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लोक अदालत में चालानों पर राहत: 20 हजार के चालान का 2200 निपटारा, लोगों ने की ट्रैफिक नियम पालन की अपील

दिल्ली में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली में रविवार को राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान लंबित ट्रैफिक चालानों के निपटारे के लिए बड़ी संख्या में लोग जिला अदालतों में पहुंचे. कड़कड़डूमा कोर्ट में भी सुबह से वाहन चालकों की आवाजाही रही. किसी के हजारों रुपये के चालान कम रकम में निपटे तो किसी ने अपने पुराने चालानों का निपटारा कराने के लिए लोक अदालत का रुख किया. इसमें अधिकतम 2 लाख चालान और नोटिस निपटाए जाने हैं. कड़कड़डूमा कोर्ट पहुंचे लोगों की बातचीत में एक तरफ चालान की रकम में मिली राहत की खुशी दिखी, वहीं कुछ लोगों ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर अपनी गलती भी मानी. लोगों ने कहा कि लोक अदालत में पुराने चालान कम राशि में निपटने से उन्हें राहत मिली.

20 हजार का चालान 2200 रुपये में निपटा