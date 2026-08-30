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गोड्डा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की 63 BHMS सीटों पर होंगे एडमिशन, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग ने दी मंजूरी

रांची: होम्योपैथिक चिकित्सक बनने की उम्मीद लगाए झारखंड के मेधावी बच्चों के लिए राहत की खबर है. राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (National Commission for Homoeopathy-NCH) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए राज्य के एकमात्र आयुष मेडिकल कॉलेज गोड्डा स्थित राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में स्नातक (यूजी) यानी बीएचएमएस (BHMS) पाठ्यक्रम की 63 सीटों पर नामांकन की अनुमति प्रदान कर दी है.

पूर्व में आयोग ने कॉलेज में कई कमियां बताते हुए इस वर्ष नामांकन पर रोक लगा दी थी. इसकी जानकारी देते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि यह राज्य के छात्र-छात्राओं के लिए बड़ी राहत की खबर है. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मार्गदर्शन में उनके द्वारा किए गए प्रयासों का यह नतीजा है.

राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग द्वारा 28 अगस्त 2026 को जारी आदेश में कॉलेज के बीएचएमएस पाठ्यक्रम के 63 सीटों वाले इनटेक का उल्लेख किया गया है. आयोग के मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड (MARBH) द्वारा कॉलेज में उपलब्ध शिक्षण स्टाफ, आधारभूत संरचना एवं अन्य निर्धारित मानकों का परीक्षण किया गया था. निरीक्षण के दौरान सामने आई कमियों को दूर करने के लिए राज्य सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों की जानकारी भी आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई.

गोड्डा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो और उनका भविष्य सुरक्षित रहे, इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया. उन्होंने कई बार दिल्ली जाकर राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की और कॉलेज से संबंधित मामले को मजबूती के साथ उठाया.

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने स्पष्ट किया कि झारखंड के विद्यार्थियों की पढ़ाई किसी भी परिस्थिति में बाधित नहीं होने दी जाएगी. सरकार गोड्डा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में मौजूद कमियों को दूर करने और संस्थान को निर्धारित राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है. राज्य सरकार की ओर से आयोग को कॉलेज की कमियों को दूर करने तथा शैक्षणिक एवं आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने का आश्वासन दिया गया है. इसी दिशा में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू की गई है तथा विभिन्न विषयों में शिक्षकों के योगदान से संबंधित जानकारी आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई है.

53 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू

राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के समक्ष दी गई जानकारी और आश्वासन के अनुसार, कॉलेज में शिक्षण स्टाफ से संबंधित कमियों को दूर करने के लिए 53 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है. इससे स्पष्ट है कि राज्य सरकार कॉलेज में आवश्यक मानव संसाधन उपलब्ध कराने के साथ-साथ शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है.

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल वर्तमान स्थिति को संभालना नहीं, बल्कि गोड्डा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज को बेहतर आधारभूत संरचना, पर्याप्त शिक्षण स्टाफ और मजबूत शैक्षणिक व्यवस्था के साथ एक गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा संस्थान के रूप में विकसित करना है.

बच्चों की पढ़ाई किसी भी परिस्थिति में बाधित नहीं होने देंगे - डॉ. इरफान अंसारी