आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों को राहत, NMMSS छात्रवृत्ति आवेदन की तारीख 31 अक्टूबर तक बढ़ी
नेशनल मीन्स-कम-मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम (NMMSS) के तहत 2026-27 सत्र के लिए स्कॉलरशिप आवेदन जमा करने की समय-सीमा बढ़ा दी गई है. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : October 2, 2026 at 6:58 AM IST
धनबाद: आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के मेधावी विद्यार्थियों के लिए राहत की खबर है. केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना (NMMSS) के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए छात्रवृत्ति आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है. अब पात्र विद्यार्थी 31 अक्टूबर 2026 तक राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) पर आवेदन कर सकेंगे. शिक्षा मंत्रालय ने इसकी जानकारी एक अक्टूबर को प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) के माध्यम से दी है.
NMMSS का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को कक्षा आठवीं के बाद पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना और स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति को कम करना है. योजना के तहत हर वर्ष कक्षा नौ के पात्र विद्यार्थियों के लिए देशभर में एक लाख नई छात्रवृत्तियां दी जाती हैं. चयन परीक्षा संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार द्वारा आयोजित की जाती है.
सालाना 12 हजार रुपये की छात्रवृत्ति
चयनित विद्यार्थियों को 12 हजार रुपये प्रति वर्ष छात्रवृत्ति दी जाती है. यह राशि सीधे विद्यार्थियों के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से भेजी जाती है. छात्रवृत्ति कक्षा नौ से शुरू होकर निर्धारित शैक्षणिक शर्तें पूरी करने पर कक्षा 10वीं से 12वीं तक नवीनीकरण के जरिए जारी रहती है.
कौन कर सकता है आवेदन?
योजना के लिए ऐसे विद्यार्थी पात्र हैं जो राज्य सरकार, सरकारी सहायता प्राप्त या स्थानीय निकाय के स्कूलों में पढ़ रहे हैं और संबंधित चयन परीक्षा में सफल होते हैं. चयन परीक्षा में शामिल होने के लिए कक्षा सातवीं में कम से कम 55 प्रतिशत अंक या समकक्ष ग्रेड होना चाहिए. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को न्यूनतम अंकों में 5 प्रतिशत की छूट दी गई है. इसके अलावा आवेदक के माता-पिता की वार्षिक आय 3.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.
धनबाद के विद्यार्थियों के लिए भी मौका
धनबाद जिले के पात्र सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय के स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी भी इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह National Scholarship Portal के माध्यम से होगी. विद्यार्थियों को आवेदन से पहले पोर्टल पर One-Time Registration यानी OTR पूरा करना होगा. शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक, NSP पर आवेदन की प्रक्रिया एक जून 2026 से शुरू है. 30 सितंबर तक देशभर में 88,522 नए और 1,97,133 नवीनीकरण आवेदन जमा किए जा चुके हैं. अब आवेदन की समय-सीमा बढ़ने से पात्र विद्यार्थियों को आवेदन पूरा करने का अतिरिक्त अवसर मिलेगा.
सत्यापन की भी तय की गई समय-सीमा
नए कार्यक्रम के अनुसार छात्रवृत्ति आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर है. इसके बाद संस्थान स्तर पर आवेदन का सत्यापन 15 नवंबर 2026 तक और जिला स्तर पर सत्यापन 30 नवंबर 2026 तक किया जाएगा. पहले से आवेदन कर चुके विद्यार्थियों को भी यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि उनका आवेदन संबंधित स्तर पर समय पर सत्यापित हो जाए.
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