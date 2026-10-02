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आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों को राहत, NMMSS छात्रवृत्ति आवेदन की तारीख 31 अक्टूबर तक बढ़ी

कॉन्सेप्ट इमेज ( Etv Bharat )

धनबाद: आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के मेधावी विद्यार्थियों के लिए राहत की खबर है. केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना (NMMSS) के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए छात्रवृत्ति आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है. अब पात्र विद्यार्थी 31 अक्टूबर 2026 तक राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) पर आवेदन कर सकेंगे. शिक्षा मंत्रालय ने इसकी जानकारी एक अक्टूबर को प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) के माध्यम से दी है.