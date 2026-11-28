दिल्ली में NMMS छात्रवृत्ति परीक्षा 5 दिसंबर को, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया शुरू
परीक्षा के दिन विद्यार्थियों को एडमिट कार्ड की दोनों प्रमाणित प्रतियां, स्कूल पहचान पत्र और नीले या काले रंग का बॉल पेन लेकर जाना होगा.
Published : November 28, 2026 at 12:55 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना (NMMS) 2026-27 की परीक्षा को लेकर सर्कुलर जारी किया है. इसके मुताबिक, परीक्षा 5 दिसंबर 2026 (शनिवार) को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक होगी. परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को सुबह 11 बजे तक अपने आवंटित परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करना होगा.
वहीं, एडमिट कार्ड 30 नवंबर से 4 दिसंबर तक निदेशालय की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकेंगे. इसके लिए निदेशालय की वेबसाइट edudel.nic.in पर जाकर स्कूल प्लांट, स्कॉलरशिप, स्कूल इंफॉर्मेशन एंट्री फॉर्म और फिर एप्लीकेशन फॉर्म के विकल्प पर जाना होगा. इसके साथ ही सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय के स्कूलों को विद्यार्थियों तक परीक्षा संबंधी निर्देश पहुंचाने और एडमिट कार्ड की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
निदेशालय ने स्कूल प्रमुखों को निर्देश दिया है कि वे पात्र पंजीकृत विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर उनकी दो प्रतियां प्रिंट करवाएं. दोनों प्रतियां विद्यार्थियों को दी जाएंगी. इनमें से एक प्रति परीक्षा केंद्र पर इनविजिलेटर को जमा करनी होगी, जबकि दूसरी प्रति विद्यार्थी अपने पास भविष्य के लिए रखेंगे.
एडमिट कार्ड पर फोटो लगाना और हस्ताक्षर कराना जरूरी: निदेशालय ने स्कूल प्रमुखों को एडमिट कार्ड जारी करने से पहले कुछ जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए हैं. इसके तहत विद्यार्थी की हाल की पासपोर्ट साइज फोटो एडमिट कार्ड की दोनों प्रतियों पर लगानी होगी. फोटो पर स्कूल प्रमुख के हस्ताक्षर और मुहर भी अनिवार्य होगी. इसके अलावा एडमिट कार्ड पर निर्धारित स्थान पर विद्यार्थी के हस्ताक्षर भी करवाने होंगे. स्कूल प्रमुखों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि एडमिट कार्ड पर दर्ज विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, श्रेणी, फोटो और परीक्षा केंद्र की जानकारी सही हो. यदि किसी पंजीकृत विद्यार्थी का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है या उसमें कोई गलती है तो स्कूल को इसकी जानकारी निदेशालय को देनी होगी.
गलती होने पर 1 दिसंबर तक भेजनी होगी जानकारी: शिक्षा निदेशालय ने एडमिट कार्ड में किसी भी तरह की त्रुटि या कार्ड जारी नहीं होने की स्थिति में स्कूलों को 1 दिसंबर 2026 शाम 5 बजे तक ईमेल nmmssexam.sciencebranch@gmail.com के माध्यम से शिकायत भेजने का निर्देश दिया है. इसके लिए विद्यार्थी का नाम, पंजीकरण संख्या, स्कूल आईडी और गलती का विवरण देना होगा. शिकायत पर भेजी जा सकती है.
परीक्षा के दिन विद्यार्थियों को एडमिट कार्ड की दोनों प्रमाणित प्रतियां, स्कूल पहचान पत्र और नीले या काले रंग का बॉल पेन लेकर जाना होगा. वहीं, परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, स्मार्ट या डिजिटल घड़ी, बैग, किताबें और कागज ले जाने की अनुमति नहीं होगी.
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