कभी थी शाही सवारी, अब इतिहास में सिमटती जा रही बुरहानपुर की घोड़ा गाड़ी
आधुनिकता की दौड़ में विलुप्त होती नजर आ रही है बुरहानपुर की शाही सवारी, शहर में अब केवल 100 की संख्या में बचे हैं तांगे.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 14, 2025 at 5:19 PM IST
बुरहानपुर: शुक्रवार 13 दिसंबर को पूरे देश में राष्ट्रीय अश्व दिवस मनाया गया. हम आपको घोड़े के शहर की कहानी से रूबरू कराएंगे. जी हां मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक शहर बुरहानपुर, देशभर में अपनी विरासत, संस्कृति और मुगलकालीन यादों के लिए जाना-पहचाना जाता है. किसी जमाने में इस शहर में आम और खास की शाही सवारी तांगा था, तांगा यानी घोड़ा गाड़ी.
मुगलकाल से तांगे का चलन बढ़ा
एक दशक पहले तक शहर में 500 से ज्यादा तांगे नजर आते थे. लेकिन धीरे-धीरे तांगे का क्रेज खत्म हो गया. अब 100 के लगभग घोड़े बचे हैं, क्योंकि परिवहन के नए-नए साधन आने से तांगे का चलन कम हो गया है. जबकि मुगलों के शासन काल से घोड़ा गाड़ी यानी तांगा प्रमुख लोक परिवहन का साधन रहा है.
आज भी घोड़ा मानव सभ्यता का सबसे भरोसेमंद साथी माना जाता है. ताकत, निष्ठा और साहस का प्रतीक घोडे़ को माना जाता है. यही वजह है कि कृषि यंत्र से लेकर युद्धभूमि तक, पुलिस पेट्रोलिंग से लेकर खेल मैदान तक घोडे़ समाज और सुरक्षा के अहम हिस्सा रहे हैं. बुरहानपुर में दशकों से लोक परिवहन का सबसे प्रमुख घोडा गाड़ी ही थी. अश्व दिवस घोड़ों के इसी योगदान को सलाम करने का दिन है.
पहले बुरहानपुर में थे 500 से अधिक तांगे
एक दशक पहले तक 500 से अधिक घोड़ागाड़ी यानी तांगों के जरिए घोड़ों के कदमों की आवाज सुनाई देती थी. लेकिन आधुनिक दौर में आटो रिक्शा, ई रिक्शा और मोटरसाइकिल के चलन में आ जाने से घोड़ागाड़ी और तांगों की संख्या घटकर महज 100 रह गई है. अब शहरवासी लोक परिवहन के लिए तांगों का बेहद कम इस्तेमाल करते हैं. लेकिन विदेशी पर्यटकों की शहर में घूमने के लिए पहली पसंद घोड़ा गाड़ी तांगा ही है.
जबकि उस दौर में मंत्री से लेकर संतरी तक ने तांगे की सवारी का आनंद लिया है. वह एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए तांगे का ही सहारा लेते थे, सालों से घोडे़ के साथी यानी तांगे के मालिक अपनी पुराने दौर को याद करके भावुक हो जाते है. अब नई पीढ़ी ने घोड़ा गाड़ी (तांगा) से तौबा कर ली है. इस घोड़ा गाड़ी से युवाओं का मोहभंग हो गया है. बुरहानपुर की गलियों में शाही सवारी निकला करती थी. उस सवारी का सबसे अहम हिस्सा होता था घोड़ा गाड़ी. यह गाड़ी सिर्फ एक वाहन नहीं था, बल्कि शाही रुतबे, रॉयल सफर और पारंपरिक जीवनशैली का प्रतीक माना जाता था. यही वजह है कि नवाबों, अमीरों और यात्रियों की पहली पसंद तांगा ही था.
- दूल्हे से पहले दुल्हन चढ़ी घोड़ी, पूरा परिवार नाचते-गाते पहुंचा वर पक्ष को निमंत्रण देने
- मध्य प्रदेश में पाप-पुण्य का लाइव टेस्ट, पेंच पर बनी चट्टान बताती है कौन कितना पापी
- ऐसी परंपरा जो 400 वर्षों से चल रही है, इसमें शामिल होने देश-विदेश से लोग पहुंचते हैं पन्ना
विदेशी कर रहे घोड़ा गाड़ी को पसंद
तांगा चालक सैयद अजमत अली ने बताया कि, ''किसी जमाने में केवल बुरहानपुर शहर में 500 से अधिक घोड़ा गाड़ी थी. लेकिन वक्त बदल गया, अब धीरे-धीरे आधुनिक साधनों ने लोगों के सुगम और सस्ते परिवहन के रूप में जगह बनाई है. जिसके चलते घोड़ा गाड़ी तांगा का क्रेज कम हुआ है. अब 100 से अधिक घोड़ा गाड़ी चलती हैं. इससे घोड़े का भरण पोषण और हमारा परिवार चलता है. अब घोड़ा गाड़ी को विदेशी पर्यटक पसंद करते हैं. कभी हर गली मोहल्ले में तांगा दिख जाता था, अब गिनती के कुछ ही तांगे रह गए हैं. घोड़ों की देखभाल का खर्च दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है.''
स्थानीय निवासी जितेंद्र कुमार भोपले ने बताया कि, ''बचपन में माता-पिता के साथ मैंने तांगे की सवारी की थी. तांगे का रिश्ता घोड़े से है, एक घोड़ा खुद की खुराक और चालक के परिवार का सहारा है. ऐसे में सरकार को घोड़ा गाड़ी चालकों के लिए योजना बनाना चाहिए. ताकि घोड़ों का इतिहास विलुप्त होने से बचाया जाए. नई पीढ़ी भी पुरानी विरासत से रूबरू हो सके.''
विरासत को जिंदा रखने आगे आए सरकार और समाज
इतिहासकार मोहम्मद नौशाद ने बताया कि, ''घोड़ा गाड़ी मुगलकाल से लेकर हाल ही तक लोक परिवहन का हिस्सा रहा है. शहर में कभी 500 घोडागाडी तांगे शहर में दौड़ते थे. घोड़ा गाड़ी की सवारी कल भी शाही सवारी थी और आज भी शाही सवारी बनी हुई है. पर्यटक घोड़ा गाड़ी में सवार होकर घूमना पसंद करते हैं. घोडे़ और घोड़ा गाड़ी यानी तांगे हमारी विरासत हैं, लिहाजा इस विरासत को बचाने के लिए सरकार और समाज को आगे आकर इन घोड़ा मालिकों के बहाने घोड़ों की मदद करना चाहिए.''