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सुपरफूड मखाना की खेती के फायदे गिनाएंगे एक्सपर्ट, कल से IGKV में 2 दिवसीय राष्ट्रीय मखाना कार्यशाला का आयोजन

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रायपुर: मखाने की गिनती सुपर फूड के रूप में आजकल होने लगी है. कभी 300 से 400 रुपए किलो बिकने वाला मखाना आज 900 से 1000 रुपए किलो तक बिक रहा है. सोशल मीडिया पर लोग मखाना खाने के फायदे भी गिनाने लगे हैं. मखाने खाने से होने वाले फायदे जानकर लोगों ने भी महीने के राशन की लिस्ट में मखाने को शामिल कर लिया है. अधिकतकर लोग ये जानते हैं कि मखाने की खेती ज्यादातर बिहार में की जाती है. छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भी मखाने की खेती की जा रही है. कृषि विभाग की कोशिश है कि मखाने की इस खेती दूसरे जिलों में पहुंचाया जाए. जिससे न सिर्फ किसानों की आए बढ़े बल्कि यहां का मखाना दूसरे राज्यों तक भी पहुंचे. लिहाजा इस सुपरफूड की खेती को बढ़ावा देने और किसानों का मार्गदर्शन करने के लिए रायपुर में कल से 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन होने जा रहा है.

मखाना पर रायपुर में 2 दिवसीय कार्यशाला छत्तीसगढ़ में मखाना उत्पादन एवं प्रसंस्करण की संभावनाओं पर मंथन के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय मखाना बोर्ड और संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग ने कार्यशाला का आयोजन 26 से 27 नवंबर तक किया जाएगा. कार्यशाला का शुभारंभ स्वामी विवेकानन्द सभागार में सुबह 11 बजे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डाॅ. गिरीश चंदेल करेंगे.