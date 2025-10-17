धमतरी को मिला राष्ट्रीय सम्मान, पीएम जनमन आवास योजना के लिए राष्ट्रपति ने दिया पुरस्कार
पीएम जनमन आवास योजना के लिए धमतरी जिले को राष्ट्रीय सम्मान मिला है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 17, 2025 at 7:25 PM IST
धमतरी : प्रधानमंत्री जनमन योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए धमतरी जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है. भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने धमतरी कलेक्टर अबिनाश मिश्रा को जिले के लिए सम्मान दिया है. आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य की पहली पीएम जनमन आवास कॉलोनी धमतरी में है. जो विशेष रूप से कमार जनजाति के लिए बनाई जा रही है.
कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने लिया अवॉर्ड : प्रधानमंत्री जनमन योजना (पीएम जनमन) के उत्कृष्ट एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए धमतरी जिले को राष्ट्रीय सम्मान मिला है. भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय समारोह में कलेक्टर अबिनाश मिश्रा को यह पुरस्कार सौंपा. यह सम्मान जनकल्याणकारी योजनाओं के नवाचारपूर्ण, पारदर्शी और परिणाममुखी क्रियान्वयन के लिए दिया गया है.
आर्थिक सशक्तिकरण के लिए नवाचार : धमतरी जिले में प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत ग्राम स्तर तक योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने, पात्र लाभार्थियों की समयबद्ध पहचान तथा सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अनेक नवाचार अपनाए गए. जिले ने समुदाय आधारित भागीदारी और तकनीकी नवाचारों के माध्यम से इस योजना को एक जनआंदोलन का रूप दिया है.
सीएम विष्णुदेव साय भी कर चुके हैं तारीफ : आपको बता दें कि पूर्व में आयोजित कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी धमतरी जिले के कार्यों की विशेष सराहना करते हुए कहा था कि धमतरी मॉडल अन्य जिलों के लिए प्रेरणास्रोत है. यह राष्ट्रीय सम्मान जिले के प्रशासनिक दल, जनप्रतिनिधियों और नागरिकों के सामूहिक प्रयासों की पहचान है.
कहां बन रहा है आवास : धमतरी जिले के नगरी विकासखंड के ग्राम पंचायत सांकरा के आश्रित गांव मसानडबरा में प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के तहत मकान बनाए जा रहे हैं. ये मकान विशेष पिछड़ी जनजाति कमार समुदाय के लिए हैं. ताकि उन्हें सुरक्षित और सम्मानजनक आवास मिल सके. यह देश की दूसरी और छत्तीसगढ़ राज्य की पहली पीएम जनमन आवास कॉलोनी है. ये विशेष रूप से कमार जनजाति के लिए बनाई जा रही है. विभागीय अफसरों के अनुसार इस योजना अंतर्गत कुल 1481 आवास स्वीकृत हैं. जिनमें से 982 आवास पूरे हो चुके हैं.
धमतरी में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान, विकसित भारत बनाने का लक्ष्य
सेमरा गांव में एक हफ्ता पहले मनाई गई दीपावली, ग्रामीणों के लिए सिरदार देव का आदेश ही सर्वोपरि