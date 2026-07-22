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भरतपुर से लुप्त हो रही आम की मिठास, 5 हजार हेक्टेयर से घटकर 40 हेक्टेयर रह गई बागवानी

भरतपुर : कभी अपने लंगड़ा, टपका और देसी आम के स्वाद के लिए खास स्थान रखने वाला भरतपुर जिला आज आम की बागवानी के मामले में अपनी पुरानी पहचान खोता जा रहा है. एक समय था जब जिले में करीब 5 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में आम के बाग लहलहाते थे, लेकिन मौसम में लगातार हो रहे बदलाव, भूजल स्तर में गिरावट और कम वर्षा के कारण यह रकबा सिमटकर अब महज करीब 40 हेक्टेयर रह गया है. हालात, ऐसे हैं कि अब किसान आम के बजाय अमरूद और नींबू की खेती को अधिक लाभदायक और सुरक्षित मान रहे हैं.

कृषि विभाग के अतिरिक्त निदेशक देशराज सिंह ने बताया कि 1970 के दशक में भरतपुर जिले में लगभग 5 हजार हेक्टेयर में आम की बागवानी होती थी. उस समय भुसावर, वैर और बंध बारैठा क्षेत्र आम उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे. यहां टपका, लंगड़ा और देसी आम की कई प्रसिद्ध किस्में उगाई जाती थीं. धीरे-धीरे मौसम में बदलाव, लगातार गिरते भूजल स्तर और सिंचाई की बढ़ती समस्या के कारण आम के बाग खत्म होने लगे. अब जिले में मुख्य रूप से भुसावर क्षेत्र में ही सीमित स्तर पर आम की खेती बची हुई है.

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भुसावर में अब भी बची है आम की पहचान : कृषि विभाग के उपनिदेशक (बागवानी) जनकराज मीणा ने बताया कि भुसावर और वैर क्षेत्र में लंबे समय से आम और अन्य फलदार बागों की खेती होती रही है. यहां की सबसे प्रमुख किस्म रामकेला है, जिसका उपयोग विशेष रूप से अचार बनाने में किया जाता है. इसके अलावा लंगड़ा, दशहरी और चौसा जैसी किस्मों की भी खेती की जा रही है. वर्तमान में जिले में लगभग 40 हेक्टेयर क्षेत्र में आम के बगीचे हैं और कुछ किसान अभी भी इसकी खेती कर रहे हैं.

बदल गई जलवायु : उनके अनुसार आम की अच्छी खेती के लिए 24 से 34 डिग्री सेल्सियस तापमान और 800 से 1000 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा उपयुक्त मानी जाती है, लेकिन अब भरतपुर जिले में सामान्य तौर पर इतनी वर्षा नहीं होती, इसीलिए यहां की जलवायु आम के लिए पूरी तरह अनुकूल नहीं बची है. इसके बावजूद कुछ किसान ड्रिप (टपक) सिंचाई और आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर आम की सफल खेती कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि पिछले दो वर्षों में जिले में अच्छी बारिश जरूर हुई है, लेकिन किसानों का झुकाव अब आम की बजाय अमरूद और नींबू की खेती की ओर अधिक है, क्योंकि इन फसलों के लिए यहां की जलवायु अधिक उपयुक्त है. इनकी बाजार में मांग भी आसानी से उपलब्ध हो जाती है.

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अमरूद और नींबू चुन रहे किसान : उन्होंने बताया कि अमरूद और नींबू की खेती में उत्पादन अपेक्षाकृत स्थिर रहता है, सिंचाई की आवश्यकता भी कम पड़ती है और स्थानीय बाजार में इनकी आसानी से बिक्री हो जाती है. यही कारण है कि जिले में लगातार आम के बगीचों की जगह अमरूद और नींबू के बाग बढ़ते जा रहे हैं. पिछले कुछ वर्षों में इन दोनों फसलों का क्षेत्रफल लगातार बढ़ा है, जबकि आम का रकबा लगभग स्थिर बना हुआ है.