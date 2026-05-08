पानीपत में 9 मई को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, 30 मई को चेक बाउंस मामलों की सुनवाई
पानीपत में 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत और 30 मई को चेक बाउंस मामलों के निपटारे के लिए विशेष लोक अदालत लगाई जाएगी.
Published : May 8, 2026 at 5:32 PM IST
पानीपत: सुप्रीम कोर्ट और नालसा (NALSA- National Legal Services Authority) यानी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल पर वर्षों से लंबित मामलों के समाधान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसी कड़ी में पानीपत में 9 मई 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जबकि 30 मई को केवल चेक बाउंस मामलों के निपटारे के लिए विशेष लोक अदालत लगाई जाएगी.
पानीपत में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) की सचिव एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) वर्षा शर्मा ने बताया कि "लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य आपसी समझौते के माध्यम से मामलों का शांतिपूर्ण समाधान करना है, ताकि अदालतों में लंबित मामलों का बोझ कम हो सके और लोगों को त्वरित व संतोषजनक न्याय मिल सके. लोक अदालत में ऐसे मामले रखे जाते हैं, जिन्हें आपसी सहमति और बातचीत से सुलझाया जा सकता है. इनमें छोटे-मोटे शमनीय आपराधिक मामले, सिविल विवाद और अन्य समझौता योग्य प्रकरण शामिल हैं."
मुफ्त कानूनी सहायता पर विशेष जोर: वर्षा शर्मा ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का प्रमुख उद्देश्य 'न्याय सबके लिए' सुनिश्चित करना है. आर्थिक रूप से कमजोर लोगों, महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग, पूर्व सैनिकों और बच्चों को मुफ्त कानूनी सहायता और वकील उपलब्ध कराए जाते हैं. यदि किसी जरूरतमंद व्यक्ति के पास वकील करने की क्षमता नहीं है और वो अपने मामले का समाधान चाहता है, तो वो DLSA कार्यालय में आवेदन देकर निशुल्क वकील की सुविधा प्राप्त कर सकता है.
चेक बाउंस मामलों के लिए विशेष लोक अदालत: CJM वर्षा शर्मा ने बताया कि 30 मई 2026 को विशेष रूप से चेक बाउंस मामलों के समाधान के लिए अलग लोक अदालत आयोजित की जाएगी. इसमें प्रशिक्षित मध्यस्थों और विशेषज्ञों की सहायता से पक्षकारों के बीच समझौता कराने का प्रयास किया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट का 'समाधान समारोह' अभियान: उन्होंने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देशभर में वर्षों पुराने लंबित मामलों के समाधान के लिए 'समाधान समारोह' अभियान शुरू किया है. ये अभियान 21 अप्रैल 2026 से प्रारंभ होकर 21, 22 और 23 अगस्त 2026 तक चलेगा. इस दौरान विशेष लोक अदालतों के माध्यम से पुराने मामलों को मध्यस्थता और समझौते से निपटाने का प्रयास किया जाएगा. पानीपत जिले से भी वर्ष 2004 और 2007 से लंबित कई मामलों की सूची प्राप्त हुई है. कई मामलों में मूल पक्षकारों का निधन हो चुका है, ऐसे में उनके वारिसों को बुलाकर समझौते के माध्यम से विवाद समाप्त करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है.
लोगों को कानूनी पचड़ों से मिलेगी निजात: उन्होंने कहा कि लोक अदालत का उद्देश्य लोगों को अदालतों की लंबी प्रक्रिया से राहत दिलाना और विवादों का सम्मानजनक समाधान सुनिश्चित करना है. लड़ाई का रास्ता छोड़कर बातचीत और समझौते के जरिए समाधान निकालना ही राष्ट्रीय लोक अदालत की सबसे बड़ी विशेषता है.
लंबित मामलों को सुलझाने पर जोर: राष्ट्रीय लोक अदालत और सुप्रीम कोर्ट के समाधान समारोह अभियान के माध्यम से वर्षों से लंबित मामलों को आपसी समझौते और मध्यस्थता के जरिए सुलझाने का बड़ा प्रयास किया जा रहा है. इससे ना केवल अदालतों में लंबित मामलों का बोझ कम होगा, बल्कि आम लोगों को त्वरित, सस्ता और संतोषजनक न्याय भी मिल सकेगा. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जरूरतमंद लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराना इस पहल को और अधिक जनहितकारी बनाता है.
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