पानीपत में बारिश से आफत, नेशनल हाईवे बना तालाब, हजारों वाहन फंसे, कंधों पर बच्चों को उठाकर निकले पिता
हरियाणा के पानीपत में हुई मूसलाधार बारिश में नेशनल हाईवे-44 सहित शहर के कई प्रमुख मार्गों पर दो से तीन फीट पानी भर गया.
Published : August 4, 2026 at 10:35 PM IST|
Updated : August 4, 2026 at 10:50 PM IST
पानीपत : सावन की पहली मूसलाधार बारिश ने मंगलवार को पानीपत नगर निगम और प्रशासन की तैयारियों की पूरी तरह पोल खोल दी. कुछ घंटों की तेज बारिश के बाद नेशनल हाईवे-44 सहित शहर के कई प्रमुख मार्ग दो से तीन फीट पानी में डूब गए. हाईवे पर लंबा जाम लग गया और पानी में वाहन बंद होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.
लोगों को हुई भारी परेशानी : सबसे अधिक परेशानी स्कूल से लौट रहे बच्चों और नौकरीपेशा लोगों को हुई. कई बच्चे घुटनों तक पानी में होकर घर पहुंचे, जबकि कुछ बच्चे जलभराव के बीच नाले में गिरने से बाल-बाल बच गए. कई जगहों पर लोग फिसलते नजर आए. एक मार्मिक दृश्य में एक पिता अपने दोनों बच्चों को कंधों पर बैठाकर जलभराव वाले रास्ते से सुरक्षित घर ले जाता दिखाई दिया.
जलभराव से यातायात प्रभावित : शहर के अंडरपास, पुलों के नीचे और मुख्य सड़कों पर जलभराव के कारण यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा. लोगों का आरोप है कि नगर निगम द्वारा नालों की सफाई के बड़े-बड़े दावे किए गए थे, लेकिन पहली ही बारिश ने उन दावों की हकीकत सामने ला दी. मौके पर ना तो नगर निगम की कोई टीम दिखाई दी और ना ही सफाई व्यवस्था सक्रिय नजर आई.
सड़कों पर पानी ही पानी : स्थानीय निवासी खुशबू ने कहा कि प्रशासन लगातार ये दावा करता रहा कि नालों की सफाई कर दी गई है, लेकिन आज पूरे शहर की स्थिति सबके सामने है. पुलों के नीचे, सड़कों पर और अंडरपास में पानी भरा हुआ है. लोगों के घरों और गलियों तक में पानी घुस गया है. कई गाड़ियां खराब हो गईं, बच्चे स्कूल से भीगकर लौट रहे हैं और कोई भी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर दिखाई नहीं दिया.
"बारिश अच्छी है, लेकिन शहर डूब गया" : बुजुर्ग रामस्वरूप ने कहा कि बारिश किसानों और मौसम के लिए बेहद लाभदायक है तथा गर्मी से भी राहत मिली है. लेकिन शहर में जगह-जगह पानी भर गया है और लोगों को पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ रहा है. स्थानीय निवासी सूरज ने कहा कि हर बारिश में फतेहपुरी चौक सहित कई स्थानों पर घुटनों तक पानी भर जाता है. सीवर और नालों की समय पर सफाई नहीं होने से पानी की निकासी रुक जाती है. उन्होंने बताया कि रास्ते में वे खुद पानी में फिसलकर गिरते-गिरते बचे. उनका कहना था कि प्रशासन चुनाव के समय बड़े वादे करता है, लेकिन बरसात आने पर सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त नजर आती हैं. स्कूल से लौट रहे छात्र अजित ने बताया कि डेढ़ घंटे की बारिश में वो पूरी तरह भीग गया. स्कूल और आसपास की गलियों में इतना पानी भर गया था कि सड़क के गड्ढे दिखाई नहीं दे रहे थे. इसी कारण वो गिरते-गिरते बचा.
स्थायी समाधान की दरकार : सावन की पहली तेज बारिश ने ये साफ कर दिया कि पानीपत में जलनिकासी व्यवस्था अभी भी गंभीर सवालों के घेरे में है. नगर निगम के नालों की सफाई के दावों के बावजूद हाईवे से लेकर कॉलोनियों तक जलभराव देखने को मिला. यदि समय रहते स्थायी समाधान नहीं किया गया तो आगामी बारिश में शहरवासियों को इससे भी अधिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.
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