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रुद्रपुर में राष्ट्रीय स्तर की शतरंज प्रतियोगिता का आगाज़, 260 खिलाड़ी ले रहे हिस्सा

शतरंज प्रतियोगिता का आगाज़ ( ETV Bharat )

रुद्रपुर(उत्तराखंड): खेल प्रतिभाओं को मंच देने के उद्देश्य से एक भव्य शतरंज प्रतियोगिता की शुरुआत हुई है. पांच दिवसीय इस ऑल इंडिया ओपन चेस टूर्नामेंट में देशभर के सैकड़ों खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं. प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रशासनिक और खेल जगत की बड़ी हस्तियों की मौजूदगी में किया गया. रुद्रपुर के लालपुर में देवभूमि शतरंज एसोसिएशन द्वारा आयोजित “स्वर्गीय धीरज सिंह रघुवंशी मेमोरियल ओपन शतरंज प्रतियोगिता” का भव्य शुभारंभ हुआ. यह प्रतियोगिता ऑल इंडिया शतरंज फेडरेशन और उत्तराखण्ड शतरंज फेडरेशन के तत्वावधान में आयोजित की जा रही है. जिसमें देशभर से करीब 260 खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं. कार्यक्रम का उद्घाटन नितिन सिंह भदौरिया, राजीव मेहता और भरत सिंह चौहान ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया. इस अवसर पर खिलाड़ियों और आयोजकों में खासा उत्साह देखने को मिला. मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने कहा कि शतरंज एक ऐसा खेल है जिसे किसी भी उम्र में और कहीं भी खेला जा सकता है. उन्होंने कहा आज के डिजिटल युग में इंटरनेट के माध्यम से शतरंज की बारीकियों को आसानी से सीखा जा सकता है. जिससे बच्चों में इस खेल के प्रति रुचि लगातार बढ़ रही है. शतरंज प्रतियोगिता का आगाज़ (ETV Bharat)