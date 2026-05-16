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जींद के नेशनल हाईवे पर ट्रक में जा घुसी कार, नेशनल लेवल के जूडो खिलाड़ी नरेश की मौत

जींद : गांव चाबरी टोल प्लाजा के नजदीक जींद-गोहाना ग्रीन फील्ड हाईवे पर ट्रक और कार के बीच हुई टक्कर में कार ड्राइवर की मौत हो गई. मृतक जूडो का राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी था. पिल्लूखेड़ा थाना पुलिस ने मृतक पिता की शिकायत पर फरार ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मृतक चार बार नेशनल गेम खेल चुका था और विदेशों में भी शानदार प्रदर्शन कर चुका था.

ट्रक में जा घुसी कार : गांव जौरासी जिला पानीपत निवासी नरेश (24) शनिवार सुबह कार में सवार होकर जींद-गोहाना ग्रीन फील्ड नेशनल हाईवे से काम के सिलसिले में जींद आ रहा था. गांव चाबरी टोल प्लाजा से निकलते ही आगे चल रहे ट्रक ने अचानक ब्रेक लगा दिए जिससे कार ट्रक के पीछे जा घुसी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि नरेश बुरी तरह कार में फंस गया जिसे राहगीरों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला. घटना को अंजाम देकर ट्रक चालक मौके से फरार हो गया. राहगीरों ने गंभीर हालात मे नरेश को नागरिक अस्पताल पहुंचाया जहां पर चिकित्सकों ने नरेश को मृत घोषित कर दिया.

फरार ट्रक ड्राइवर की तलाश जारी : घटना की सूचना पाकर पिल्लूखेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और हालातों का जायजा लिया. मृतक के पिता रोहताश ने बताया कि नरेश जूडो का राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी था. वो अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में मेडल के अलावा चार बार राष्ट्रीय चैंपियनशिप मेडल भी जीत चुका था. मृतक नरेश पांच भाई और बहनों में सबसे छोटा था. पिल्लूखेड़ा थाना पुलिस ने मृतक के पिता रोहताश की शिकायत पर फरार ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पिल्लूखेड़ा थाने के जांच अधिकारी विजेंद्र ने बताया कि मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है. फरार ट्रक चालक के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है.