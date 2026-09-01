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उत्तराखंड में बारिश से हाल बेहाल, टिहरी में चंबा-गंगोत्री NH पर लैंडस्लाइड, 2 स्टेट हाईवे भी बंद

टिहरी गढ़वाल के मटियाली नगुण में भूस्खलन के कारण नेशनल हाईवे 34 बंद हो गया. इसके अलावा 2 स्टेट हाईवे भी बंद हो गए हैं.

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टिहरी में चंबा-गंगोत्री NH पर लैंडस्लाइड (PHOTO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 1, 2026 at 5:23 PM IST

4 Min Read
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टिहरी गढ़वाल: उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के कारण जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है. बारिश के कारण नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है. दूसरी तरफ, पहाड़ी जिलों में बारिश से लैंडस्लाइड और बोल्डर गिरने की घटनाएं दर्ज की जा रही हैं. वहीं चंबा-गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-34) पर लैंडस्लाइड होने से हाईवे बंद हो गया है.

टिहरी गढ़वाल के मटियाली नगुण (चिन्यालीसौड़ से पहले) लैंडस्लाइड होने से नेशनल हाईवे-34 बंद हो गया. मार्ग को सुचारू करने हेतु संबंधित विभाग द्वारा मार्ग खुलवाने का प्रयास किया जा रहा है. दूसरी तरफ स्टेट हाईवे 77 गुजराडा–रानीपोखरी मार्ग पर लैंडस्लाइड होने से मार्ग अवरुद्ध हो गया है. मार्ग को सुचारू करने के लिए संबंधित विभाग द्वारा मार्ग खुलवाने का प्रयास किया जा रहा है.

उत्तराखंड में बारिश से हाल बेहाल (VIDEO-ETV Bharat)

वहीं, स्टेट हाईवे 31 देवप्रयाग–गजा–जाजल मोटर मार्ग भी पर आवाजाही के लिहाज से खतरा बना हुआ है. आमपाटा के पास लैंडस्लाइड के कारण मार्ग अवरुद्ध हो गया था, जो अब यातायात हेतु खोल दिया गया है. हालांकि, मार्ग के अन्य स्थानों पर लगातार मलबा गिरने की घटना रिकॉर्ड की जा रही है.

जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार बारिश एवं लैंडस्लाइड की संभावना को देखते हुए अनावश्यक यात्रा से बचें. यात्रा के दौरान विशेष सावधानी बरतें और सड़क की स्थिति की जानकारी लेकर ही आगे बढ़ें.

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बारिश का पानी आने से मार्ग अवरुद्ध (PHOTO -ETV Bharat)

उधर, जिले के चमियाला-बूढ़ाकेदार मार्ग पर चानी गदेरा बारिश के कारण उफान पर है. तेज बारिश के बाद गदेरे में पानी का बहाव बेहद तेज हो गया है, जिससे इस मार्ग से आवाजाही करने वाले लोगों के लिए खतरा बढ़ गया है.

गदेरे पर पक्का पुल नहीं होने के कारण हर बरसात में ग्रामीणों और राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. तेज बहाव के बीच लोग जान हथेली पर रखकर गदेरा पार करने को मजबूर है. प्रशासन ने रास्ते से गुजरने वाले यात्रियों से अपील है कि तेज बहाव के दौरान बेहद सावधानी बरतें और अपनी व अपनों की जान जोखिम में न डालें.

आज जिले में ऑरेंज अलर्ट है. पिछले दो दिनों से जिले में कहीं मध्यम कहीं तेज बारिश हो रही है. नेशनल हाइवे की बात करें तो कई जगहों पर लैंडस्लाइड होने के कारण बाधित हो रहा है. जिसके लिए जेसीबी मशीने काम कर रही है. इसके आलावा पीएमजीएसवाई की चार सड़कें बाधित हैं, जिसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है. सड़क पूरी तरह सुचारू करने में समय लगेगा.
-नितिका खंडेलवाल, टिहरी डीएम-

टेड़ा गांव का बरसाती नाला उफान पर: नैनीताल के रामनगर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर मुश्किलें बढ़ा दी हैं. बारिश के चलते टेड़ा गांव का बरसाती नाला अचानक उफान पर आ गया. नाले में पानी का बहाव इतना तेज था कि इसे पार करना जान जोखिम में डालने जैसा हो गया. हालात को देखते हुए नाले के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई और लोग पानी का बहाव कम होने का इंतजार करते नजर आए.

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टेड़ा गांव का बरसाती नाला उफान पर (PHOTO -ETV Bharat)

इसी दौरान टेड़ा गांव की ओर सामान और एक सवारी को लेकर जा रहा एक थ्री-व्हीलर बरसाती नाले को पार करने लगा. जैसे ही वाहन नाले के तेज बहाव के बीच पहुंचा, पानी का दबाव बढ़ गया और थ्री-व्हीलर अपना संतुलन खो बैठा. देखते ही देखते तेज धार वाहन को अपने साथ बहाकर ले जाने लगी. अचानक हुए इस हादसे से मौके पर अफरा-तफरी मच गई. थ्री-व्हीलर में बैठे यात्री ने स्थिति को भांपते हुए वाहन से बाहर छलांग लगा दी और अपनी जान बचाई.

वाहन चालक भी पानी के तेज बहाव में फंस गया. चालक को मुश्किल में देख स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए उसका रेस्क्यू किया और उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

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