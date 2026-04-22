रुद्रपुर में राष्ट्रीय स्तर की शतरंज प्रतियोगिता का आगाज़, 260 खिलाड़ी ले रहे हिस्सा
शतरंज प्रतियोगिता ऑल इंडिया शतरंज फेडरेशन और उत्तराखण्ड शतरंज फेडरेशन के तत्वावधान में आयोजित की जा रही है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 22, 2026 at 7:40 PM IST
रुद्रपुर(उत्तराखंड): खेल प्रतिभाओं को मंच देने के उद्देश्य से एक भव्य शतरंज प्रतियोगिता की शुरुआत हुई है. पांच दिवसीय इस ऑल इंडिया ओपन चेस टूर्नामेंट में देशभर के सैकड़ों खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं. प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रशासनिक और खेल जगत की बड़ी हस्तियों की मौजूदगी में किया गया.
रुद्रपुर के लालपुर में देवभूमि शतरंज एसोसिएशन द्वारा आयोजित “स्वर्गीय धीरज सिंह रघुवंशी मेमोरियल ओपन शतरंज प्रतियोगिता” का भव्य शुभारंभ हुआ. यह प्रतियोगिता ऑल इंडिया शतरंज फेडरेशन और उत्तराखण्ड शतरंज फेडरेशन के तत्वावधान में आयोजित की जा रही है. जिसमें देशभर से करीब 260 खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं.
कार्यक्रम का उद्घाटन नितिन सिंह भदौरिया, राजीव मेहता और भरत सिंह चौहान ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया. इस अवसर पर खिलाड़ियों और आयोजकों में खासा उत्साह देखने को मिला. मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने कहा कि शतरंज एक ऐसा खेल है जिसे किसी भी उम्र में और कहीं भी खेला जा सकता है. उन्होंने कहा आज के डिजिटल युग में इंटरनेट के माध्यम से शतरंज की बारीकियों को आसानी से सीखा जा सकता है. जिससे बच्चों में इस खेल के प्रति रुचि लगातार बढ़ रही है.
उन्होंने यह भी कहा शतरंज न केवल दिमाग को तेज करता है, बल्कि मानसिक संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. नियमित रूप से इस खेल को खेलने से व्यक्ति की निर्णय क्षमता मजबूत होती है. जीवन में आने वाली चुनौतियों से निपटने की क्षमता विकसित होती है.
जिलाधिकारी ने खिलाड़ियों को प्रेरित करते हुए कहा कि वे खेल को केवल मनोरंजन के रूप में न लें, बल्कि इसे अपना लक्ष्य बनाकर नियमित अभ्यास करें. उन्होंने कहा निरंतर मेहनत और समर्पण के बल पर खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर रैंक हासिल कर सकते हैं और आगे चलकर ओलंपिक जैसे बड़े मंचों पर भी देश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं.
उन्होंने रुद्रपुर में इस तरह की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए आयोजकों की सराहना की. उन्होंने कहा इससे स्थानीय खिलाड़ियों को भी सीखने और आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा. प्रतियोगिता के दौरान आने वाले दिनों में कई रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे, जहां खिलाड़ी अपनी रणनीति और कौशल का प्रदर्शन करेंगे. यह आयोजन न केवल खेल को बढ़ावा देगा, बल्कि क्षेत्र में खेल संस्कृति को भी मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा.
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