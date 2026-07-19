निर्माण से पहले ही दरकी 510 करोड़ की नेशनल हाईवे-45 सड़क, गुणवत्ता पर उठे सवाल
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में कई जगह सड़क धंसी, दरारें और टूटे साइड शोल्डर, विभाग ने जांच और सुधार का दिया भरोसा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 19, 2026 at 5:50 PM IST
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही: मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे-45 की गुणवत्ता फिर सवालों के घेरे में है. करीब 510 करोड़ रुपये की लागत से बन रही इस सड़क पर निर्माण पूरा होने से पहले ही कई जगह दरारें, धंसे हुए हिस्से और टूटे साइड शोल्डर दिखाई दे रहे हैं. इससे सड़क की गुणवत्ता और सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं.
लोगों ने लगाए खराब निर्माण के आरोप
स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया. उनका आरोप है कि अगर काम तय मानकों के अनुसार हुआ होता, तो नई सड़क पर इतनी जल्दी दरारें और धंसाव नहीं दिखाई देते.
कई जगह दिख रही खराब हालत
केंवची, खोड़री, जोगीसार, करिआम और आसपास के इलाकों में सड़क कई जगह बैठ गई है. कुछ स्थानों पर हर एक-दो किलोमीटर में पैचवर्क जैसी स्थिति भी दिखाई दे रही है. लोगों का कहना है कि सड़क अभी पूरी तरह बनी भी नहीं है और उसकी हालत खराब होने लगी है.
हजारों लोगों की लाइफलाइन
यह हाईवे जबलपुर, अमरकंटक, केंवची, रतनपुर, बिलासपुर होते हुए रायपुर तक जाता है. रोजाना हजारों छोटे-बड़े वाहन इसी मार्ग से गुजरते हैं. ऐसे में सड़क की खराब स्थिति यात्रियों की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय बन गई है.
विभाग ने क्या कहा?
विभाग के कार्यपालन अभियंता आर.के. खंबरा का कहना है कि सड़क नई है और कुछ स्थानों पर तकनीकी दिक्कतें सामने आई हैं. विभाग को शिकायतों की जानकारी मिल चुकी है और जल्द ही मौके का निरीक्षण किया जाएगा. आवश्यक सुधार कार्य कराया जाएगा.
किस कंपनी को मिला है काम?
करीब 510 करोड़ रुपये की इस परियोजना का निर्माण सत्या बिल्डर्स–श्याम इंफ्रा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (ओडिशा) द्वारा किया जा रहा है. अब सवाल यह है कि करोड़ों रुपये की इस परियोजना में सामने आई खामियों की जिम्मेदारी किसकी होगी?