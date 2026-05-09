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पेंडिंग चालानों का कर लें निपटारा, दिल्ली में आज लगेगी लोक अदालत; यहां जानें जरूरी डिटेल्स

दिल्ली में कटे हुए 31 जनवरी 2026 तक के लंबित ट्रैफिक चालान का होगा निपटारा.

दिल्ली में आज लगेगी लोक अदालत
दिल्ली में आज लगेगी लोक अदालत (File Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 9, 2026 at 7:45 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएसएलएसए) द्वारा आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दिल्ली की सभी जिला अदालतों और दिल्ली हाईकोर्ट में होने जा रहा है. सुबह 10 बजे से चार बजे तक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा. कड़कड़डूमा कोर्ट के अधिवक्ता एडवोकेट राजीव तोमर ने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में तलाक के मामलों को छोड़कर सभी तरह के सिविल और क्रिमिनल कंपाउंडेबल मामलों को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा.

इसके साथ ही राष्ट्रीय लोक अदालत में ट्रैफ़िक चालान का भी निपटारा किया जाएगा. इस दौरान 31 जनवरी 2026 तक के दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के पोर्टल पर समझौता योग्य ट्रैफ़िक चालान का निपटारा होगा. विशेष रूप से कंपाउंडेबल ट्रैफिक चालान के मामलों (रेड लाइट जंप को छोड़कर) का निपटारा किया भी जाएगा.

ट्रैफिक चालान का निपटारा कराने के लिए यह है प्रक्रिया

एडवोकेट राजीव तोमर ने बताया कि दिल्ली में दो करोड़ से भी ज्यादा ट्रैफिक चालान लंबित रहने के कारण लोगों को बेसब्री से लोक अदालत का इंतजार रहता है ताकि वह कम से कम पैसों में अपने वाहनों के ट्रैफिक चालान का निपटारा करा सकें. लोक अदालत में कुल दो लाख ट्रैफिक चालान के निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है. साथ ही इसके लिए ट्रैफिक की 200 बेंच लगाई जाएंगी. प्रत्येक बेंच को एक हजार चालान को निपटाने का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें 600 चालान लंच से पहले और 400 लंच के बाद निपटाने की व्यवस्था की गई है.

लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय परिसरों कड़कड़डूमा, साकेत, पटियाला हाउस, राउज एवेन्यू, द्वारका, रोहिणी और तीस हजारी में किया जाएगा. लोग अपने डाउनलोड किए गए चालानों के प्रिंट आउट लेकर संबंधित कोर्ट में जा सकते हैं.

लोक अदालत में रखें इन बातों का ध्यान

  • अपॉइंटमेंट लेटर और चालान की प्रिंट कॉपी अपने साथ लेकर जाएं.
  • निर्धारित समय पर अदालत जरूर पहुंच जाएं.
  • यदि जुर्माना लगाया जाता है, तो उसे काउंटर पर तुरंत भुगतान करना होगा.
  • भुगतान हो जाने के बाद, चालान सिस्टम से हटा दिया जाएगा.

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