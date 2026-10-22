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पुष्कर में 24 से बाल रोग पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला, देशभर से जुटेंगे 800 से अधिक बाल रोग विशेषज्ञ

प्रेस वार्ता में कार्यशाला आयोजक ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर : बाल चिकित्सा के 7 महत्वपूर्ण विषयों पर अजमेर में 23 और पुष्कर में 24 अक्टूबर को सिग्नेचर वर्कशॉप इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की ओर से राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला 'राजपेडिकॉन (RAJPEDICON)' का आयोजन किया जाएगा. इस वर्कशॉप में नॉर्थ इंडिया से करीब 800 से अधिक बाल रोग विशेषज्ञ और चिकित्सक जुटेंगे. इसमें आधुनिक उपचार पद्धतियों, व्यवहारिक कौशल और गंभीर रूप से बीमार बच्चों की देखभाल से संबंधित नवीनतम जानकारी पर चर्चा और मंथन होगा.