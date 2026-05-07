गौतम बुद्ध नगर के न्यायालयों में 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन, इन समस्याओं का होगा तुरंत समाधान
बताया गया कि लोक अदालत का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए, जिससे अधिक संख्या में लोग इसका लाभ उठा सकें.
Published : May 7, 2026 at 8:50 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: जनपद न्यायाधीश अतुल श्रीवास्तव ने गुरुवार को जिला न्यायालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में शनिवार को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि जनपद गौतम बुद्ध नगर के जिला मुख्यालय सहित सभी तहसील न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर त्वरित एवं सरल निस्तारण किया जाएगा.
उन्होंने बताया कि इनमें मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिनियम से संबंधित मामले, वैवाहिक मामले, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के मामले, दीवानी के मामले, एमवी एक्ट एवं ई-चालान के मामले, आर्बिट्रेशन मामले, लघु शमनीय अपराध, धारा 138 एनआई एक्ट के मामले, विद्युत अधिनियम के मामले, भू-राजस्व, सेवा एवं पेंशन संबंधी प्रकरण, श्रम विवाद और अन्य प्रकृति के मामले शामिल हैं. इसके अतिरिक्त प्री-लिटीगेशन स्तर पर बैंक ऋण, विद्युत बिल एवं बीएसएनएल बिल से संबंधित मामलों का भी सुलह-समझौते के माध्यम से निस्तारण कराया जाएगा.
न्यायाधीश अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें और अपने मामलों का समाधान प्राप्त कर सकें. "समाधान समारोह" अभियान के अंतर्गत न्यायालय में लंबित ऐसे मामले जिनका सौहार्दपूर्ण समाधान संभव है उनके सुलह समझौते के माध्यम से निस्तारण के लिए 21, 22 व 23 अगस्त को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ऐसे वादकारी जिनके मामले उच्चतम न्यायालय में लंबित है या जिनमें सुलह समझौते की संभावना है, वे अपने मामलों का निस्तारण "समाधान अभियान" के अन्तर्गत 21, 22 व 23 अगस्त 2026 को आयोजित विशेष लोक अदालत में करा सकते हैं.
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