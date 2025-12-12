ETV Bharat / state

नेशनल हॉर्स डे: एसयूवी गाड़ियों से महंगा है रिज पर सवारी करवाने वाले घोड़ों का मेंटेनेंस, लाखों में कीमत

शेर सिंह कहते हैं कि रिज मैदान पर नुकरी, सिंधी, मारवाड़ी, अरबियन घोड़े शामिल हैं. इनकी कीमत 50 हजार से लेकर तीन से चार लाख रुपये तक है. घोड़ा संचालक इन्हें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और अंबाला के बाज़ारों से खरीदे जाते हैं. इन घोड़ों को पहाड़ी माहौल में काम करने के लिए विशेष रूप से चुना जाता है. नुकरी नस्ल पहाड़ी इलाकों में अपनी मज़बूती और सहनशीलता के लिए जानी जाती है, जो इसे रिज के माहौल के लिए परफेक्ट बनाती है. मारवाड़ी अपनी तेज़, शाही और खूबसूरत चाल के लिए प्रसिद्ध, जो पर्यटकों को खूब आकर्षित करती है. सिंधी नस्ल हल्की और अपेक्षाकृत शांत होती है जिसे अक्सर बच्चों की सवारी के लिए सुरक्षित माना जाता है. अरबियन नस्ल अत्यधिक प्रशिक्षित और सबसे महंगी नस्लें होती हैं.

रिज मैदान पर इस समय 15 घोड़ा संचालक हैं. इन्हें नगर निगम में अपना पंजीकरण करवाना पड़ता है. इसके बाद इन्हें रिज पर घोड़ा लाने की अनुमति मिलती है. सात साल तक के बच्चे के लिए घुड़सवारी की फीस 100 रुपये और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए 150 रुपये है. ये घोड़ा संचालक हिमाचल के अलग अलग जिलों से संबंध रखते हैं. यहीं पर पूरा दिन ये अपना घोड़ा चलाते हैं. घोड़ों को नहलाते हैं और उन्हें थैली में चने और दाना खिलाते हैं सूरज ढलने के साथ रिज पर इन घोड़ों के पांवों की टप-टप की आवाज बंद हो जाती हैं, क्योंकि दिन ढलते ही ये घोड़ा संचालक अपने घोड़ों के साथ अपने घर लौट जाते हैं.

एक घोड़ा संचालक ने अपनी घोड़ी का नाम सोनिया रखा है. सोनिया 30 साल की है और लगभग दो दशकों से लोगों को रिज मैदान पर सवारी करवा रही हैं. अब उसे उसके मालिक अब कभी कभी लाते हैं क्योंकि अब वो बुजुर्ग हो चुकी है और अब उसकी रिटायर होने की उम्र है. हम आपको रिज पर लोगों को सवारी करवाने वाली जिप्सी, नैना, सोनिया, रानी के बारे में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि 13 दिसंबर को नेशनल हॉर्स डे होता है और पहाड़ों की रानी शिमला में रिज पर टहलते हुए सजे-धजे घोड़ों पर जाती है और ये दशकों से यहां आने वाले पर्यटकों का सबसे बड़ा आकर्षण रहे हैं.

शिमला: रिज मैदान पर घूमने के अलावा घुड़सवारी करना और घोड़े की पीठ पर बैठकर अलग अलग पोज में फोटो खिंचवाना पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी पसंद है. रिज मैदान पर वेटिंग ट्री के पास घोड़ा संचालकों को छोटी सी जगह दी गई है. यहीं पर जिप्सी, नैना, सोनिया, रानी (घोड़ी) का घूंटा है. पूरा दिन ये यहीं पर अपना दाना-पानी घास खाती हैं. बारी आने पर पर्यटकों को पीठ पर बिठाती हैं और एक लंबा सा मजेदार राउंड ट्रिंप लोगों को अपनी पीठ पर लगवाती हैं. बच्चे तो इनकी सवारी करने को लेकर काफी उत्सुक रहते हैं.

घोड़ों का रख-रखाव रहता है मुश्किल

रिज मैदान पर सबसे पुरानी घोड़ी सोनिया के मालिक कहते हैं कि 'घोड़ों का रख-रखाव बहुत मुश्किल होता है. हर दिन एक घोड़े पर 800 से 900 रुपये खर्च उसके चारे, घास, फीड पर खर्च होता है. एक घोड़े के लिए दिन में कम से कम 20 गट्ठर घास चाहिए होती है. एक गट्ठर की कीमत 20 रुपये है. इसके अलावा इनके लिए चन्ना, चोकर और मसाले का खर्च अलग से है. इसलिए महीने का खर्च 24 हजार रुपये तक पहुंच जाता है. अब हमें दिन में 100 रुपये की कमाई हो या 200 रुपये की, लेकिन हमें घोड़े पर हर दिन 800 रुपये के करीब खर्च करना ही पड़ता है. इनका रखरखाव गाड़ी की मेंटेनेंस से भी महंगा होता है.'

घोड़ा संचालकों के लिए बड़ी चिंता ये भी है कि अब लोग घुड़सवारी की तरफ कम रुझान दिखा रहे हैं. कोविड के बाद आमदनी कम हो गई है. बच्चे अब दूसरी एक्टिविटी की तरफ ध्यान दे रहे हैं. बहुत कम लोग अब घुड़सवारी के लिए आते हैं. इससे आमदनी बहुत कम हो गई है.

घोड़ा संचालकों को करवाना पड़ता है नगर निगम में पंजीकरण (ETV Bharat)

मौसम की आमदनी पर पड़ रही मार

पर्यवारण में हो रहे बदलाव का असर इन पर भी दिख रहा है. 45 साल से रिज पर घोड़ा चला रहे शेर सिंह कहते हैं कि 'अब बर्फबारी कम हो रही है. दिसंबर आधा बीत गया है, लेकिन बर्फबारी का निशान तक नहीं है. इससे पर्यटन कम हो रहा है. वहीं, दूसरी तरफ बरसात में भयंकर बारिश होने से सड़कों की हालत खराब हो रही है. डर के मारे भी बाहरी राज्यों से लोग बरसात के सीजन में हिमाचल नहीं आ रही है. इसके चलते आमदनी कम हो गई है.'

घोड़ा संचालक गुलाबद्दीन का कहना है कि 'हो सकता है कि आने वाले दशकों में ये कारोबार समाप्त हो जाए, क्योंकि आज की पीढ़ी इस काम में रूची नहीं रखती और दूसरा घोड़ों के दाम भी बहुत ऊंचे हैं इन्हें खरीदना भी आसान नहीं है. इसके अलावा पर्यटक अब सीधे शिमला से दूर कुफ़री या नालदेहरा जैसे स्थानों पर जा रहे हैं, जहां वो लंबी घुड़सवारी कर लेते हैं. रिज पर आने से पहले ही उनकी हॉर्स राइडिंग की इच्छा पूरी हो चुकी होती है. इसके अलावा रिज पर बढ़ती भीड़ के बीच कुछ पर्यटक, खासकर बच्चों के माता-पिता, घुड़सवारी कराने से घबराते हैं. एक कारण ये भी है कि कोरोना के बाद से ही पर्यटकों का रुझान वॉकिंग, फोटोग्राफी और ऐतिहासिक स्थलों को देखने की ओर ज़्यादा बढ़ा है.'

बाहरी राज्यों से लाए जाते हैं ये घोड़े (ETV Bharat)

दुनिया भर में 60 मिलियन से अधिक घोड़े

यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार FAO के 2023 के डेटा के मुताबिक दुनिया भर में लगभग 60.8 मिलियन घोड़े हैं, हालांकि ये असमान रूप से फैले हुए हैं. यूनाइटेड स्टेट्स में 63,000 से ज़्यादा फार्म (2022 USDA सेंसस) पर 2.41 मिलियन घोड़े और टट्टू हैं, जबकि यूरोपियन यूनियन लगभग 7 मिलियन घोड़ों के झुंड और ब्रीडिंग, स्पोर्ट और टूरिज्म में 800,000 नौकरियों को सपोर्ट करता है. मंगोलिया में, घोड़े अभी भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा हैं. 3.3 मिलियन लोगों के लिए 3.4 मिलियन घोड़े हैं.

घोड़ा संचालकों को करवाना पड़ता है नगर निगम में पंजीकरण (ETV Bharat)

हजारों सालों से रहा है संबंध

घोड़े और मनुष्य का संबंध हजारों दशक पुराना है. इसने इंसानों का बोझ ढोया. खेत जोते, इनके बूते पर हजारों किलोमीटर का सफर इंसानों ने किया, इंसानों के साथ जंगों में शामिल हुआ, राजाओं की शाही सवारी का प्रतीक माने जाने वाले घोड़ों ने यूरेशियन मैदानों पर पुराने खानाबदोशों से लेकर अब ओलंपिक मैदानों तक इंसानों का साथ दिया है.

स्पोर्ट्स और इंडस्ट्री के अलावा, घोड़े, गधे और खच्चर गांव की ज़िंदगी के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं. वर्ल्ड ऑर्गनाइज़ेशन फॉर एनिमल हेल्थ और FAO की एक जॉइंट स्टडी का अनुमान है कि 112 मिलियन काम करने वाले घोड़े कम और मिडिल इनकम वाले देशों में लगभग 600 मिलियन लोगों की रोजी-रोटी चलाते हैं. ये जानवर हर दिन पानी लाते हैं, फसलें ट्रांसपोर्ट करते हैं और परिवारों को सपोर्ट करते हैं.

