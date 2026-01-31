ETV Bharat / state

पौड़ी के लिए बड़ी खबर, 2 से 5 फरवरी के बीच ये नेशनल हाईवे रहेगा बंद, जानिए क्यों?

पौड़ी: उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में गुमखाल और सतपुली के बीच 2 फरवरी से 5 फरवरी तक नेशनल हाईवे रात के समय बंद रहेगा. सतपुली मल्ली के समीप भू-धंसाव के कारण पहाड़ी पर भारी और खतरनाक बोल्डर लटक गए हैं, जिनके गिरने से किसी बड़े हादसे की आशंका बनी हुई है. यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एनएच खंड द्वारा यह निर्णय लिया गया है.

एनएच खंड और उसकी कार्यदायी एजेंसी इन चार दिनों के दौरान रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक पहाड़ी पर लटके बोल्डरों को हटाने का कार्य करेगी. इस दौरान सुरक्षा कारणों से हाईवे पर किसी भी प्रकार के रात्रिकालीन यातायात की अनुमति नहीं दी जाएगी. एनएच खंड लोनिवि धुमाकोट के अधिशासी अभियंता जितेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्य अवधि के दौरान रात्रि में हाईवे के स्थान पर वैकल्पिक मार्ग सतपुली–कांडाखाल–सिसल्डी–डेरियाखाल से यातायात डायवर्ट किया जाएगा.

उन्होंने यात्रियों से अपील की है कि वे निर्धारित समय में यात्रा से पूर्व मार्ग की स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें और प्रशासन का सहयोग करें. गौरतलब है कि लगभग दस दिन पूर्व इसी स्थान पर अचानक पहाड़ी से भारी-भरकम बोल्डर गिरने के कारण हाईवे पर लगातार तीन दिनों तक यातायात पूरी तरह बाधित रहा था. इस घटना से न केवल आम यात्रियों बल्कि स्थानीय निवासियों, स्कूली बच्चों और आपातकालीन सेवाओं को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था.

वैकल्पिक मार्ग से यात्रा करने पर सतपुली से कोटद्वार की दूरी पूर्व में 54 किलोमीटर की तुलना में बढ़कर लगभग 97 किलोमीटर हो जाएगी, जिससे यात्रियों को अतिरिक्त समय और ईंधन खर्च करना पड़ेगा. हालांकि सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह अस्थायी व्यवस्था की गई है.

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि दिन के समय हाईवे पर यातायात सामान्य रूप से जारी रहेगा और केवल रात्रिकालीन अवधि में ही प्रतिबंध लागू होगा. बोल्डर हटाने का कार्य पूरा होने के बाद हाईवे पर यातायात पूरी तरह सुचारू कर दिया जाएगा.