भरतपुर से लुप्त हो रही आम की मिठास, 5 हजार हेक्टेयर से घटकर 40 हेक्टेयर रह गई बागवानी
राष्ट्रीय आम दिवस पर जानिए क्यों भरतपुर की आम की विरासत लगातार घट रही है? श्यामवीर सिंह की रिपोर्ट...
Published : July 22, 2026 at 6:49 AM IST
भरतपुर : कभी अपने लंगड़ा, टपका और देसी आम के स्वाद के लिए खास स्थान रखने वाला भरतपुर जिला आज आम की बागवानी के मामले में अपनी पुरानी पहचान खोता जा रहा है. एक समय था जब जिले में करीब 5 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में आम के बाग लहलहाते थे, लेकिन मौसम में लगातार हो रहे बदलाव, भूजल स्तर में गिरावट और कम वर्षा के कारण यह रकबा सिमटकर अब महज करीब 40 हेक्टेयर रह गया है. हालात, ऐसे हैं कि अब किसान आम के बजाय अमरूद और नींबू की खेती को अधिक लाभदायक और सुरक्षित मान रहे हैं.
कृषि विभाग के अतिरिक्त निदेशक देशराज सिंह ने बताया कि 1970 के दशक में भरतपुर जिले में लगभग 5 हजार हेक्टेयर में आम की बागवानी होती थी. उस समय भुसावर, वैर और बंध बारैठा क्षेत्र आम उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे. यहां टपका, लंगड़ा और देसी आम की कई प्रसिद्ध किस्में उगाई जाती थीं. धीरे-धीरे मौसम में बदलाव, लगातार गिरते भूजल स्तर और सिंचाई की बढ़ती समस्या के कारण आम के बाग खत्म होने लगे. अब जिले में मुख्य रूप से भुसावर क्षेत्र में ही सीमित स्तर पर आम की खेती बची हुई है.
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भुसावर में अब भी बची है आम की पहचान : कृषि विभाग के उपनिदेशक (बागवानी) जनकराज मीणा ने बताया कि भुसावर और वैर क्षेत्र में लंबे समय से आम और अन्य फलदार बागों की खेती होती रही है. यहां की सबसे प्रमुख किस्म रामकेला है, जिसका उपयोग विशेष रूप से अचार बनाने में किया जाता है. इसके अलावा लंगड़ा, दशहरी और चौसा जैसी किस्मों की भी खेती की जा रही है. वर्तमान में जिले में लगभग 40 हेक्टेयर क्षेत्र में आम के बगीचे हैं और कुछ किसान अभी भी इसकी खेती कर रहे हैं.
बदल गई जलवायु : उनके अनुसार आम की अच्छी खेती के लिए 24 से 34 डिग्री सेल्सियस तापमान और 800 से 1000 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा उपयुक्त मानी जाती है, लेकिन अब भरतपुर जिले में सामान्य तौर पर इतनी वर्षा नहीं होती, इसीलिए यहां की जलवायु आम के लिए पूरी तरह अनुकूल नहीं बची है. इसके बावजूद कुछ किसान ड्रिप (टपक) सिंचाई और आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर आम की सफल खेती कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि पिछले दो वर्षों में जिले में अच्छी बारिश जरूर हुई है, लेकिन किसानों का झुकाव अब आम की बजाय अमरूद और नींबू की खेती की ओर अधिक है, क्योंकि इन फसलों के लिए यहां की जलवायु अधिक उपयुक्त है. इनकी बाजार में मांग भी आसानी से उपलब्ध हो जाती है.
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अमरूद और नींबू चुन रहे किसान : उन्होंने बताया कि अमरूद और नींबू की खेती में उत्पादन अपेक्षाकृत स्थिर रहता है, सिंचाई की आवश्यकता भी कम पड़ती है और स्थानीय बाजार में इनकी आसानी से बिक्री हो जाती है. यही कारण है कि जिले में लगातार आम के बगीचों की जगह अमरूद और नींबू के बाग बढ़ते जा रहे हैं. पिछले कुछ वर्षों में इन दोनों फसलों का क्षेत्रफल लगातार बढ़ा है, जबकि आम का रकबा लगभग स्थिर बना हुआ है.
इन गांवों में बची है आम की बागवानी : भरतपुर जिले में आम के बागों का रकबा लगातार घटा है, लेकिन भुसावर क्षेत्र के कई गांव आज भी इस परंपरा को जीवित रखे हुए हैं. भुसावर, सिरस, नाथू का नगला, दीवली, सुहारी, रंधीरगढ़, वारौली, इटामड़ा, कोटकी, नया गांव खालसा, बंध का नगला, कल्ला का गोला, भगवानपुर, बल्लभगढ़, मंसापुरा, अटारीपुरा, नीमली, नरहपुर, सैंदली, सलेमपुर खुर्द, चैटोली, छौकरवाड़ा कलां, निठार, दयापुर और नैवाड़ा सहित कई गांवों में आज भी किसान आम की बागवानी कर रहे हैं. पहले की तुलना में इन बागों का क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों काफी कम हो चुके हैं.
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अचार-मुरब्बा उद्योग पर असर : भुसावर के अचार-मुरब्बा उद्योग भी अब स्थानीय आम की घटती पैदावार का असर झेल रहे हैं. अचार-मुरब्बा उद्योग संचालक विवेक गर्ग ने बताया कि भुसावर का अचार और मुरब्बा अपने स्वाद और गुणवत्ता के कारण देश-विदेश तक पहचान बना चुका है, लेकिन पिछले कई वर्षों से स्थानीय बागों में कच्चे आम का उत्पादन लगातार घटा है. ऐसे में उद्योग को चलाने के लिए अब स्थानीय खरीद के साथ दौसा, करौली, सवाई माधोपुर और देश के अन्य राज्यों से भी कच्चा आम मंगाना पड़ रहा है. उनका कहना है कि स्थानीय आम से बनने वाले अचार और मुरब्बे के उत्पादन में करीब 70 से 80 प्रतिशत तक गिरावट आ चुकी है.
ड्रिप सिंचाई पर 70 से 75 प्रतिशत तक अनुदान : जनकराज मीणा ने बताया कि पानी की कमी को देखते हुए सरकार किसानों को बूंद-बूंद सिंचाई (ड्रिप सिस्टम) अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है. सामान्य श्रेणी के किसानों को इस योजना में 70 प्रतिशत और लघु एवं सीमांत किसानों को 75 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है. विभाग का मानना है कि यदि अधिक किसान आधुनिक सिंचाई तकनीक अपनाएं तो सीमित जल संसाधनों के बावजूद आम की बागवानी को बचाया जा सकता है.
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बागों का सबसे बड़ा दुश्मन : स्थानीय निवासी नीरज ने बताया कि भुसावर कभी आम की नगरी के रूप में प्रसिद्ध था, लेकिन अब आम की बागवानी लगातार संकट में है. गिरता भूजल, कम बरसात, तेज आंधी और अधिक तापमान की वजह से बौर और कच्चे फल गिर जाते हैं, इसीलिए किसानों की रुचि आम के बाग लगाने में घटती जा रही है.