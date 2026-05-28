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रायपुर में नेशनल मैंगो फेस्टिवल , राज्यपाल रमेन डेका करेंगे शुभांरभ, आम प्रेमियों के लिए अच्छा मौका

रायपुर कृषि विश्वविद्यालय में शुक्रवार से तीन दिवसीय राष्ट्रीय आम महोत्सव शुरू होगा. पढ़िए पूरी रिपोर्ट

National Mango Festival
राष्ट्रीय आम महोत्सव (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 28, 2026 at 10:59 PM IST

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रायपुर: इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में शुक्रवार से अगले तीन दिनों तक आम की कई किस्मों का प्रदर्शन होगा. यह आयोजन 29 मई से 31 मई तक चलेगा. इसका आयोजन संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, छत्तीसगढ़ सरकार और प्रकृति की ओर सोसायटी की तरफ से किया गया है.

राज्यपाल करेंगे राष्ट्रीय आम महोत्सव का शुभारंभ

राष्ट्रीय आम महोत्सव 2026 का शुभांरभ राज्यपाल रमेन डेका शुक्रवार की शाम 4 बजे करेंगे. उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे. कृषि मंत्री रामविचार नेताम, रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल अति विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे. रायपुर ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू, धरसींवा विधायक अनुज शर्मा, छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के अध्यक्ष चन्द्रहास चन्द्राकर , छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुरेश चंन्द्रवंशी और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे.

आम की 250 किस्मों का होगा प्रदर्शन

राष्ट्रीय आम महोत्सव में आम की 250 से अधिक किस्मों का प्रदर्शन किया जायेगा. यहां आम की उन्नत किस्मों के पौधे और फल भी बेचे जाएंगे. राष्ट्रीय आम महोत्सव में विभिन्न श्रेणियों में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा. जिसमें किसानों द्वारा उत्पादित आम की व्यावसायिक किस्मों के अंतर्गत दशहरी, लंगडा, बाम्बे ग्रीन, चौसा, मालदा, हिमसागर और सुन्दरजा आम को प्रतियोगिता में प्रदर्शित किया जाएगा.

आम की कई प्रतियोगिताएं होंगी

इसके अलावा केसर, अलफान्सो, तोतापरी, नीलम, बैगनफल्ली, पैरी, सिन्दूरी, फज़ली आदि किस्मों की प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी. संकर किस्मों की प्रतियोगिता के अंतर्गत मल्लिका, आम्रपाली, पूसा अरूणिमा, अम्बिका, रत्ना, सिंधु, अर्का पुनीत किस्मों को शामिल किया गया है. विशिष्ट किस्मों की प्रतियोगिता के अंतर्गत हाथीझुल, नूरजहां, लड्डु, गुलाब खास किस्मों के उत्पादक भाग ले सकते हैं. एक्जोटिक (आयातित किस्म) की प्रतियोगिता में मियाजाकी, टॉमी एटकिन्स एवं गोल्डन नगेट्स किस्मों को शमिल किया गया है.

छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों से पहुंचेंगे आम उत्पादक किसान

आम महोत्सव में आम की विभिन्न किस्मों की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है. जिसमें छत्तीसगढ़ एवं देश के विभिन्न राज्यों के आम उत्पादक शामिल होंगे. यहां छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न राज्यों से आए आम उत्पादक किसान उनके द्वारा उत्पादित आमों की विभिन्न किस्मों का प्रदर्शन करेंगे. इस अवसर पर आम से बने विभिन्न व्यंजनों की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएगी. आम की सजावट प्रतियोगिता भी आयोजित की जा रही है

राष्ट्रीय आम महोत्सव में संस्थागत एवं व्यक्तिगत प्रतियोगी भी सहभागी हो सकते हैं. आम महोत्सव के दौरान आम पर केंद्रित मैंगो क्विज़ मैंगो, फैंसी ड्रेस आदि प्रतियोगिताएं भी अयोजित की जाएगी. इसके अलावा प्रतिदिन सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया जाएगा.

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