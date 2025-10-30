जर्जर हालत में NH-731, गड्ढों और धूल से राहगीर परेशान, भाजपा-कांग्रेस ने एक-दूसरे पर लगाए आरोप
उधम सिंह नगर के खटीमा से यूपी के मझोला तक राष्ट्रीय राजमार्ग जर्जर हालत में है. गड्ढों की वजह से हादसे हो रहे हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 30, 2025 at 3:54 PM IST
खटीमा: उधम सिंह नगर के खटीमा से उत्तर प्रदेश के मझोला तक लगभग 14 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग-731 (क) बीते कई वर्षों से जर्जर हालत में है. इस कारण सड़क पर आवागमन करने वाले लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. धार्मिक पर्यटन के अलावा सामरिक दृष्टि से भी यह सड़क बेहद महत्वपूर्ण है. लेकिन सड़क ना बन पाने से अब इस सड़क पर सियासत अपने पूरे शबाब पर है.
सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर भले ही आरोप-प्रत्यारोप इस सड़क के ना बन पाने पर लगा रहे हो, लेकिन सड़क जर्जर हालत में प्रदेश सरकार के गड्ढा मुक्त सड़कों के होने के दावों को मुंह चिढ़ा रही है. विपक्ष का कहना है कि करोड़ों रुपए बीते एक साल में इस सड़क के गड्ढे भरने के नाम पर बहा दिए गए, लेकिन 14 किलोमीटर लंबे इस राष्ट्रीय राजमार्ग के सड़कों पर जगह-जगह गड्ढे विकास के दावों की पोल खोल रहे हैं.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी के गृह विधानसभा खटीमा में इन दिनों खटीमा मझोला राष्ट्रीय राजमार्ग की चर्चा सबसे ज्यादा है. उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले लगभग 14 किलोमीटर लंबे इस सड़क के जर्जर हालत होने से स्थानीय आवाम के साथ ही चंपावत में पूर्णागिरी धाम के दर्शन करने वाले श्रद्धालु भी खासे परेशान हैं.
खास बात ये है कि पूर्व में खटीमा के भाजपा नेताओं द्वारा सड़क का निर्माण कार्य शुरू होने के नाम पर दो बार नारियल फोड़ कार्यक्रम आयोजित किया जा चुका है. लेकिन सड़क आज भी सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है. जिसको लेकर क्षेत्रीय विधायक भुवन कापड़ी भी सोशल मीडिया के माध्यम से भाजपा पर हमलावर हैं.
विधायक भुवन कापड़ी का कहना है कि एक तरह भाजपा प्रदेश की सड़कों के गड्ढे मुक्त होने के दावे करती है. लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण को लेकर वह लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं. सड़क पर जगह-जगह गड्ढे और धूल होने के कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है. उनका कहना है कि एनएच के लिए टेंडर भी लग चुका है. लेकिन इसके बावजूद भी काम शुरू नहीं हो पाया है. इस परेशानी का संज्ञान पहले भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार को दिया जा चुका है. लेकिन भाजपा सरकार के गड्ढा मुक्त सड़कों के दावे धरातल पर दिखाई नहीं दे रहे हैं.
वहीं खटीमा नगर पालिका चेयरमैन रमेश चंद्र जोशी का कहना है कि सड़क का टेंडर हो चुका है और 15 नवंबर तक सड़क कार्य शुरू कर दिया जाएगा. ठेकेदार को भी निर्देश दे दिए गए हैं. कुछ कारणवश सड़क निर्माण में देरी हो रही है.
खटीमा मझोला राष्ट्रीय राजमार्ग के पुनर्निर्माण को लेकर एनएच के अधिशाषी अभियंता आशुतोष से ईटीवी भारत द्वारा फोन पर बातचीत में बताया कि सड़क के पुनर्निर्माण का टेंडर हरियाणा की एक कंपनी को दिया गया है. कंपनी द्वारा निर्माण संबंधित संसाधन जुटाए जा रहे हैं. नवंबर माह में इस सड़क के पुनर्निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है. 14 करोड़ 69 लाख की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग इस सड़क के पुनर्निर्माण के कार्य को कराने जा रहा है.
