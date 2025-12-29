ETV Bharat / state

बनारस में भी तैयार होंगे नेशनल-इंटरनेशनल खिलाड़ी; SAI जल्द खोलने जा रहा सेंटर, आजमगढ़-जौनपुर समेत 20 जिलों के खिलाड़ियों को मिलेगी ट्रेनिंग

स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने तैयार की रणनीति, खेल विभाग से जल्द हो सकता है एमओयू, 18 से अधिक खेलों का मिलेगा प्रशिक्षण.

बनारस में खुलेगा SAI का सेंटर.
बनारस में खुलेगा SAI का सेंटर. (Photo Credit; ETV Bharat)
वाराणसी : डॉ. संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में जल्द ही नेशनल-इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी तैयार होंगे. लंबे इंतजार के बाद स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (Sports Authority of India) ने हर साल 400 खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने का प्लान तैयार किया है. पूर्वांचल के अलग-अलग खेलों से जुड़े खिलाड़ी यहां कई खेलों की ट्रेनिंग ले सकेंगे. नए साल में यह सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी.

बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2024 में खेलो इंडिया के तहत एक मल्टी फैसिलिटी स्पोर्ट्स स्टेडियम और कैंपस की सौगात दी थी. डॉ. संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में पहले से ही खिलाड़ियों को कई खेलों की ट्रेनिंग मिल रही है.

18 से ज्यादा तरह के खेलों का मिलेगा प्रशिक्षण : अब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया डॉ. संपूर्णानंद स्टेडियम के तीन मुख्य बिल्डिंगों का उपयोग करेगा. यहां हर साल 400 खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जाएगी. उन्हें हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, रग्बी, जूडो, कुश्ती समेत लगभग 18 से ज्यादा तरह के खेलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा. इसके लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और खेल विभाग में जल्द ही एमओयू हो सकता है. इसे कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है.

सिगरा स्टेडियम में खिलाड़ियों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं. (Video Credit; ETV Bharat)

स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाराणसी में खोलेगा सेंटर : स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAI) अब बनारस में ही अपना केंद्र संचालित करेगा. इसमें सूबे के वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़, भदोही, जौनपुर समेत 20 जिलों के खिलाड़ी ट्रेनिंग ले सकेंगे. स्टेडियम की देखरेख और तैयार करवाने वाली वाराणसी स्मार्ट सिटी के महाप्रबंधक अमरेंद्र तिवारी का कहना है कि 15 जनवरी तक कागजी प्रक्रिया पूरी हो सकती है. मार्च 2026 तक सेंटर की शुरुआत हो सकती है.

कोच के आवास समेत किए जा रहे अन्य इंतजाम : महाप्रबंधक ने बताया कि लखनऊ में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हॉस्टल का संचालन किया जाता है. वहां 400 बच्चों को प्रतिवर्ष ट्रेनिंग दिया जा रहा है. इसी कड़ी में अब बनारस में भी नया सेंटर खुलेगा. नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के कोच भी बनारस में आएंगे. अलग-अलग खेलों के लिए कम से कम दो कोच हमेशा उपलब्ध रहेंगे. कोच के ठहरने समेत अन्य इंतजाम किए जा रहे हैं.

डॉ. संपूर्णानंद स्पोर्ट्स में जल्द खुलेगा SAI सेंटर.
डॉ. संपूर्णानंद स्पोर्ट्स में जल्द खुलेगा SAI सेंटर. (Photo Credit; ETV Bharat)

महाप्रबंधक ने बताया कि अन्य काम भी चल रहे हैं. एक और बिल्डिंग का निर्माण भी शुरू हो गया है. वह पर प्रशासनिक कार्यों के लिए कार्यालय खोले जाएंगे. रीजनल स्पोर्ट्स अफसर विमला सिंह ने बताया कि सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस के प्लान के तर्ज पर इसको आगे बढ़ाया जा रहा है. यहां नए खिलाड़ियों को तैयार किया जाएगा. जल्द ही सेंटर शुरू होने की उम्मीद है.

खिलाड़ियों को 18 से अधिक खेलों का मिलेगा प्रशिक्षण.
खिलाड़ियों को 18 से अधिक खेलों का मिलेगा प्रशिक्षण. (Photo Credit; ETV Bharat)

संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम के बारे में जानिए : संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम लगभग 400 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है. यहां पर बैडमिंटन, स्विमिंग पूल, जिम, कैफे, हॉस्टल की सुविधा है. फुटबॉल, क्रिकेट, एथलेटिक्स, स्क्वैश वॉलीबॉल, बास्केटबॉल जैसे खेलों की ट्रेनिंग की व्यवस्था है. यहां पर 24 से ज्यादा खेलों के खेलने की और उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था है. बनारस के ही खिलाड़ी अभी तक यहां प्रैक्टिस करने के लिए आते रहे हैं.

कुछ ही खेलों के लिए ही कोच थे अभी तक. अब इसका विस्तार होने से खिलाड़ियों को काफी सहूलियत मिलेगी. स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया सेंटर खुलने से बनारस समेत 20 जिलों के खिलाड़ी ट्रेनिंग ले सकेंगे.

