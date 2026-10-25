लोक अदालत में चालानों पर राहत: 20 हजार के चालान का 2200 निपटारा, लोगों ने की ट्रैफिक नियम पालन की अपील
इस दौरान लोगों ने बताया कि काफी कम पैसों में उनके चालानों का निपटारा किया गया. साथ ही उन्होंने ट्रैफिक नियम पालन की अपील की.
Published : October 25, 2026 at 1:34 PM IST|
Updated : October 25, 2026 at 3:28 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में रविवार को राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान लंबित ट्रैफिक चालानों के निपटारे के लिए बड़ी संख्या में लोग जिला अदालतों में पहुंचे. कड़कड़डूमा कोर्ट में भी सुबह से वाहन चालकों की आवाजाही रही. किसी के हजारों रुपये के चालान कम रकम में निपटे तो किसी ने अपने पुराने चालानों का निपटारा कराने के लिए लोक अदालत का रुख किया. इसमें अधिकतम 2 लाख चालान और नोटिस निपटाए जाने हैं. कड़कड़डूमा कोर्ट पहुंचे लोगों की बातचीत में एक तरफ चालान की रकम में मिली राहत की खुशी दिखी, वहीं कुछ लोगों ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर अपनी गलती भी मानी. लोगों ने कहा कि लोक अदालत में पुराने चालान कम राशि में निपटने से उन्हें राहत मिली.
20 हजार का चालान 2200 रुपये में निपटा
पिंकू सिंह नामक व्यक्ति ने बताया कि उनके दो चालान थे. इनमें एक नो-एंट्री का चालान 20 हजार रुपये का था, जो कि लोक अदालत में 2,200 रुपये में निपट गया. उन्होंने बताया कि लोक अदालत के लिए अपॉइंटमेंट आसानी से मिल गया था. चालान का निपटारा हो जाने से काफी राहत मिली है.
ओवरस्पीडिंग के चालान पर 1 हजार रुपये किए जमा
वहीं करन चौधरी नामक व्यक्ति के वाहन का 10 हजार रुपये का चालान था. उन्होंने बताया कि चालान ओवरस्पीडिंग के थे और लोक अदालत में यह रकम 1 हजार रुपये में निपट गई. उन्होंने स्वीकार किया कि उस समय वह जल्दी में थे, इसलिए वाहन की रफ्तार अधिक हो गई थी. करन ने बताया कि सुनवाई के दौरान जज ने भी उन्हें तेज गति से वाहन न चलाने की सलाह दी और समझाया कि यह जानलेवा हो सकता है. उन्होंने अपील की कि घर से समय पर निकलें, जिससे जल्दी पहुंचने के चक्कर में ओवरस्पीडिंग न करनी पड़े.
1500 का चालान 100 रुपये में निपटा
इसी तरह शमशाद अहमद भी अपना पुराना चालान निपटाने कड़कड़डूमा कोर्ट पहुंचे. उन्होंने बताया कि उनका 1500 रुपये का चालान था, जिसमें रॉन्ग साइड वाहन चलाने और बिना हेलमेट के वाहन चलाने का उल्लंघन शामिल था. लोक अदालत में यह चालान 100 रुपये में निपट गया. उन्होंने माना कि रॉन्ग साइड वाहन चलाना खुद के साथ-साथ दूसरे लोगों के लिए भी खतरनाक है. उन्होंने कहा कि आगे से वह अपनी निर्धारित दिशा में ही वाहन चलाएंगे, दूसरों से भी रॉन्ग साइड वाहन नहीं चलाने की अपील करेंगे.
प्रदूषण जांच प्रक्रिया पर उठाए सवाल
लोक अदालत पहुंचे अभिषेक चौधरी का कुल चालान 14 हजार रुपये का था, जो 1500 रुपये में निपट गया. उन्होंने बताया कि उनके खिलाफ एक प्रदूषण और दो ओवरस्पीडिंग के चालान थे. हालांकि अभिषेक ने प्रदूषण जांच व उससे जुड़े चालान की प्रक्रिया पर सवाल उठाए. उनका कहना था कि प्रदूषण प्रमाणपत्र बनवाने की प्रक्रिया और इसके उल्लंघन पर होने वाले चालान के उद्देश्य को लेकर उन्हें स्पष्टता नहीं है. अगर वाहन के प्रदूषण की जांच जरूरी है तो इसकी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि वास्तविक स्थिति की जांच हो सके. उन्होंने सरकार से इस व्यवस्था पर ध्यान देने की मांग की.
25 चालान लेकर पहुंचा ऑटो चालक
वहीं ऑटो चालक लोकेश कुमार अपने वाहन के करीब 25 लंबित चालानों के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट पहुंचे. उन्होंने बताया कि उनके ऊपर कुल मिलाकर करीब 10 से 12 हजार रुपये के चालान हैं. हालांकि उन्हें लोक अदालत का अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाया था. करीब ढाई महीने पहले उन्होंने ई-वर्चुअल कोर्ट का अपॉइंटमेंट लिया था. उसी के तहत चालानों के निपटारे के लिए आए. उनके अलग-अलग चालान 100, 1000 और 1500 रुपये तक के हैं. पहले वह चालान ऑनलाइन ही जमा करते थे और यह पहली बार है जब वह ई-वर्चुअल कोर्ट के जरिए चालान निपटारा कराने के लिए आए.
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लोक अदालत में हर चालान पूरी तरह माफ होना जरूरी नहीं
दिल्ली में 25 अक्टूबर की राष्ट्रीय लोक अदालत में पात्र व समझौता योग्य चालान/नोटिस के निपटारे की व्यवस्था की गई. जानकारी के मुताबिक कुल 2 लाख चालान/नोटिस तक की क्षमता रखी गई. एक दिन में अधिकतम 50 हजार चालान/नोटिस डाउनलोड करने की सीमा निर्धारित थी. लोक अदालत में पहुंचने का मतलब ये नहीं है कि हर चालान पूरी तरह माफ हो जाएगा. चालान की प्रकृति, उसकी पात्रता व लागू नियमों के आधार पर सुनवाई के बाद भुगतान की राशि तय होती है. कड़कड़डूमा कोर्ट में पहुंचे लोगों की बातचीत से ये जरूर सामने आया कि कई वाहन चालकों को लंबित चालानों के निपटारे में बड़ी आर्थिक राहत मिली. वहीं, कुछ लोगों ने अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए दूसरे वाहन चालकों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील भी की.
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