ETV Bharat / state

देहरादून पैनेसिया अस्पताल अग्निकांड, मानवाधिकार आयोग ने लिया मामले का संज्ञान, CS और SSP को नोटिस

देहरादून: शहर के पैनेसिया अस्पताल में आग लगने की वजह से एक मरीज की मौत हो गई थी. इस हादसे का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने स्वतः संज्ञान लिया है. आयोग ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव और देहरादून के एसएसपी को नोटिस जारी कर अगले दो हफ्ते के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है.

दरअसल, राजधानी देहरादून के पैनेसिया अस्पताल में 20 मई की सुबह 9:30 बजे आईसीयू के लगे एसी में आग लगने से पूरे आईसीयू में आग लग गई थी. इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई थी, साथ ही 10 लोग घायल हो गए थे. उधर, राहत बचाव कार्य में भी 3 पुलिसकर्मी झुलस गए थे. यही वजह कि भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने देहरादून जिले के एक निजी अस्पताल में लगी आग की घटना का स्वतः संज्ञान लिया है.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पाया कि, अगर निजी अस्पताल में आग लगने से महिला की मौत हुई है, तो ये मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा उठता है. यही वजह है कि आयोग ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव और देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है.