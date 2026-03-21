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दिल्ली में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कल, जानिए किन-किन मामलों का होगा निपटारा ?

दिल्ली में कटे हुए 30 नवंबर 2025 तक के लंबित ट्रैफिक चालान का निपटारा होगा.

दिल्ली में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत
दिल्ली में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 21, 2026 at 4:55 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएसएलएसए) द्वारा रविवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है. लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय परिसरों कड़कड़डूमा, साकेत, पटियाला हाउस, राउज एवेन्यू, द्वारका, रोहिणी और तीस हजारी में किया जाएगा.

कड़कड़डूमा कोर्ट के अधिवक्ता एडवोकेट राजीव तोमर ने बताया कि इस लोक अदालत में आपराधिक समझौता योग्य अपराध, एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत चेक बाउंस के मामले, पैसे की वसूली के मामले, मोटर दुर्घटना दावा मामले, श्रम विवाद मामले, बिजली और पानी के बिल से जुड़े मामले, ट्रैफ़िक चालान, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण मामले, वेतन, भत्ते और सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित सेवा मामले, राजस्व मामले (केवल ज़िला न्यायालयों और उच्च न्यायालयों में लंबित), अन्य दीवानी मामले और समझौता योग्य ट्रैफ़िक चालान का निपटारा दोनों पक्षों की आपसी सहमति से होगा. विशेष रूप से कंपाउंडेबल ट्रैफिक चालान के मामलों (रेड लाइट जंप को छोड़कर) का निपटारा किया जाएगा. ट्रैफिक के लंबित मामलों में कम जुर्माने में चालानों को खत्म किया जाता है.

ट्रैफिक चालान का निपटारा कराने के लिए यह है प्रक्रिया

एडवोकेट राजीव तोमर ने बताया कि लोक अदालत में दिल्ली में लंबित ट्रैफिक चालान का निपटारा कराने के लिए डीएसएलएसए द्वारा जारी आदेश के अनुसार दिल्ली के सभी सात जिला न्यायालय परिसरों में और दिल्ली हाईकोर्ट में सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक ट्रैफिक चालान लिए जाएंगे. उन्होंने बताया कि दिल्ली में दो करोड़ से भी ज्यादा ट्रैफिक चालान लंबित रहने के कारण लोगों को बेसब्री से लोक अदालत का इंतजार रहता है, ताकि वह कम से कम पैसों में अपने वाहनों के ट्रैफिक चालान का निपटारा करा सकें.

इस लोक अदालत में 30 नवंबर 2025 तक के लंबित ट्रैफिक चालान का निपटारा किया जाएगा. लोक अदालत में कुल दो लाख ट्रैफिक चालान के निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है. साथ ही इसके लिए ट्रैफिक की 200 बेंच लगाई जाएंगी. प्रत्येक बेंच को एक हजार चालान को निपटाने का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें 600 चालान लंच से पहले और 400 लंच के बाद निपटाने की व्यवस्था की गई है. लोग अपने डाउनलोड किए गए चालानों के प्रिंट आउट लेकर संबंधित कोर्ट में जा सकते हैं.

बता दें कि पहले इस राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दिल्ली में भी 14 मार्च को होना था. लेकिन 14 मार्च के दिन को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा कोर्ट वर्किंग डे घोषित करने के कारण इस राष्ट्रीय लोक अदालत को 22 मार्च के लिए निर्धारित किया गया.

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