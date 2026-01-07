बिना LDA का पक्ष सुने अंसल मामले में कोई फैसला नहीं देगा नेशनल लॉ ट्रिब्यूनल
अंसल प्रकरण को लेकर एनसीएलएटी ने एलडीए का पक्ष माना, अब बिना सुनवाई नहीं पारित होगा कोई आदेश.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 7, 2026 at 9:28 PM IST
लखनऊ: हाईटेक टाउनशिप नीति के विपरीत कार्य करते हुए होम बायर्स के साथ धोखाधड़ी करने वाले API अंसल ग्रुप के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ अपीलीय ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) ने अहम फैसला सुनाया है. इसमें एनसीएलएटी ने लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष को स्वीकार किया. ट्रिब्यूनल ने एनसीएलटी को निर्देश दिये हैं कि बिना एलडीए का पक्ष सुने प्रकरण में कोई भी आदेश पारित नहीं किया जाएगा.
होम बायर्स के साथ धोखाधड़ी का मामला: नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने अंसल ग्रुप को दिवालिया घोषित करते हुए आईआरपी (इंट्रिम रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल) नियुक्त किया है. इससे अंसल की परियोजनाओं में भूखण्ड, फ्लैट, विला व व्यावसायिक सम्पत्तियों में निवेश करने वाले हजारों निवेशकों की पूंजी फंस गई हैं. इनमें कई ऐसे आवंटी हैं, जिन्हें कंपनी ने वर्ष 2009 में भूखण्ड बेचे, लेकिन अब तक कब्जा नहीं दिया गया.
लखनऊ विकास प्राधिकरण को नहीं मिला मौका: एनसीएलटी ने अंसल को दिवालिया घोषित करने का फैसला सुनाते समय लखनऊ विकास प्राधिकरण, आवास विभाग समेत किसी भी शासकीय विभाग को न तो कोई नोटिस दी और न ही पक्ष सुना गया. इससे अंसल पर शासकीय विभागों की देयता के साथ ही होम बायर्स का हित भी फंस गया. विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री ने पीड़ित होम बायर्स के हितों का संज्ञान लेते हुए अंसल ग्रुप के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिये थे.
बिना सुनवाई के कोई भी आदेश नहीं दिया जाएगा: इसके अनुपालन में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अंसल ग्रुप के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के साथ ही एनसीएलटी के फैसले के खिलाफ एनसीएलएटी (नेशनल कंपनी लॉ अपीलीय ट्रिब्यूनल) में प्रभावी पैरवी की. इससे एनसीएलएटी को प्राधिकरण का पक्ष मानना पड़ा. अब एनसीएलएटी के आदेशों के तहत एनसीएलटी को एलडीए का पक्ष सुनना पड़ेगा और बिना सुनवाई के कोई भी आदेश पारित नहीं होगा.
अंसल ग्रुप पर 4500 करोड़ रुपये बकाया: उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने हाईटेक टाउनशिप नीति के अनुसार योजना पूर्ण करने के लिए परफार्मेंस गांरटी के रूप में लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष में 411 एकड़ भूमि बंधक रखी है. जांच में सामने आया है कि अंसल ने अनाधिकृत तरीके से बंधक भूमि का भी बेच दिया है. इस मामले में एलडीए ने एनसीएलटी में अंसल ग्रुप पर 4500 करोड़ रुपये की देयता का दावा भी पेश किया है. इसमें अर्जन, मानचित्र आदि का शुल्क शामिल है.
यह भी पढ़ें- संभल में साइबर ठग गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार; 11 राज्यों में 25 लोगों से की थी ठगी, जानें मोडस ऑपरेंडी