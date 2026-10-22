पुष्कर में 24 से बाल रोग पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला, देशभर से जुटेंगे 800 से अधिक बाल रोग विशेषज्ञ
24 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्तर की 'राजपेडिकॉन 2026' के तहत 7 अलग-अलग विषयों को लेकर चर्चा होगी.
Published : October 22, 2026 at 8:02 PM IST
अजमेर : बाल चिकित्सा के 7 महत्वपूर्ण विषयों पर अजमेर में 23 और पुष्कर में 24 अक्टूबर को सिग्नेचर वर्कशॉप इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की ओर से राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला 'राजपेडिकॉन (RAJPEDICON)' का आयोजन किया जाएगा. इस वर्कशॉप में नॉर्थ इंडिया से करीब 800 से अधिक बाल रोग विशेषज्ञ और चिकित्सक जुटेंगे. इसमें आधुनिक उपचार पद्धतियों, व्यवहारिक कौशल और गंभीर रूप से बीमार बच्चों की देखभाल से संबंधित नवीनतम जानकारी पर चर्चा और मंथन होगा.
राजस्थान पीडियाट्रिक एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ पंकज तोषनीवाल ने बताया कि पुष्कर के एक निजी होटल में 24 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्तर की 'राजपेडिकॉन 2026' के तहत 7 अलग-अलग विषयों को लेकर चर्चा होगी. इस वर्कशॉप में करीब 800 बाल रोग विशेषज्ञ और चिकित्सक भाग लेंगे. संस्था की ओर से विगत फरवरी माह से राष्ट्रीय स्तरीय कांफ्रेंस की तैयारी की जा रही थी. इस कांफ्रेंस के माध्यम से अभिभावकों को भी चाइल्ड केयर के प्रति जागरूक करने को लेकर चर्चा होगी.
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राष्ट्रीय स्तरीय वर्कशाप में इन विषयों को लेकर होगी चर्चा और मंथन :
- पहला सेशन पीडियाट्रिक वेंटीलेशन विषय पर होगा. जिसमें गंभीर रूप से बीमार बच्चों में श्वसन सहायता और वेंटीलेशन से संबंधित आधुनिक तकनीक और उपचार पद्धतियों पर प्रशिक्षण को लेकर चर्चा और मंथन होगा.
- दूसरा सेशन पीडियाट्रिक हेमेटो-ऑन्कोलॉजी का होगा. जिसमें बच्चों में रक्त संबंधी विकारों और कैंसर की पहचान, उपचार और देखभाल से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा और मंथन होगा.
- तीसरा सेशन एडवांस्ड एनआरपी विषय पर होगा. इसमें नवजात शिशुओं के पुनर्जीवन एवं जन्म के समय आपातकालीन देखभाल से संबंधित उन्नत प्रशिक्षण को लेकर चर्चा होगी.
- चौथा सेशन बेसिक पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर कोर्स पर होगा. इसमें बच्चों की गहन चिकित्सा देखभाल, गंभीर अवस्थाओं की पहचान और प्रारंभिक उपचार के व्यावहारिक पहलुओं पर प्रशिक्षण को लेकर चर्चा होगी.
- पांचवां सेशन मास्टरिंग किडनी सपोर्ट इन दी सिक चाइल्ड,डायलिसिस, नेफ्रो पॉक्स एंड बियॉन्ड विषय पर होगा. इसमें गंभीर रूप से बीमार बच्चों में गुर्दे से संबंधित समस्याओं, डायलिसिस और अल्ट्रासाउंड आधारित मूल्यांकन की आधुनिक तकनीक पर चर्चा होगी.
- छठा सेशन प्रैक्टिकल पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजी, एसेंशियल स्किल्स फॉर एवरी पीडियाट्रिशियन विषय का होगा. इसमें बच्चों में तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोगों की पहचान, नैदानिक परीक्षण और आवश्यक चिकित्सा कौशल पर प्रशिक्षण को लेकर चर्चा होगी.
- सातवां सेशन लाइफलाइंस, पेडियाट्रिक वैस्कुलर एक्सेस इन क्रिटिकल चाइल्ड का होगा. इसमें गंभीर रूप से बीमार बच्चों में सुरक्षित एवं प्रभावी वैस्कुलर एक्सेस स्थापित करने की तकनीक पर व्यावहारिक प्रशिक्षण भी होगा.
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एसोसिएशन के पदाधिकारी डॉ प्रशांत माथुर ने बताया कि राष्ट्रीय स्तरीय यह 50वीं वर्कशॉप है. इसका आयोजन पुष्कर में होने जा रहा है. इन सात विषयों के अलावा बच्चों में आने वाले डिप्रेशन और आत्मघाती विचार के अलावा बाल चिकित्सा में एआई के उपयोग को लेकर भी चर्चा होगी. इसमें कई बाल रोग विशेषज्ञ अपने शोधपत्र भी प्रस्तुत करेंगे.
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