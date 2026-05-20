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छत्तीसगढ़ में नेशनल मैंगो फेस्टिवल, 29 से 31 मई तक रायपुर में आयोजन, आप ऐसे ले सकते हैं हिस्सा

छत्तीसगढ़ सरकार और रायपुर कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से राष्ट्रीय आम महोत्सव आयोजित किया जा रहा है.

National Mango Festival in Raipur
रायपुर में नेशनल मैंगो फेस्टिवल (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 20, 2026 at 7:15 PM IST

3 Min Read
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रायपुर: आम के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर है. रायपुर में 29 से 31 मई तक राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है. यह आयोजन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, छत्तीसगढ़ सरकार और प्रकृति की ओर सोसायटी की तरफ से किया जा रहा है. यह आम महोत्सव इसलिए विशेष है क्योंकि इसमें 250 से अधिक देसी और विदेशी किस्मों का प्रदर्शन किया जाएगा.

राष्ट्रीय आम महोत्सव में क्या होगा खास ?

राष्ट्रीय आम महोत्सव में आम की कई किस्मों को प्रदर्शित किया जाएगा. इसके साथ ही आम की कई किस्मों को लेकर प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी. इस महोत्सव में छत्तीसगढ़ के आम उत्पादक किसान और देश के अन्य राज्यों के आम उत्पादक किसान शामिल होंगे. इस अवसर पर आम से बने विभिन्न व्यंजनों की प्रतियोगिता भी आयोजित कि जाएगी. आम की सजावट प्रतियोगिता भी आयोजित होगी. प्रदर्शनी में आम की विभिन्न किस्मों के फल, आम के विभिन्न उत्पाद एवं आम के पौधे भी बिक्री किए जाएंगे.

इस आम महोत्सव की खास बात यह है कि इसमें स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थी भी शामिल हो सकते हैं. इनके अलावा महिलाएं और आम लोग भी इस महोत्सव में रजिस्ट्रेशन करवाकर इसमें भाग ले सकते हैं. आम महोत्सव में लोगों का प्रवेश पूरी तरह निशुल्क रहेगा. इस आयोजन में संस्थागत एवं व्यक्तिगत प्रतियोगी भी सहभागी हो सकते हैं. आम महोत्सव के पहले दिन 29 मई को सुबह 9 बजे से 12 बजे तक एंट्रियों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा. आम लोगों के लिए प्रदर्शनी सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुली रहेगी.

आम के प्रेमियों के कई कार्यक्रम का होगा आयोजन

आम के प्रेमी लोगों के लिए 29 मई से 31 मई तक दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक परिचर्चा का आयोजन भी किया गया है. जिसमें छत्तीसगढ़ में उच्च गुणवत्ता के आम की विभिन्न किस्मों का उत्पादन, आम के विभिन्न उत्पादों के प्रसंस्करण एवं उनके विपणन के साथ ही आम उत्पादन हेतु छत्तीसगढ़ शासन की योजनाओं की भी जानकारी प्रदान की जायेगी. जिससे नयी पीढ़ी के लोग आम उत्पादन की ओर आकृष्ट हो सकें. आम उत्पादन को पर्यावरण के संरक्षण के साथ एक स्वास्थ्यवर्धक व्यवसाय के रूप में अपनाने की जानकारी आम लोगों को प्रदान की जा जाएगी. तृतीय दिवस 31 मई को आम उत्पादक कृषकों एवं उद्यमियों की सफलता की कहानी भी सुनाई जाएगी.

राष्ट्रीय आम महोत्सव के अवसर पर आयोजित प्रतियोगिता में प्रतिभागी न्यूनतम 5 से 10 आम प्रति किस्म के साथ भाग ले सकते हैं. आम से बने विभिन्न व्यंजनों की प्रतियोगिता में न्यूनतम 250 ग्राम आम के उत्पाद के साथ पंजीयन कर इस प्रतियोगिता में शामिल हो सकते हैं. राष्ट्रीय आम महोत्सव के अंतिम दिन प्रदर्शनी के अवलोकन के साथ ही प्रतिभागियों के लिए पुरस्कार वितरण एवं सम्मान समारोह का आयोजन भी किया जायेगा. इस आयोजन का मकसद आम के प्रति लोगों की जागरुकता को बढ़ाना है. आम की कितनी प्रजातियां है और किस किस किस्म के आम के उत्पादन से आय अर्जित की जा सकती है. इस बारे में भी इस आयोजन के जरिए बताया जाएगा.

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