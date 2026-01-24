बर्फबारी के बाद बढ़ी मुश्किलें, गैरसैंण में18 घंटे बाद खुला एनएच, भैरव मार्केट में जलभराव
पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के बाद मुश्किलें बढ़ गई हैं. कहीं, सड़कें बाधित हैं. कहीं बर्फबारी के कारण काम नहीं हो पा रहा है.
थराली/चमोली: आपदा के बाद भले ही सरकार और सरकारी अमला व्यवस्थाओं को दुरस्त करने का लाख दावा करे लेकिन हकीकत कुछ और ही है. सर्दियों की पहली बारिश ने सड़कों की पोल खोलकर रख दी है. थराली नगर क्षेत्र के अपर बाजार वार्ड के भैरव मार्केट के सामने बनी सड़क शुक्रवार को आई बारिश के बाद शनिवार को सुबह ही तालाब में तब्दील नजर आयी. जिसके चलते स्थानीय व्यापारियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा. राहगीर सड़क पर जमा पानी मे टायरों को डालकर आवाजाही करने को मजबूर हुए.
स्थानीय व्यापारियों ने अपनी परेशानियों को बताते हुए कहा कि चार माह पूर्व आपदा से उनकी दुकानों को काफी नुकसान हुआ था. दुकानों के भीतर मलबा घुसने के साथ ही व्यापारियों की दुकानें भी क्षतिग्रस्त हो गयी. इसके स्थानीय व्यापारियों को अभी तक भी मुआवजा नहीं मिल पाया. अलबता लोक निर्माण विभाग थराली अपनी सड़क पर कच्ची नालियों को तक नहीं खोल पाया.
स्थानीय लोगों ने सड़क पर जलभराव की समस्या को लेकर नगर प्रशाशन और लोक निर्माण विभाग के आला अधिकारियों की जवाबदेही पर प्रश्न उठाया. नगर पंचायत थराली की अध्यक्ष सुनीता रावत ने जलभराव की सूचना मिलने के बाद मौके का मुआयना किया. लोनिवि के दफ्तर पहुंच जलभराव की समस्या से निपटने के लिए नालियों के निर्माण करने की मांग की. लोनोवि थराली के अधिशासी अभियंता ने आश्वस्त करते हुए कहा कि बाजार क्षेत्र में जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए तात्कालिक रूप से कच्ची नालियों का निर्माण करने के साथ ही पक्की नालियों का भी निर्माण कराया जाएगा.
वहीं बात सूबे की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैण की करें तो यहां भी बर्फबारी के 18 घंटे बाद यातायात हो सुचारु किया जा सका. बर्फबारी के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग को आज दोपहर तक (18 घण्टे बाद) खोला जा सका. इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की 108 सेवा व गैरसैंण कोतवाली का वाहन भी फंसा रहा.
दरअसल पहाडों में बारिशों ओर बर्फबारी की संभावना के बीच बडी संख्या में इस मार्ग से पर्यटक औली जोशीमठ की तरफ रुख करते हैं. बड़ी संख्या में रानीखेत व गैरसैंण की तरफ आने वाली यात्री शामिल रहे. मौसम विभाग के बर्फबारी की पूर्व चेतावनी के बाउजूद NH विभाग व गैरसैंण प्रसाशन समय पर मार्ग खोलने के लिए जेसीबी की व्यवस्था तक नहीं कर पाया. जिससे आम लोगों व यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा.
मौसम विभाग के प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट के बाद सक्रिय वैस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते ऊंचाई वाले इलाकों बदरीनाथ धाम सहित वैली ऑफ फ्लावर्स, हेमकुंड साहिब, चिनाप वैली, द्रोणागिरी बागनी वैली, नीति वैली सहित कुंवारी पास गोरसों ट्रैक रूट पर अच्छी बर्फबारी हो रही है. गैरसैंण क्षेत्र में सुबह हल्की धूप के साथ मौसम की शुरुआत हुई. साथ ही कड़ाके की सर्दी और शीतलहर का सितम जारी है.
