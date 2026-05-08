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पानीपत में 9 मई को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, 30 मई को चेक बाउंस मामलों की सुनवाई

पानीपत: सुप्रीम कोर्ट और नालसा (NALSA- National Legal Services Authority) यानी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल पर वर्षों से लंबित मामलों के समाधान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसी कड़ी में पानीपत में 9 मई 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जबकि 30 मई को केवल चेक बाउंस मामलों के निपटारे के लिए विशेष लोक अदालत लगाई जाएगी.

पानीपत में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) की सचिव एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) वर्षा शर्मा ने बताया कि "लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य आपसी समझौते के माध्यम से मामलों का शांतिपूर्ण समाधान करना है, ताकि अदालतों में लंबित मामलों का बोझ कम हो सके और लोगों को त्वरित व संतोषजनक न्याय मिल सके. लोक अदालत में ऐसे मामले रखे जाते हैं, जिन्हें आपसी सहमति और बातचीत से सुलझाया जा सकता है. इनमें छोटे-मोटे शमनीय आपराधिक मामले, सिविल विवाद और अन्य समझौता योग्य प्रकरण शामिल हैं."

पानीपत में 9 मई को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, 30 मई को चेक बाउंस मामलों की सुनवाई (Etv Bharat)

मुफ्त कानूनी सहायता पर विशेष जोर: वर्षा शर्मा ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का प्रमुख उद्देश्य 'न्याय सबके लिए' सुनिश्चित करना है. आर्थिक रूप से कमजोर लोगों, महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग, पूर्व सैनिकों और बच्चों को मुफ्त कानूनी सहायता और वकील उपलब्ध कराए जाते हैं. यदि किसी जरूरतमंद व्यक्ति के पास वकील करने की क्षमता नहीं है और वो अपने मामले का समाधान चाहता है, तो वो DLSA कार्यालय में आवेदन देकर निशुल्क वकील की सुविधा प्राप्त कर सकता है.

चेक बाउंस मामलों के लिए विशेष लोक अदालत: CJM वर्षा शर्मा ने बताया कि 30 मई 2026 को विशेष रूप से चेक बाउंस मामलों के समाधान के लिए अलग लोक अदालत आयोजित की जाएगी. इसमें प्रशिक्षित मध्यस्थों और विशेषज्ञों की सहायता से पक्षकारों के बीच समझौता कराने का प्रयास किया जाएगा.