॉलेज शुरू होने से जिले के विद्यार्थियों को बेहतर चिकित्सा शिक्षा का लाभ मिलेगा, वहीं आम नागरिकों को आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में भी यह संस्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा- विजय शर्मा, डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़

लंबे समय से जिले में मेडिकल कॉलेज की मांग की जा रही थी. राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से मिली यह स्वीकृति उस मांग को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम मानी जा रही है. अनुमति मिलने के बाद जिले में खुशी और उत्साह का माहौल है.

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डिप्टी सीएम विजय शर्मा
कवर्धा में स्वास्थ्य सेवा
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