बर्फबारी के बाद बढ़ी मुश्किलें, गैरसैंण में18 घंटे बाद खुला एनएच, भैरव मार्केट में जलभराव

थराली/चमोली: आपदा के बाद भले ही सरकार और सरकारी अमला व्यवस्थाओं को दुरस्त करने का लाख दावा करे लेकिन हकीकत कुछ और ही है. सर्दियों की पहली बारिश ने सड़कों की पोल खोलकर रख दी है. थराली नगर क्षेत्र के अपर बाजार वार्ड के भैरव मार्केट के सामने बनी सड़क शुक्रवार को आई बारिश के बाद शनिवार को सुबह ही तालाब में तब्दील नजर आयी. जिसके चलते स्थानीय व्यापारियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा. राहगीर सड़क पर जमा पानी मे टायरों को डालकर आवाजाही करने को मजबूर हुए.

स्थानीय व्यापारियों ने अपनी परेशानियों को बताते हुए कहा कि चार माह पूर्व आपदा से उनकी दुकानों को काफी नुकसान हुआ था. दुकानों के भीतर मलबा घुसने के साथ ही व्यापारियों की दुकानें भी क्षतिग्रस्त हो गयी. इसके स्थानीय व्यापारियों को अभी तक भी मुआवजा नहीं मिल पाया. अलबता लोक निर्माण विभाग थराली अपनी सड़क पर कच्ची नालियों को तक नहीं खोल पाया.

स्थानीय लोगों ने सड़क पर जलभराव की समस्या को लेकर नगर प्रशाशन और लोक निर्माण विभाग के आला अधिकारियों की जवाबदेही पर प्रश्न उठाया. नगर पंचायत थराली की अध्यक्ष सुनीता रावत ने जलभराव की सूचना मिलने के बाद मौके का मुआयना किया. लोनिवि के दफ्तर पहुंच जलभराव की समस्या से निपटने के लिए नालियों के निर्माण करने की मांग की. लोनोवि थराली के अधिशासी अभियंता ने आश्वस्त करते हुए कहा कि बाजार क्षेत्र में जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए तात्कालिक रूप से कच्ची नालियों का निर्माण करने के साथ ही पक्की नालियों का भी निर्माण कराया जाएगा.

वहीं बात सूबे की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैण की करें तो यहां भी बर्फबारी के 18 घंटे बाद यातायात हो सुचारु किया जा सका. बर्फबारी के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग को आज दोपहर तक (18 घण्टे बाद) खोला जा सका. इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की 108 सेवा व गैरसैंण कोतवाली का वाहन भी फंसा रहा.