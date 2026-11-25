सुपरफूड मखाना की खेती के फायदे गिनाएंगे एक्सपर्ट, कल से IGKV में 2 दिवसीय राष्ट्रीय मखाना कार्यशाला का आयोजन
कार्यशाला में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और ओडिशा से आए किसान भाग लेंगे. रितेश कुमार तंबोली की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 25, 2026 at 4:09 PM IST
रायपुर: मखाने की गिनती सुपर फूड के रूप में आजकल होने लगी है. कभी 300 से 400 रुपए किलो बिकने वाला मखाना आज 900 से 1000 रुपए किलो तक बिक रहा है. सोशल मीडिया पर लोग मखाना खाने के फायदे भी गिनाने लगे हैं. मखाने खाने से होने वाले फायदे जानकर लोगों ने भी महीने के राशन की लिस्ट में मखाने को शामिल कर लिया है. अधिकतकर लोग ये जानते हैं कि मखाने की खेती ज्यादातर बिहार में की जाती है. छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भी मखाने की खेती की जा रही है. कृषि विभाग की कोशिश है कि मखाने की इस खेती दूसरे जिलों में पहुंचाया जाए. जिससे न सिर्फ किसानों की आए बढ़े बल्कि यहां का मखाना दूसरे राज्यों तक भी पहुंचे. लिहाजा इस सुपरफूड की खेती को बढ़ावा देने और किसानों का मार्गदर्शन करने के लिए रायपुर में कल से 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन होने जा रहा है.
मखाना पर रायपुर में 2 दिवसीय कार्यशाला
छत्तीसगढ़ में मखाना उत्पादन एवं प्रसंस्करण की संभावनाओं पर मंथन के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय मखाना बोर्ड और संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग ने कार्यशाला का आयोजन 26 से 27 नवंबर तक किया जाएगा. कार्यशाला का शुभारंभ स्वामी विवेकानन्द सभागार में सुबह 11 बजे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डाॅ. गिरीश चंदेल करेंगे.
कई राज्यों के किसान पहुंचे रायपुर
2 दिवसीय कार्यशाला में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के लगभग 250 किसान एवं महिला स्व-सहायता समूहों के सदस्य के साथ ही मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और ओडिशा के किसानों सहित कृषि, उद्यानिकी एवं संबंधित विभागों के अधिकारी और विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे. इस अवसर पर मखाना के विभिन्न उत्पादों एवं प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी पर आयोजित एक प्रदर्शनी भी रखी जाएगी. कार्यशाला में मखाना की उन्नत खेती, प्रसंस्करण, मशीनीकरण, मूल्य संवर्धन, कीट एवं रोग प्रबंधन और विपणन से संबंधित विषयों पर एक्सपर्ट अपनी राय रखेंगे.
राष्ट्रीय मखाना संस्थान के वैज्ञानिक करेंगे शिरकत
राष्ट्रीय मखाना संस्थान के प्रमुख वैज्ञानिक डाॅ. मनोज कुमार, प्रसंस्करण के मुख्य वैज्ञानिक धमेन्दर कुमार, बिहार के मखाना विशेषज्ञ डाॅ. विद्यानन्द झा, केंद्रीय फसल-कटाई उपरांत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लुधियाना के प्रमुख वैज्ञानिक डाॅ. राजेश कुमार विश्वकर्मा सहित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के डाॅ. घनश्याम दास साहू और डाॅ. गजेन्द्र चन्द्राकर कार्यशाला में शामिल होंगे और किसानों को इससे जुड़ी जानकारियां भी देंगे.
एक मंच पर आएंगे मखाना किसान
कार्यशाला का उद्देश्य किसानों, उद्यमियों, वैज्ञानिकों एवं अन्य हितधारकों को एक मंच पर लाकर मखाना की उन्नत खेती, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन एवं विपणन से जुड़ी नवीन तकनीकों की जानकारी उपलब्ध कराना है. राष्ट्रीय मखाना बोर्ड द्वारा प्रक्षेत्र विस्तार, बीज उत्पादन, फसल कटाई उपरांत प्रबंधन, मूल्य संवर्धन, बाजार एवं निर्यात संवर्धन के लिए विभिन्न प्रकार के अनुदान एवं सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है.
राष्ट्रीय मखाना बोर्ड में छत्तीसगढ़ को शामिल किया गया
राष्ट्रीय मखाना बोर्ड में छत्तीसगढ़ को शामिल किए जाने के बाद प्रदेश में मखाना उत्पादन के विस्तार की संभावनाएं बढ़ी हैं. इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय एवं संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग के सहयोग से वर्तमान में प्रदेश में 133.862 हेक्टेयर क्षेत्र में मखाना की खेती की जा रही है. जिसमें 96.438 हेक्टेयर तालाबों तथा 37.424 हेक्टेयर कम गहरे पानी वाले खेतों में है. प्रदेश में 15 हेक्टेयर क्षेत्र में मखाना बीज उत्पादन कार्यक्रम भी संचालित किया जा रहा है. धमतरी, रायपुर (आरंग), बालोद, महासमुंद, गरियाबंद और जांजगीर-चांपा प्रमुख मखाना उत्पादक जिले हैं.
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