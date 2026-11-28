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दिल्ली में NMMS छात्रवृत्ति परीक्षा 5 दिसंबर को, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया शुरू

दिल्ली शिक्षा निदेशालय ( File Photo )

नई दिल्ली: दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना (NMMS) 2026-27 की परीक्षा को लेकर सर्कुलर जारी किया है. इसके मुताबिक, परीक्षा 5 दिसंबर 2026 (शनिवार) को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक होगी. परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को सुबह 11 बजे तक अपने आवंटित परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करना होगा.

वहीं, एडमिट कार्ड 30 नवंबर से 4 दिसंबर तक निदेशालय की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकेंगे. इसके लिए निदेशालय की वेबसाइट edudel.nic.in पर जाकर स्कूल प्लांट, स्कॉलरशिप, स्कूल इंफॉर्मेशन एंट्री फॉर्म और फिर एप्लीकेशन फॉर्म के विकल्प पर जाना होगा. इसके साथ ही सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय के स्कूलों को विद्यार्थियों तक परीक्षा संबंधी निर्देश पहुंचाने और एडमिट कार्ड की जिम्मेदारी सौंपी गई है.