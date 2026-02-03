ETV Bharat / state

हरिद्वार में एनएचआई का बड़ा एक्शन, 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जानिये वजह

हरिद्वार: राष्ट्रीय राजमार्ग, सड़कों, पुलों और खंभों पर पोस्टर बैनर लगाकर सौंदर्य बिगाड़ने वालों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. डीएम मयूर दीक्षित के निर्देश पर एनएचआई की ओर से नौ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है. कनखल थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

हरिद्वार जिले में सरकारी प्रॉपर्टी को भद्दा एवं विरुपित करने वालों के विरुद्ध जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सभी एसडीएम, एनएचएआई एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए. जिसमें कहा गया संपत्ति पर यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई भी प्रचार प्रसार करता है, सरकारी संपत्ति को विरुपित करता है तो उनके विरुद्ध विरूपण अधिनियम के तहत नियम अनुसार अवश्यक कार्रवाई की जाये. एसडीएम हरिद्वार जितेंद्र कुमार ने बताया जिलाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्ग संरचना एवं सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाने, दीवारों पर अवैध लिखावट, पोस्टर चिपकाकर सार्वजनिक संपत्तियों को विरूपित करने का कार्य किया है. जिस पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया ने थाना कनखल में 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई की है.

उन्होंने बताया राष्ट्रीय राजमार्ग 334, मुजफ्फरनगर-हरिद्वार भाग के 4 लेन निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात वर्तमान में प्रचालन एवं रखरखाव चरण में है. राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 334 के किमी 198 से किमी 200 हरिद्वार की ओर के मध्य कुछ व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर स्थित सड़क संरचना एवं दीवारों पर बार-बार अपना प्रचार विज्ञापन लिखवाया है. यह कृत्य न केवल सार्वजनिक एवं राजमार्ग संरचना को क्षति पहुंचाने वाला है. संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय भी प्रतीत होता है. राष्ट्रीय राजमार्ग रख रखाव टीम द्वारा पूर्व में इन लिखावटों को पेंट कर मिटाया था. कुछ संस्थानों एवं व्यक्तियों ने फिर से यहीं अवैध लिखावट कर दी. जिसकी जानकारी जिलाधिकारी को दी गई. जिसका संज्ञान लेते हुए संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये.