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12वीं तक हर साल छात्रों को मिलेगी 12000 की स्कॉलरशिप, बस करना होगा ये काम

यह परीक्षा नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम यानी एनएमएमएस है. वर्तमान में इस परीक्षा में चयनित छात्रों की सूची जारी हुई है जिसमें अधिकांश बच्चे शासकीय स्कूल और खासकर उत्कृष्ट एवं सांदीपनि विद्यालय के छात्र हैं.

रतलाम: केंद्र और राज्य सरकारें छात्र-छात्राओं के लिए अनेक ऐसी योजनाएं और छात्रवृत्ति स्कीम लाती हैं. जिनकी जानकारी सामान्यतः अभिभावकों या बच्चों को नहीं होती है. भारत सरकार के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा ऐसी ही एक छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन हर वर्ष किया जाता है. जिसमें चयनित होने पर आठवीं में पढ़ने वाले प्रतिभाशाली छात्रों को 9वी एवं 10वीं में पढ़ाई करने के लिए प्रतिमाह 1000 यानी 12000 रुपये प्रति वर्ष छात्रवृत्ति के रूप में मिलते हैं.

राष्ट्रीय मीन्स-कम-मेरिट स्कॉलरशिप (NMMS) योजना केंद्र सरकार के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा संचालित महत्वपूर्ण छात्रवृत्ति योजना है. जिसके अंतर्गत कक्षा आठ में पढ़ने वाले आर्थिक रूप से कमजोर और प्रतिभाशाली छात्रों को कक्षा 9वीं से 12वीं तक पढ़ाई करने के लिए प्रति माह 1000 रुपये आर्थिक सहायता के रूप में मिलते हैं. इसके लिए राज्यवार परीक्षा का आयोजन हर वर्ष अक्टूबर में होता है. इसके लिए आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले वह छात्र पात्र होते हैं जिन्होंने कक्षा सात में 55% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं. वहीं उनके परिवार की कुल आय 3 लाख 50 हजार से कम होनी चाहिए.

9वीं से 12वीं तक 12000 रुपये प्रति वर्ष मिलती है छात्रवृत्ति

रतलाम में एनएमएमएस छात्रवृत्ति योजना के प्रभारी गोपाल वर्मा ने बताया "यह परीक्षा दो भागों में विभाजित होती है. जिसमें मानसिक योग्यता परीक्षा में रीजनिंग, एनालॉजी और मानसिक क्षमता पर आधारित 90 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं. वहीं, दूसरे भाग में योग्यता परीक्षा जिसमें कक्षा सात एवं आठ के विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित विषय के 90 प्रश्न होते हैं. इस परीक्षा के परिणाम के बाद चयनित छात्रों की सूची जारी होती है. जिन्हें 12000 रुपये प्रति वर्ष कक्षा 12वीं तक छात्रवृत्ति मिलती है."

बहरहाल इस वर्ष की चयनित सूची में रतलाम जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित स्कूलों के भी छात्र शामिल हैं. लेकिन यदि इस महत्वपूर्ण छात्रवृत्ति परीक्षा के बारे में अधिक प्रचार-प्रसार और छात्रों एवं अभिभावकों को जानकारी दी जाए तो अधिक से अधिक प्रतिभाशाली बच्चे इस योजना से लाभान्वित हो सकते हैं.