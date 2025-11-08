ETV Bharat / state

आयुर्वेद संस्थान का अनोखा 'गर्भ संस्कार' कार्यक्रम, वेदों की प्राचीन विद्या अब साइंस के साथ

वेदों से प्रेरित आधुनिक कार्यक्रम: NIA की विभागाध्यक्ष डॉ. भारती ने बताया कि यह कोई नया नवाचार नहीं है. इसकी जड़ें वेदों और गृह्यसूत्रों में हैं. जब वेदों की व्याख्या हुई थी, तब '16 संस्कारों' का उल्लेख किया गया था, जिनमें गर्भधारण से जुड़े संस्कार भी शामिल थे. आयुर्वेद में इसे ‘श्रेयसी प्रजा’ कहा गया है. 'श्रेयसी' यानी उत्कृष्ट गुणवान और 'प्रजा' यानी संतान. चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और धर्मग्रंथों में गर्भवती महिला के आहार, व्यवहार और मानसिक स्थिति के विस्तृत प्रोटोकॉल का जिक्र मिलता है. इसी दर्शन के आधार पर NIA ने 'गर्भ संस्कार कार्यक्रम' को वैज्ञानिक ढंग से डिजाइन किया है. इसमें गर्भधारण के साथ ही महिला के लिए महीने-दर-महीने अलग-अलग प्रोटोकॉल तय किए गए हैं, जिनमें मंत्र चिकित्सा, राग चिकित्सा, योग, ध्यान, प्राणायाम और आसन शामिल हैं.

भारतीय संस्कृति में यह मान्यता रही है कि संस्कारों की शुरुआत जन्म से नहीं, गर्भ से होती है. यह कोई कथन मात्र नहीं, बल्कि इसके प्रमाण महाभारत काल में अभिमन्यु की कथा में मिलते हैं, जब भगवान श्रीकृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा को युद्धकला का ज्ञान दिया, तब उनके गर्भ में पल रहे अभिमन्यु ने भी 'चक्रव्यूह भेदन' की विद्या सुन ली थी. यही गर्भ संस्कार की सर्वोच्च मिसाल है. आज विज्ञान के युग में इसी प्राचीन परंपरा को आधुनिक दृष्टिकोण से पुनर्जीवित कर रहा है जयपुर स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जिसने 'गर्भ संस्कार कार्यक्रम' को वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक ढांचे में पिरोकर मातृत्व को नई परिभाषा दी है.

जयपुर: कल्पना कीजिए, गर्भ में पल रहा बच्चा अभी से रामायण सुन रहा हो, ओम का नाद गूंज रहा हो और अनुलोम-विलोम की लय में उसका मस्तिष्क विकसित हो रहा हो. यह कोई कल्पना नहीं, जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (NIA) में रोज हो रहा है. अभिमन्यु की चक्रव्यूह कथा को साइंस की कसौटी पर सिद्ध करते हुए NIA ने गर्भ संस्कार को नया जन्म दिया है, जहां मां की हर सांस बच्चे के भविष्य को संस्कारित कर रही है.

हर आसन नहीं, चयनित आसन ही लाभकारी: डॉ. भारती ने बताया कि गर्भवती महिलाओं के लिए सभी योगासन उपयुक्त नहीं होते, इसलिए कार्यक्रम में केवल वे आसन शामिल किए गए हैं, जो शरीर और गर्भ दोनों के लिए सुरक्षित हैं. इनमें ताड़ासन, अर्ध तितली आसन, कटिचक्रासन, वृक्षासन, सुखासन, मार्जरासन और वीरभद्रासन प्रमुख हैं. इसी तरह, सभी प्राणायाम भी नहीं कराए जाते. केवल 'अनुलोम-विलोम' को शामिल किया गया है, क्योंकि यह श्वास और रक्त प्रवाह को संतुलित रखता है. वहीं, ध्यान (मेडिटेशन) को कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है. डॉ. भारती ने बताया कि गर्भावस्था में कई बार ब्लड प्रेशर, तनाव और मानसिक उतार-चढ़ाव जैसी समस्याएं सामने आती हैं. मेडिटेशन के जरिए इन जटिलताओं को नियंत्रित किया जा सकता है. इसका असर सीधा भ्रूण के मस्तिष्क विकास और भावनात्मक संतुलन पर पड़ता है.

'गर्भ संस्कार' की प्रक्रिया और फायदे (ETV Bharat GFX)

मंत्र और संगीत से सकारात्मकता: भारतीय घरों में बुजुर्ग अक्सर सलाह देते हैं कि गर्भवती महिला को रामचरितमानस या श्रीमद्भगवद्गीता का पाठ करना चाहिए. यही परंपरा इस कार्यक्रम में भी शामिल है. डॉ. भारती ने बताया कि यहां ओम का उच्चारण, संतान गोपाल मंत्र, मेधा सूक्त और प्रज्ञा विवर्धन मंत्र का नियमित जप करवाया जाता है. इससे मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है. शिक्षित महिलाओं को वेदों के मंत्र भी सिखाए जाते हैं. कार्यक्रम की विशेषता यह भी है कि यह धार्मिक सीमाओं से परे है. अब तक किसी अन्य धर्म से जुड़े प्रतिभागी ने इन मंत्रों के उच्चारण को लेकर कोई आपत्ति नहीं जताई है. खास बात यह है कि यदि परिजन अपने बच्चे को आर्टिस्ट या प्लेयर बनाना चाहते हैं तो उनकी अलग एक्टिविटी भी डिजाइन की जाती है.

योगासन करती महिलाएं (ETV Bharat Jaipur)

गर्भ संस्कार परंपरा में आधुनिकता: NIA में वर्ष 2017 में शुरू हुए इस कार्यक्रम से अब तक 250 से अधिक गर्भवती महिलाएं जुड़ चुकी हैं. इनमें से करीब 100 महिलाओं की डिलीवरी संस्थान में ही हुई है. विशेषज्ञ डॉ. पूनम ने बताया कि यहां रिसर्च प्रोजेक्ट के रूप में 100 महिलाओं पर अध्ययन किया गया. परिणाम बेहद सकारात्मक रहे. गर्भावस्था के दौरान जटिलताओं में कमी और बच्चों के शारीरिक-मानसिक विकास में सुधार देखा गया. कार्यक्रम में परंपरागत शारीरिक क्रियाओं को भी शामिल किया गया है. जैसे धान पीसने वाली पुरानी चक्की का इस्तेमाल. डॉ. पूनम के अनुसार 37वें सप्ताह में नॉर्मल डिलीवरी की संभावना वाली महिलाओं को चक्की चलवाने से कमर और पेल्विक मसल्स मजबूत होती हैं, जिससे नॉर्मल डिलीवरी में मदद मिलती है.

मंत्र और संगीत थैरेपी (ETV Bharat Jaipur)

जयपुर आज सिर्फ गुलाबी शहर नहीं, मातृत्व का नया तीर्थ बन चुका है. यहा हर गर्भवती मां के भीतर एक अभिमन्यु जाग रहा है, और हर सांस के साथ एक नई सभ्यता का बीज बोया जा रहा है. जब माँ शांत होती है, दुनिया स्वस्थ होती है. यह कार्यक्रम केवल स्वस्थ संतान जन्म का नहीं, बल्कि संस्कारवान और बुद्धिमान मानव निर्माण का संदेश देता है.

महिलाओं को कई तरह के व्यायाम करवाए जाते हैं (ETV Bharat Jaipur)

