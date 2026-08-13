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सिरमौर की लोक संस्कृति को राष्ट्रीय सम्मान, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉ. जोगिंदर हाब्बी को दिया संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार

पुरस्कार प्राप्त करने के बाद डॉ. जोगिंदर हाब्बी ने अपनी इस उपलब्धि पर शुभकामनाएं देने वाले सभी लोगों का आभार व्यक्त किया.

डॉ. जोगिंदर हाब्बी को मिला संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार
डॉ. जोगिंदर हाब्बी को मिला संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार (@DR.JOGINDER-HABBI)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 13, 2026 at 4:36 PM IST

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Updated : August 13, 2026 at 6:40 PM IST

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सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर की समृद्ध लोक सांस्कृतिक विरासत को देश-विदेश के मंचों तक पहुंचाने वाले प्रसिद्ध लोक कलाकार डॉ. जोगिंदर हाब्बी को लोक नृत्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. गुरुवार को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित गरिमापूर्ण समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉ. हाब्बी को यह राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया. समारोह का शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दीप प्रज्वलित कर किया. इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल और संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्ष डॉ. संध्या पुरेचा सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे.

तीन दशकों से लोक संस्कृति के संरक्षण में जुटे

डॉ. जोगिंदर हाब्बी पिछले तीन दशकों से अधिक समय से सिरमौर की पारंपरिक लोक संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए कार्य कर रहे हैं. उन्होंने सिरमौरी नाटी सहित पारंपरिक लोकगीतों, लोकनृत्यों, लोकवाद्यों और लोक परिधानों की मौलिकता को बनाए रखते हुए इन्हें देश और विदेश के विभिन्न मंचों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

तीन दशकों से लोक संस्कृति के संरक्षण में जुटे हैं डॉ. जोगिंदर हाब्बी
तीन दशकों से लोक संस्कृति के संरक्षण में जुटे हैं डॉ. जोगिंदर हाब्बी (@DR.JOGINDER-HABBI)

डॉ. हाब्बी के नेतृत्व में लोक कलाकारों ने पारंपरिक लोक विधाओं को आधुनिकता की अंधी दौड़ से अलग रखते हुए उनके मूल स्वरूप को संरक्षित करने पर विशेष जोर दिया. रीमिक्स गीतों और इलेक्ट्रॉनिक वाद्ययंत्रों से दूर रहकर पारंपरिक लोकवाद्यों, लोकगीतों, लोकनृत्यों और लोक परिधानों के माध्यम से सिरमौर की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को मंचों पर प्रस्तुत किया गया.

सिरमौरी नाटी को दिलाई वैश्विक पहचान

डॉ. हाब्बी के प्रयासों से सिरमौरी नाटी और हिमाचल की लोक सांस्कृतिक परंपराओं को राष्ट्रीय ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली. सिरमौरी नाटी को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में उनके प्रयास विभिन्न अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड्स में दर्ज उपलब्धियों के रूप में भी सामने आए हैं. उनकी दीर्घकालीन सांस्कृतिक साधना के लिए विदेश के एक विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि से भी सम्मानित किया जा चुका है.

सिरमौरी नाटी को दिलाई वैश्विक पहचान
सिरमौरी नाटी को दिलाई वैश्विक पहचान (@DR.JOGINDER-HABBI)

सम्मान से नई पीढ़ी को संस्कृति से जोड़ने की उम्मीद

संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार को डॉ. हाब्बी के व्यक्तिगत योगदान के साथ-साथ सिरमौर की लोक संस्कृति और हिमाचल की पारंपरिक कलाओं का राष्ट्रीय सम्मान भी माना जा रहा है. इस उपलब्धि से लोक कलाओं के संरक्षण, संवर्धन और नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने के प्रयासों को नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद है. पद्मश्री से सम्मानित वरिष्ठ साहित्यकार एवं लोक संस्कृति के मर्मज्ञ विद्यानन्द सरैक और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार से सम्मानित लोक कलाकार गोपाल हाब्बी सहित हिमाचल प्रदेश और बाहरी राज्यों के अनेक लोक कलाकारों ने डॉ. जोगिंदर हाब्बी को इस उपलब्धि पर बधाई दी है.

परात नृत्य करते डॉ. जोगिंदर हाब्बी
परात नृत्य करते डॉ. जोगिंदर हाब्बी (@DR.JOGINDER-HABBI)

डॉ. हाब्बी ने जताया आभार

पुरस्कार प्राप्त करने के बाद डॉ. जोगिंदर हाब्बी ने अपनी इस उपलब्धि पर शुभकामनाएं देने वाले सभी लोगों का आभार व्यक्त किया. उन्होंने अपने सांस्कृतिक दल के कार्यों को समाचार पत्रों और विभिन्न मीडिया माध्यमों में स्थान देने वाले मीडियाकर्मियों के सहयोग को भी महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि लोक संस्कृति को व्यापक मंच तक पहुंचाने में समाज, कलाकारों और मीडिया के सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है. डॉ. हाब्बी ने सभी से भविष्य में भी अपना स्नेह, आशीर्वाद और सहयोग बनाए रखने का आग्रह किया. सिरमौर की लोक संस्कृति के लिए यह सम्मान न केवल डॉ. जोगिंदर हाब्बी की दशकों की साधना की पहचान है, बल्कि हिमाचल की पारंपरिक लोक कलाओं के संरक्षण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है.

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Last Updated : August 13, 2026 at 6:40 PM IST

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