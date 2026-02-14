नर्मदा टू गंगोत्री कनेक्शन जोड़ेगा NH-34, अपग्रेडेशन से बुंदेलखंड और महाकौशल करेंगे हवा से बातें
531.84 करोड़ की लागत से हो रहा शाहगढ़-दमोह के बीच रोड का अपग्रेडेशन, शानदार होगी जबलपुर, दमोह और सागर के बीच कनेक्टिविटी
सागर : देश के बीचोंबीच बसा मध्यप्रदेश देश की रोड कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है. इसी कड़ी में नेशनल हाइवे-34 का अपग्रेडेशन का काम हो रहा है. ये अपग्रेडेशन है बुंदेलखंड और महाकौशल के बीच, जो यहां की कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाएगा. यूं तो NH-34 गंगोत्री धाम से शुरू होकर मध्यप्रदेश के लखनादौन तक जाने वाला 1426 किमी लंबा राजमार्ग है, जो बड़े शहरों को जोड़ने का काम करता है. ये मार्ग चारधाम यात्रा के लिए काफी सुविधाजनक है. वहीं, अब इसका अपग्रेडेशन सागर के शाहगढ़ से लेकर दमोह तक किया जा रहा है.
63 किमी के रूट पर 531 करोड़ होंगे खर्च
नेशनल हाईवे-34 के इस अपग्रेडेशन का काम जल्द पूरा होने वाला है. शाहगढ़ से दमोह के बीच के हिस्से के लिए 531.84 करोड़ रु खर्च होंगे. ये प्रोजेक्ट महाकौशल तक शानदार कनेक्टिविटी देगा, क्योंकि दमोह के बाद जबलपुर तक के लिए पहले ही तेज गति से कार्य जारी है.
तीन राज्यों के प्रमुख शहरों को जोड़ता है NH34
नेशनल हाइवे-34 की बात करें, तो ये देवभूमि उत्तराखंड के गंगोत्रीधाम से शुरू होता है. गंगोत्रीधाम से शुरू होकर उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश के प्रमुख शहरों को जोड़ते हुए लखनादौन तक जाता है और नेशनल हाइवे 44 में जुड़ जाता है. इसकी लंबाई 1426 किमी है. ये तीनों राज्यों के प्रमुख धार्मिक और औद्योगिक शहरों को जोड़ने का काम करता है.
इस प्रोजेक्ट की घोषणा करते वक्त केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री ने बताया था, '' मध्य प्रदेश में एनएच-34 के हिस्से को अपग्रेड करने के लिए 531.84 करोड़ रुपए पास किए गए हैं. इसका उन्ययन मध्यप्रदेश के सागर से होते हुए छतरपुर जिले और दमोह जिले में किया जा रहा है. ये अपग्रेडेशन बुंदेलखंड और महाकौशल अंचल के लिए काफी अहम साबित होगा. बेहतर कनेक्टिविटी के साथ धार्मिक पर्यटन और आर्थिक की रफ्तार बढ़ाएगा.''
कैसे हो रहा है एनएच-34 का अपग्रेडेशन?
एनएच 34 का जो मध्यप्रदेश के हिस्से में अपग्रेडेशन हो रहा है, इसकी लंबाई 63.50 किमी है, जो सागर के शाहगढ़ से दमोह तक है. सागर के शाहगढ़ से शुरू होकर छतरपुर के बक्सवाहा और दमोह के नरसिंहगढ़ होते हुए ये दमोह तक जाएगा. इस मार्ग को पेव्ड शोल्डर के साथ टू लेन में अपग्रेड किया जा रहा है. इसके उन्ययन में पांच प्रमुख पुल, 4 बायपास और सर्विस- स्लिप रोड बनाए जा रहे हैं.
क्या होगा NH-34 अपग्रेडेशन से फायदा?
बुंदेलखंड और महाकौशल की बेहतर कनेक्टिविटी के लिए ये प्रोजेक्ट काफी अहम है. इस प्रोजेक्ट के पूर होने से धार्मिक और औद्योगिक पर्यटन के बड़े शहर आपस में शानदार कनेक्टिविटी से जुड़ जाएंगे. हरिद्वार के धार्मिक पर्यटन के साथ आयुर्वेद के व्यावसाय को बल मिलेगा. उत्तरप्रदेश के मेरठ के औद्योगिक विकास के साथ शिक्षा,अलीगढ़ के ताला उद्योग, कानपुर के चमड़ा उद्योग और वस्त्र निर्माण के साथ जबलपुर के रक्षा और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा. खास बात ये है कि चारधाम यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों की यात्रा ये मार्ग सुगम कर देगा.
