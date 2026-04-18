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दिल्ली में इस दिन लगने जा रही राष्ट्रीय लोक अदालत, जानें कैसे निपटेगा गाड़ी का चालान और अन्य मामले

इस राष्ट्रीय लोक अदालत में दिल्ली में कटे हुए 31 जनवरी 2026 तक के लंबित ट्रैफिक चालान का होगा निपटारा.

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 18, 2026 at 10:06 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएसएलएसए) द्वारा लगने वाली अगली राष्ट्रीय लोक अदालत की तारीख का ऐलान कर दिया गया है. डीएसएलएसए के सदस्य सचिव राजीव बंसल द्वारा जारी आदेश के अनुसार 9 मई को दिल्ली के सभी सात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्सेज, दिल्ली हाई कोर्ट, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनलस में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सुबह 10 से शाम चार बजे तक होगा.

कड़कड़डूमा कोर्ट के अधिवक्ता एडवोकेट राजीव तोमर ने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में तलाक के मामलों को छोड़कर सभी तरह के सिविल और क्रिमिनल कंपाउंडेबल मामलों को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा. इसके साथ ही राष्ट्रीय लोक अदालत में ट्रैफ़िक चालान का भी निपटारा किया जाएगा. इस दौरान 31 जनवरी 2026 तक के दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के पोर्टल पर समझौता योग्य ट्रैफ़िक चालान का निपटारा होगा. विशेष रूप से कंपाउंडेबल ट्रैफिक चालान के मामलों (रेड लाइट जंप को छोड़कर) का निपटारा किया भी जाएगा.

ट्रैफिक चालान का निपटारा कराने के लिए यह है प्रक्रिया
एडवोकेट राजीव तोमर ने बताया कि दिल्ली में दो करोड़ से भी ज्यादा ट्रैफिक चालान लंबित रहने के कारण लोगों को बेसब्री से लोक अदालत का इंतजार रहता है ताकि वह कम से कम पैसों में अपने वाहनों के ट्रैफिक चालान का निपटारा करा सकें. लोक अदालत में कुल दो लाख ट्रैफिक चालान के निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है. साथ ही इसके लिए ट्रैफिक की 200 बेंच लगाई जाएंगी. प्रत्येक बेंच को एक हजार चालान को निपटाने का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें 600 चालान लंच से पहले और 400 लंच के बाद निपटाने की व्यवस्था की गई है.

लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय परिसरों कड़कड़डूमा, साकेत, पटियाला हाउस, राउज एवेन्यू, द्वारका, रोहिणी और तीस हजारी में किया जाएगा. लोग अपने डाउनलोड किए गए चालानों के प्रिंट आउट लेकर संबंधित कोर्ट में जा सकते हैं.

इस तरह करा सकते हैं यातायात चालान का निस्तारण
लोक अदालत में यातायात चालान का निस्तारण कराने के लिए लोगों को 4 मई सुबह 10 बजे से 7 मई तक ट्रैफिक पुलिस और डीएसएलएसए की वेबसाइट पर जाना होगा.

  • वेबसाइट पर दिए गए लिंक https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat पर क्लिक करके अपनी गाड़ी के नंबर और कैप्चा कोड को भरना होगा. इसके बाद रजिस्टर्ड नंबर पर ओटीपी जाएगा.
  • ओटीपी को डालकर के फिर कोर्ट, कोर्ट नंबर और समय का चुनाव करने के बाद चालान को डाउनलोड करना होगा.
  • चालान डाउनलोड होने के बाद उसका प्रिंटआउट निकालना होगा. लोक अदालत में एक वाहन के पांच नोटिस (ऑनलाइन कटे हुए चालान) ही लिए जाएंगे.
  • वेबसाइट से एक बार में एक वाहन के पांच नोटिस (चालान) ही डाउनलोड होंगे.
  • गाड़ी मालिक को प्रिंटआउट खुद ही लेकर जाना होगा. लोक अदालत में प्रिंट आउट निकालने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होगी.
  • प्रिंट आउट में दिए गए समय पर संबंधित कोर्ट में उपस्थित होकर चालान का निपटारा कराया जा सकेगा.
  • अब नहीं मिलेगी चालान भुगतान स्लिप, सीधा फोन पर मिलेगा निपटारे का मैसेज

बता दें कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और डीएसएलएसए की ओर से लोक अदालत में चालान निस्तारण के बाद अब भुगतान स्लिप (पर्ची) देने का चलन खत्म कर दिया गया है. फरवरी में आयोजित लोक अदालत से स्लिप देने की जगह अब वाहन में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर चालान निपटारे का सीधे मैसेज जाता है. यह मैसेज कोर्ट रुम में जैसे ही चालान का निपटारा होता है वैसे ही मैसेज चला जाता है और वाहन स्वामी को यह संदेश दे दिया जाता है कि आपके चालान का निपटारा हो गया है.

इस प्रक्रिया को डिजिटल लोक अदालत नाम दिया गया है. इससे अब लोगों को पहले जो पर्ची के लिए कई बार इंतज़ार करना पड़ता था वो अब खत्म हो गया है.

ये भी पढ़ें- राष्ट्रीय लोक अदालत में हुआ एक लाख 55 हजार से ज्यादा मामलों का निपटारा, 350.63 करोड़ का मिला राजस्व

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9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत
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