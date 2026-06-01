कबड्डी प्लेयर अनुष्का हत्याकांड; बेटी के जीते मेडल लेकर पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे पिता, बोले- हत्यारे को मिले फांसी या एनकाउंटर
16 अप्रैल से गायब थी अनुष्का पाल, पिता पुलिस अफसरों के लगाते रहे चक्कर.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 1, 2026 at 7:04 PM IST
मेरठ: लगभग डेढ़ महीने 16 अप्रैल से गायब कबड्डी खिलाड़ी अनुष्का पाल का कंकाल मिलने के बाद परिवार में कोहराम मचा है. हाथ में बेटी के जीते मेडल लिए पिता पोस्टमार्टम हाउस पहुंच गए. गम और गुस्से के बीच पिता ने हत्यारोपी को फांसी देने की मांग उठाई. साथ ही पुलिस पर भी सवाल उठाए हैं. पिता ने कहा कि बेटी ने नेशनल लेवल की कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया. उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन वह अपना मुकाम हासिल करेगी और परिवार का नाम रोशन करेगी. लेकिन, उनके सपने अब टूट चुके हैं.
16 अप्रैल से गायब थी अनुष्का
दरअसल अनुष्का बीते 16 अप्रैल से संदिग्ध परिस्थितियों में लापाता हो गई थी. पिता नेत्रपाल जो मूल रूप से जिले के दौराला थाना के चिरौड़ी ग्राम के रहने वाले हैं. उन्होंने थाना कंकरखेड़ा में तहरीर दी. जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी 17 वर्षीय पुत्री अनुष्का उर्फ रिया, जो कंकरखेड़ा बाईपास स्थित कृष्णा पब्लिक स्कूल में कक्षा 12 की छात्रा थी. अनुष्का अपने भाई अनमोल के साथ शोभापुर में किराये के मकान में रहकर पढ़ाई करती थी और कबड्डी की प्रेक्टिस करती थी. राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न प्रतियोगिताओं में अनुष्का हिस्सा ले चुकी थी. बीती 16 अप्रैल 2026 से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता थी. पिता की तहरीर के आधार पर कंकरखेड़ा थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी.
3600 रुपये के लिए हत्या?
बेटी अचानक गायब हुई तो माता पिता तनाव में आ गए. लगातार काफी समय से उसकी तलाश की जा रही थी. इस मामले में श्याम धानक नाम के एक युवक पर परिजनों ने संदेह जताया, जिसके आधार पर उसे गिरफ्तार किया था. जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसकी निशानदेही पर शोभापुर पुलिस चौकी के पास में ही एक नाले से एक कंकाल पुलिस ने बरामद किया. इस मामले में हत्यारोपी ने बताया कि वह फास्टफूड का ठेला लगाता था. उसके अनुष्का पर 3600 रुपये की उधारी थी. पैसों को लेने को लेकर ही विवाद हुआ और उसने अनुष्का की ईंटों से हमला करके हत्या कर दी.
पुलिस पर सवाल
पिता का कहना है कि उनकी बेटी 16 अप्रैल से लापता थी और उन्हें फास्ट फूड विक्रेता पर ही बेटी को गुम करने का शक था. पुलिस से शिकायत भी की थी लेकिन दिलचस्पी नहीं दिखाई गई. वह तब से दर-दर की ठोकरें खा रहे थे, अफसरों से मिल रहे थे और थाने-चौकी के चक्कर लगा रहे थे. बेटी का कोई सुराग नहीं लग पा रहा था. समाज के लोगों के साथ जब अफसरों की चौखट पर जाकर बेटी की गुमशुदगी की फरियाद लगाई तो अब पुलिस ने इस मामले में खुलासा किया है.
होनहार बेटी से थीं उम्मीदें
पिता ने कहा कि उनकी बेटी होनहार थी, कबड्डी की प्लेयर थी. उन्हें अपनी बेटी पर भरोसा था कि उनका नाम करेगी. उन्हें नहीं पता था कि उनकी बेटी के साथ ऐसी घटना होगी और सब कुछ समाप्त हो जाएगा. बताया कि देश के अलग-अलग राज्यों में होने वाली प्रतियोगिताओं में भी बेटी भाग लेती थी और मेडल जीतकर लाती थी. वह 12वीं में में पढ़ रही थी और अग्निवीर का फॉर्म भी भरा था. खुद को निखारने के लिए बेटी हरियाणा की एक अकादमी से तैयारी करने के लिए भी फॉर्म भर चुकी थी. पिता का कहना है कि उनकी बेटी को इंसाफ मिले, यही चाहते हैं. उन्होंने मेहनत की कमाई से बेटी को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ऐसा होगा. वह नहीं समझ पा रहे हैं कि आगे क्या होगा.
हत्यारे को मिले फांसी या एनकाउंटर
अनुष्का के पिता ने कहा कि जिस स्थिति में शव मिला है, उससे पहचान नहीं हो पा रही है. लेकिन जो कंकाल मिला है, कपड़े मिले हैं, वह उनकी बेटी के ही हैं. साथ में मोबाइल भी मिला है, वह भी उनकी बेटी का है. पिता ने मांग की है कि उनकी बेटी के हत्यारे को फांसी हो या सीधा एनकाउंटर हो.
पुलिस की लापरवाही से नाराजगी
पोस्टमार्टम हाउस पर अनुष्का के पिता समेत परिवार के लोग पहुंचे. वहीं क्षेत्र के लोग भी बड़ी संख्या में जमा हुए. पूर्व जिला पंचायत सदस्य संजीव चिरोड़ी ने कहा कि वह उनके बच्चे भी अनुष्का के साथ उसी स्कूल में पढ़ते थे. पूरे मामले में पुलिस की लापरवाही स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है. ऐसे दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए. जिस हालत में की डेड बॉडी मिली है, उसके लिए पुलिस जिम्मेदार है. कहा कि 2 दिन पहले जब एडीजी-डीआईजी और एसएसपी से समाज के लोगों ने जाकर बेटी की गुमशुदगी के बारे में बात की है तब जाकर पुलिस की नींद टूटी.
हत्या में कुछ और लोग भी शामिल
सवाल उठाया कि एक राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी और मजबूत लड़की को एक अकेला व्यक्ति कैसे मार सकता है? यह किसी के गले नहीं उतर रहा है. शक है कि इसमें कुछ और लोग भी शामिल रहे होंगे. पुलिस को इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, साथ ही जो दोषी पुलिसकर्मी हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए.
चंडीगढ़ से आरोपी को दबोचा
लापता छात्रा की तलाश के दौरान पुलिस को रोहटा रोड स्थित शोभापुर कट के पास फास्ट फूड की दुकान पर काम करने वाले श्याम धानक (42 वर्ष) पर संदेह हुआ, जब पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए बुलाया तो वह चकमा देकर फरार हो गया. चंडीगढ़ या मोहाली क्षेत्र में जाकर छिप गया. उसने अपने सभी मोबाइल फोन और नंबर बंद कर दिए ताकि पुलिस उस तक न पहुंच सके. इसके बाद पुलिस की स्पेशल टीम ने एडवांस टेक्निकल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए पुख्ता सबूतों के आधार पर घेराबंदी की और आरोपी को दबोच लिया.
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