उत्तराखंड की बोलियों को डिजिटल पहचान देगी भाषिणी, भाषाई दीवार तोड़ने का ये है प्लान

भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन भाषिणी देश की भाषाई विविधता को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मजबूती दे रहा है.

BHASHINI DIGITAL DIALECTS
नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन भाषिणी (Photo- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 18, 2025 at 11:00 AM IST

3 Min Read
देहरादून: उत्तराखंड की गढ़वाली, कुमाऊंनी और जौनसारी बोलियों पर भाषिणी यानी भारत की राष्ट्रीय भाषा प्रौद्योगिकी मिशन द्वारा काम किया जा रहा है. इसके तहत इन तीनों की बोलियों को AI मॉडल के जरिए डिजिटल पहचान दी जाएगी. जिसके बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इन बोलियों को लेकर भाषाई बाधाओं को दूर किया जा सकेगा. खास बात ये है कि फिलहाल राज्य में भाषिणी वॉयस मॉडल पर काम किया जा रहा है, ताकि भाषा को लेकर डिजिटल पहुंच और आसान की जा सके.

उत्तराखंड की बोलियों को डिजिटल पहचान देगी भाषिणी: भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन भाषिणी देश की भाषाई विविधता को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मजबूती देने का काम कर रहा है. इस मिशन का मुख्य उद्देश्य भारतीय भाषाओं और क्षेत्रीय बोलियों के लिए आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित मॉडल तैयार करना है, ताकि तकनीक की दुनिया में भाषा किसी के लिए बाधा न बने.

भाषाई दीवार तोड़ने का प्लान: फिलहाल भाषिणी द्वारा देश की 22 आधिकारिक भाषाओं के लिए AI मॉडल विकसित किए जा चुके हैं. इसके साथ ही अलग-अलग राज्यों की स्थानीय बोलियों को भी इस मिशन से जोड़ा जा रहा है. इसी कड़ी में उत्तराखंड की प्रमुख बोलियों गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी पर भी काम शुरू हो चुका है.

भाषिणी कर रही ये काम: भाषिणी को कई महत्वपूर्ण तकनीकी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. इनमें...

  • ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन यानी बोलकर कही गई बात को टेक्स्ट में बदलना
  • न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन के जरिए एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद
  • टेक्स्ट टू स्पीच यानी लिखे हुए शब्दों को आवाज में बदलना
  • ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन जैसे मॉडल शामिल हैं

इन तकनीकों के जरिए भाषिणी भाषाई दीवारों को तोड़ने का काम कर रही है.

वेबसाइटों में शामिल की जा रही गढ़वाली, कुमाऊंनी और जौनसारी बोलियां: उत्तराखंड में भाषिणी की भूमिका खास तौर पर अहम मानी जा रही है. सूचना प्रौद्योगिकी सचिव नितेश जा ने बताया कि-

राज्य की सरकारी वेबसाइटों पर अब गढ़वाली, कुमाऊंनी और जौनसारी बोलियों को शामिल करने की दिशा में काम किया जा रहा है. इसका मतलब यह होगा कि आम लोग अपनी मातृबोली में भी सरकारी वेबसाइट को देख और पढ़ सकेंगे. इससे पहाड़ी इलाकों के लोगों के लिए सरकारी जानकारी तक पहुंच और आसान हो जाएगी.
-नितेश झा, सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी-

वॉयस सिस्टम पर भी हो रहा है काम: इतना ही नहीं भाषिणी राज्य में वॉयस सिस्टम पर भी काम कर रही है. भाषिणी के वरिष्ठ प्रबंधक ने बताया कि-

इसके तहत लोग बोलकर अपनी बोली में ही डिजिटल प्लेटफॉर्म से जानकारी ले सकेंगे. यह सुविधा खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद होगी, जिन्हें डिजिटल तकनीक की ज्यादा जानकारी नहीं है, या जो पढ़ना-लिखना नहीं जानते.
-अजय सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक, भाषिणी-

उत्तराखंड की बोलियों को दी जा रही है डिजिटल पहचान: कुल मिलाकर भाषिणी न केवल उत्तराखंड की बोलियों को डिजिटल पहचान दे रही है, बल्कि तकनीक को आम लोगों के और करीब ला रही है. यह पहल भाषा, संस्कृति और तकनीक के बीच की दूरी को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है.
