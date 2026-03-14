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जीपीएम में नेशनल लोक अदालत का आयोजन, लंबित केसों में आपसी रजामंदी से खत्म हुए सालों से चल रहे मुकदमे

गौरेला पेंड्रा मरवाही: कई सालों और दशकों से चल रहा मुकदमा अगर अचानक से खत्म हो जाए तो सोचिए पीड़ितों को कितनी राहत मिलती होगी. केस मुकदमों को जल्द निपटाने के लिए अक्सर नेशनल लोक अदालत लगाई जाती है. इसी कड़ी में जीपीएम में भी शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया. छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशन और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर के मार्गदर्शन में 14 मार्च 2026 को व्यवहार न्यायालय पेण्ड्रारोड में नेशनल लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया. लोक अदालत का शुभारंभ मां सरस्वती की पूजा-अर्चना से की गई.

नेशनल लोक अदालत का आयोजन

नेशनल लोक अदालत में विभिन्न न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का आपसी सहमति के आधार पर त्वरित निराकरण किया गया. प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल की अदालत में सिविल निष्पादन के 7, विद्युत के 3 तथा क्रिमिनल अपील के 3 मामलों सहित कुल 13 प्रकरणों का निपटारा किया गया. वहीं द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एकता अग्रवाल की अदालत में क्रिमिनल, मोटर दुर्घटना दावा एवं निष्पादन से जुड़े कुल 5 मामलों का निराकरण किया गया.

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महेश बाबू साहू के न्यायालय में सिविल प्रकरणों से संबंधित 642 तथा क्रिमिनल मामलों के 589 प्रकरणों सहित कुल 1231 मामलों का निपटारा किया गया.