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कबड्डी प्लेयर अनुष्का हत्याकांड; बेटी के जीते मेडल लेकर पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे पिता, बोले- हत्यारे को मिले फांसी या एनकाउंटर

पोस्टमार्टम हाउस पर मेडल के साथ अनुष्का के पिता. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ: लगभग डेढ़ महीने 16 अप्रैल से गायब कबड्डी खिलाड़ी अनुष्का पाल का कंकाल मिलने के बाद परिवार में कोहराम मचा है. हाथ में बेटी के जीते मेडल लिए पिता पोस्टमार्टम हाउस पहुंच गए. गम और गुस्से के बीच पिता ने हत्यारोपी को फांसी देने की मांग उठाई. साथ ही पुलिस पर भी सवाल उठाए हैं. पिता ने कहा कि बेटी ने नेशनल लेवल की कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया. उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन वह अपना मुकाम हासिल करेगी और परिवार का नाम रोशन करेगी. लेकिन, उनके सपने अब टूट चुके हैं. पोस्टमार्टम हाउस पर जमा अनुष्का के परिजन. (Video Credit; ETV Bharat) 16 अप्रैल से गायब थी अनुष्का ​दरअसल अनुष्का बीते 16 अप्रैल से संदिग्ध परिस्थितियों में लापाता हो गई थी. पिता नेत्रपाल जो मूल रूप से जिले के दौराला थाना के चिरौड़ी ग्राम के रहने वाले हैं. उन्होंने थाना कंकरखेड़ा में तहरीर दी. जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी 17 वर्षीय पुत्री अनुष्का उर्फ रिया, जो कंकरखेड़ा बाईपास स्थित कृष्णा पब्लिक स्कूल में कक्षा 12 की छात्रा थी. अनुष्का अपने भाई अनमोल के साथ शोभापुर में किराये के मकान में रहकर पढ़ाई करती थी और कबड्डी की प्रेक्टिस करती थी. राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न प्रतियोगिताओं में अनुष्का हिस्सा ले चुकी थी. बीती 16 अप्रैल 2026 से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता थी. पिता की तहरीर के आधार पर कंकरखेड़ा थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी. 3600 रुपये के लिए हत्या? बेटी अचानक गायब हुई तो माता पिता तनाव में आ गए. लगातार काफी समय से उसकी तलाश की जा रही थी. इस मामले में श्याम धानक नाम के एक युवक पर परिजनों ने संदेह जताया, जिसके आधार पर उसे गिरफ्तार किया था. जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसकी निशानदेही पर शोभापुर पुलिस चौकी के पास में ही एक नाले से एक कंकाल पुलिस ने बरामद किया. इस मामले में हत्यारोपी ने बताया कि वह फास्टफूड का ठेला लगाता था. उसके अनुष्का पर 3600 रुपये की उधारी थी. पैसों को लेने को लेकर ही विवाद हुआ और उसने अनुष्का की ईंटों से हमला करके हत्या कर दी. पुलिस पर सवाल पिता का कहना है कि उनकी बेटी 16 अप्रैल से लापता थी और उन्हें फास्ट फूड विक्रेता पर ही बेटी को गुम करने का शक था. पुलिस से शिकायत भी की थी लेकिन दिलचस्पी नहीं दिखाई गई. वह तब से दर-दर की ठोकरें खा रहे थे, अफसरों से मिल रहे थे और थाने-चौकी के चक्कर लगा रहे थे. बेटी का कोई सुराग नहीं लग पा रहा था. समाज के लोगों के साथ जब अफसरों की चौखट पर जाकर बेटी की गुमशुदगी की फरियाद लगाई तो अब पुलिस ने इस मामले में खुलासा किया है. होनहार बेटी से थीं उम्मीदें