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विक्रम बत्रा के जन्मदिन पर देश ने किया उन्हें याद, जानें किसने कैसे दी उन्हें श्रद्धांजलि

परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा की जयंती पर अमित शाह, ओम बिरला, सीएम सुक्खू, अनुराग ठाकुर समेत देश के बड़े नेताओं नमन किया.

कैप्टन विक्रम बत्रा
कैप्टन विक्रम बत्रा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 9, 2026 at 3:07 PM IST

4 Min Read
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शिमला: कारगिल युद्ध के अमर नायक और परमवीर चक्र विजेता शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा की जयंती पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है. बुधवार को देश की अग्रणी राजनीतिक हस्तियों और आम नागरिकों ने भारत के इस महान सपूत के अदम्य साहस, असाधारण वीरता और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी सहित देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कैप्टन बत्रा के शौर्य को याद करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की. हिमाचल के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री समेत देश की जनता ने उन्हें याद किया और राष्ट्र के लिए दिए उनके सर्वोच्च बलिदान को याद किया.

ओम बिरला ने पोस्ट किया कि परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन विक्रम बत्रा जी की जयंती पर, जिन्होंने कारगिल की बर्फीली चोटियों पर अटूट देशभक्ति के जज्बे और अप्रतिम वीरता के साथ राष्ट्र की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया, उन्हें कोटि-कोटि नमन. कैप्टन बत्रा की वीरता और अदम्य साहस आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा.

अमित शाह ने एक्स पर लिखा परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा जी की जयंती पर उन्हें शत्-शत् नमन. कारगिल युद्ध में उन्होंने न केवल सामरिक रूप से महत्वपूर्ण चोटियों पर कब्ज़ा किया, बल्कि अपने बेमिसाल नेतृत्व और अदम्य साहस से साथी सैनिकों का हौसला भी बुलंद किया. मात्र 24 वर्ष की आयु में मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्योछावर करने वाले 'शेरशाह' का जीवन सभी को राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा.

योगी आदित्यनाथ ने लिखा मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले कारगिल विजय के अमर नायक, परमवीर चक्र से सम्मानित, वीर योद्धा कैप्टन विक्रम बत्रा की जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि. कारगिल की चोटियों पर उनका पराक्रम हर भारतीय के हृदय में राष्ट्रप्रेम और शौर्य की भावना को सदैव जागृत करता रहेगा. जय हिंद!

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने लिखा पालमपुर निवासी एवं परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन विक्रम बत्रा जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन. कारगिल की दुर्गम चोटियों पर उनका अदम्य साहस और नेतृत्व आज भी देशभक्ति की प्रेरणा देता है. ‘ये दिल मांगे मोर’ का जोश हर भारतीय के हृदय में सदैव जीवित रहेगा. जय हिंद!

उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने लिखा कि वीरभूमि हिमाचल के अमर सपूत, कारगिल युद्ध के अदम्य योद्धा एवं परमवीर चक्र से सम्मानित शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा जी की जयंती पर उन्हें शत्-शत् नमन. मातृभूमि की रक्षा के लिए आपके अदम्य साहस, शौर्य और सर्वोच्च बलिदान की गाथा देशवासियों को सदैव प्रेरणा देती रहेगी.

हिमाचल के नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए लिखा “ये दिल मांगे मोर…”कारगिल युद्ध के अदम्य योद्धा, हिमाचल प्रदेश के वीर सपूत एवं परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन विक्रम बत्रा जी की जयंती पर उन्हें शत-शत नमन! उनका अदम्य साहस, सर्वोच्च बलिदान और राष्ट्रप्रेम सदैव हम सभी को प्रेरित करता रहेगा.

बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने लिखा वीरभूमि हिमाचल के अमर सपूत, अदम्य साहस और शौर्य के प्रतीक, 'परमवीर चक्र' से अलंकृत, कारगिल विजय के वीर नायक कैप्टन विक्रम बत्रा जी की जयंती पर शत-शत नमन.

विकास मिन्हास ने लिखा 1974 में आज ही के दिन जब हिमाचल में दो जुड़वां भाइयों लवकुश का जन्म हुआ था, तब किसी ने नहीं सोचा होगा कि 25 साल बाद उनमें से एक भारतीय सेना के इतिहास में सबसे प्रतिष्ठित सैन्य अधिकारी बनेगा. आज परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा की जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि. विशाल भैया को भी आज उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और आशीर्वाद. दुर्गा माता की कृपा सदैव बनी रहे.

वहीं, पालमपुर के शहीद मेजर सुधीर वालिया के परिवार ने विक्रम बत्रा की प्रतिमा पर जाकर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया.

विक्रम बत्रा का जन्म देवभूमि हिमाचल के पालमपुर के छोटे से गांव घुग्गर में हुआ था. 9 सितंबर 1974 विक्रम बत्रा का जन्म हुआ था. डीएवी स्कूल पालमपुर में आरंभिक पढ़ाई के बाद विक्रम बत्रा चंडीगढ़ आकर कॉलेज की पढ़ाई करने लगे. वर्ष 1996 में वे सैन्य अकादमी देहरादून के लिए चयनित हुए. कमीशन हासिल करने के बाद उनकी नियुक्ति 13 जैक राइफल में हुई थी. करगिल युद्ध में 7 जुलाई 1999 को वो युद्ध के मैदान में शहीद हो गए. उस चोटी को बत्रा टॉप के नाम से जाना जाता है. मरणोंपरांत उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया.

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