रायपुर समेत देशभर में लगी साल की आखिरी नेशनल लोक अदालत, सिर्फ रायपुर जिले में राजस्व, क्लेम मिलाकर 10 लाख केस पेंडिंग
कई मामलों को आपसी समझौते के साथ सुलझाने के लिए नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाता है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 13, 2025 at 6:51 PM IST
रायपुर: शनिवार को प्रदेश की राजधानी रायपुर सहित पूरे देश में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया. नेशनल लोक अदालत आम लोगों के लिए सस्ता, सरल और जल्दी न्याय पाने का बेहतर माध्यम है. यहां राजीनामा योग्य मामलों का मौके पर ही निपटारा कर दिया जाता है, जिससे अदालतों में लंबित मामलों की संख्या कम होती है.
किन मामलों का होता है समाधान: नेशनल लोक अदालत में ऐसे सभी मामले सुलझाए जाते हैं, जिनमें आपसी सहमति से समझौता संभव हो. इनमें शामिल हैं-
- मोटर दुर्घटना दावा मामले
- श्रमिक कानून से जुड़े विवाद
- बिजली और पानी से संबंधित विवाद
- पारिवारिक मामले
- नगर निगम और राजस्व से जुड़े प्री-लिटिगेशन मामले
- दूरसंचार से संबंधित विवाद
रायपुर में 10 लाख से ज्यादा केस पेंडिंग: अकेले रायपुर जिले में ही लगभग 10 लाख मामले न्यायालयों में लंबित हैं. लोक अदालत में पहुंचने वाले पक्षकारों की संख्या को देखकर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि बड़ी संख्या में राजीनामा योग्य मामलों का समाधान इसी दिन हो जाएगा.
क्या बोले रायपुर जिला एवं सत्र न्यायाधीश: रायपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलराम प्रसाद वर्मा ने बताया कि यह साल 2025 की चौथी और आखिरी नेशनल लोक अदालत है. साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि अधिक से अधिक संख्या में लोक अदालत में आकर लोग अपने मामलों का निपटारा कराएं.
लोक अदालत में राजस्व, क्लेम केस, आपराधिक मामले (राजीनामा योग्य), मोहल्ला लोक अदालत के अंतर्गत बिजली, पानी, सड़क जैसे सभी मामलों का समाधान किया जा रहा है.- बलराम प्रसाद वर्मा, डिस्ट्रिक्ट जज
लोक अदालत के ये हैं फायदे
- लोक अदालत के फैसले के खिलाफ अपील नहीं होती
- मामला पूरी तरह समाप्त हो जाता है
- सिविल मामलों में कोर्ट फीस वापस मिलती है
- समय और पैसे दोनों की बचत होती है
देश में करोड़ों केस लंबित: डीजे वर्मा ने बताया कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार देशभर में करीब साढ़े पांच करोड़ मामले कोर्ट में लंबित हैं. लोक अदालत के माध्यम से इन मामलों का बोझ कम किया जा सकता है. इसी कारण साल में चार बार नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाता है.