ETV Bharat / state

रायपुर समेत देशभर में लगी साल की आखिरी नेशनल लोक अदालत, सिर्फ रायपुर जिले में राजस्व, क्लेम मिलाकर 10 लाख केस पेंडिंग

कई मामलों को आपसी समझौते के साथ सुलझाने के लिए नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाता है.

National Lok Adalat
रायपुर समेत देशभर में लगी साल की आखिरी नेशनल लोक अदालत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 13, 2025 at 6:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: शनिवार को प्रदेश की राजधानी रायपुर सहित पूरे देश में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया. नेशनल लोक अदालत आम लोगों के लिए सस्ता, सरल और जल्दी न्याय पाने का बेहतर माध्यम है. यहां राजीनामा योग्य मामलों का मौके पर ही निपटारा कर दिया जाता है, जिससे अदालतों में लंबित मामलों की संख्या कम होती है.

आपसी समझौते के साथ सुलझाने के लिए नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाता है. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

किन मामलों का होता है समाधान: नेशनल लोक अदालत में ऐसे सभी मामले सुलझाए जाते हैं, जिनमें आपसी सहमति से समझौता संभव हो. इनमें शामिल हैं-

  • मोटर दुर्घटना दावा मामले
  • श्रमिक कानून से जुड़े विवाद
  • बिजली और पानी से संबंधित विवाद
  • पारिवारिक मामले
  • नगर निगम और राजस्व से जुड़े प्री-लिटिगेशन मामले
  • दूरसंचार से संबंधित विवाद
National Lok Adalat
देशभर में लगी साल की आखिरी नेशनल लोक अदालत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रायपुर में 10 लाख से ज्यादा केस पेंडिंग: अकेले रायपुर जिले में ही लगभग 10 लाख मामले न्यायालयों में लंबित हैं. लोक अदालत में पहुंचने वाले पक्षकारों की संख्या को देखकर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि बड़ी संख्या में राजीनामा योग्य मामलों का समाधान इसी दिन हो जाएगा.

National Lok Adalat
शनल लोक अदालत में ऐसे सभी मामले सुलझाए जाते हैं, जिनमें आपसी सहमति से समझौता संभव हो (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्या बोले रायपुर जिला एवं सत्र न्यायाधीश: रायपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलराम प्रसाद वर्मा ने बताया कि यह साल 2025 की चौथी और आखिरी नेशनल लोक अदालत है. साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि अधिक से अधिक संख्या में लोक अदालत में आकर लोग अपने मामलों का निपटारा कराएं.

लोक अदालत में राजस्व, क्लेम केस, आपराधिक मामले (राजीनामा योग्य), मोहल्ला लोक अदालत के अंतर्गत बिजली, पानी, सड़क जैसे सभी मामलों का समाधान किया जा रहा है.- बलराम प्रसाद वर्मा, डिस्ट्रिक्ट जज

लोक अदालत के ये हैं फायदे

  • लोक अदालत के फैसले के खिलाफ अपील नहीं होती
  • मामला पूरी तरह समाप्त हो जाता है
  • सिविल मामलों में कोर्ट फीस वापस मिलती है
  • समय और पैसे दोनों की बचत होती है
National Lok Adalat
राजीनामा योग्य मामलों का मौके पर ही निपटारा कर दिया जाता है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

देश में करोड़ों केस लंबित: डीजे वर्मा ने बताया कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार देशभर में करीब साढ़े पांच करोड़ मामले कोर्ट में लंबित हैं. लोक अदालत के माध्यम से इन मामलों का बोझ कम किया जा सकता है. इसी कारण साल में चार बार नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाता है.

National Lok Adalat
देश में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के चीफ अमित बघेल की न्यायिक रिमांड बढ़ी, 19 दिसंबर तक भेजे गए जेल
सड़क पर गाड़ियों से स्टंट करने वालों को बिलासपुर हाई कोर्ट की सख्त चेतावनी
मर्सिडीज वाले सूदखोर वीरेंद्र तोमर का रायपुर पुलिस ने निकाला जुलूस, अदालत में किया गया पेश

TAGGED:

LOK ADALAT 2025
PENDING COURT CASES INDIA
नेशनल लोक अदालत
रायपुर कोर्ट
NATIONAL LOK ADALAT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.