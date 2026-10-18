मध्य भारत के विकास की लाइफलाइन बनेगा NH 30 कॉरिडोर, जबलपुर से चिल्पीघाट होगा फोरलेन
प्रोजेक्ट प्रयागराज-जबलपुर-रायपुर कॉरिडोर का हिस्सा है 160 किमी लंबा जबलपुर-चिल्पी मार्ग. भारी माल परिवहन के साथ ही सुरक्षित और आधुनिक हाइवे विकसित करना है फोरलेन का उद्देश्य. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 10:37 PM IST
सागर: नेशनल हाइवे-30 के जबलपुर से चिल्पी (मप्र-छग सीमा) तक करीब 160 किमी लंबे मार्ग को 2-लेन से 4-लेन में विकसित करने के प्रोजेक्ट के DPR कार्य प्रगति पर है. ये प्रोजेक्ट प्रयागराज-जबलपुर-रायपुर कॉरिडोर का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य बढ़ते यातायात दबाव और भारी माल परिवहन को ध्यान रखते हुए सुरक्षित और आधुनिक हाइवे विकसित करना है. हाइवे पर स्थानीय यातायात के कारण मौजूदा टूलेन सड़क क्षमता से अधिक भार ढो रही है.
संकरी सड़क और ओवरटेकिंग स्पेस कम होने के कारण वाहनों की गति प्रभावित होती है, जिससे जाम के साथ सफर में ज्यादा समय लगता है. खासकर नाग घाट, भवाल घाट और चिल्पी घाट जैसे पहाड़ी इलाकों में तीखे मोड़ और भारी वाहनों की आवाजाही सफर को मुश्किल बना देती है. पर्यटन, व्यापार एवं माल परिवहन की बढ़ती गतिविधियों के कारण हाइवे पर यातायात दबाव बढ़ने की संभावना है. प्रस्तावित फोरलेन प्रोजेक्ट से सड़क की क्षमता में बढ़ोत्तरी होगी, जिससे यातायात अधिक व्यवस्थित और सुचारू बन सकेगा.
आधुनिक इंजीनियरिंग से बदले जाएंगे मुश्किल घाट
प्रोजेक्ट के तहत नाग घाट, भवाल घाट एवं चिल्पी घाट जैसे पहाड़ी इलाकों में आधुनिक इंजीनियरिंग के जरिए सफर आसान बनाया जाएगा. इन इलाको में मौजूदा सड़क को अधिक सुरक्षित और सक्षम बनाने पर फोकस किया जा रहा है. प्रोजेक्ट में तीखे मोड़ और सीमित दृश्यता (Restricted Visibility) वाले हिस्सों में ज्योमेट्रिक सुधार, बेहतर विजिबिलिटी, सुरक्षित ढाल डिजाइन और आधुनिक ट्रैफिक प्रबंधन उपाय शामिल किए जा रहे हैं.
साथ ही घाट वाले इलाकों में वाहनों की आवाजाही सुनिश्चित करने रोड सेफ्टी बैरियर्स, रिफ्लेक्टिव साइनज, चेतावनी संकेतक और आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम विकसित किए जाएंगे. इसके अलावा दुर्घटना संभावित ब्लैकस्पॉट्स की तकनीकी समीक्षा कर स्थायी सुधार हेतु रोड सेफ्टी उपाय प्रस्तावित किए जा रहे हैं.
शहरी और कस्बाई इलाकों में सुगम यातायात
एनएच 30 पर बीजाडांडी और बिछिया जैसे शहरी और कस्बाई इलाकों में यातायात दबाव और बढ़ती आवाजाही देखते हुए प्रस्तावित प्रोजेक्ट में कई सुधार प्रस्तावित हैं. इन इलाकों में नए बाईपास बनेंगे जिससे सड़क से गुजरने वाले भारी यातायात को डायवर्ट कर सके और स्थानीय आवागमन को सुगम बनाया जा सके. इसके फ्लाईओवर और अंडरपास बनाए जाएंगे.
जिससे लेवल क्रॉसिंग की समस्याओं में कमी आएगी और वाहनों की बरोकटोक आवाजाही हो सकेगी. इससे ना केवल ट्रैफिक फ्लो बेहतर होगा, बल्कि वाहनों की रुकावटें, गति में उतार-चढ़ाव जाम की स्थिति में कमी आएगी. इन उपायों के माध्यम से स्थानीय और हाई-स्पीड ट्रैफिक को अलग किया जाएगा.
वन्यजीव संरक्षण के साथ संतुलित विकास
प्रोजेक्ट के DPR में केवल सड़क चौड़ीकरण और यातायात क्षमता बढ़ाने पर नहीं, बल्कि पर्यावरण, वन्यजीव सुरक्षा और पारिस्थितिक संतुलन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. एनएच -30 का महत्वपूर्ण हिस्सा कान्हा टाइगर रिजर्व और वन क्षेत्रों से होकर गुजरता है, यहां से बड़े पैमाने पर वन्यजीव प्राकृतिक आवाजाही करते हैं. ऐसे में प्रोजेक्ट में सड़क विकास के साथ वन्यजीवों की प्राकृतिक गतिविधियां कम से कम प्रभावित हों, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा.
वन्यजीवों की सुरक्षित आवाजाही के लिए एनिमल अंडरपास, वाइल्डलाइफ क्रॉसिंग और जरूरत से हिसाब से सुरक्षित मार्ग प्रस्तावित है. इसके अलावा वन क्षेत्रों में विशेष सुरक्षा साइनेज, चेतावनी संकेतक और रेड टेबल टॉप मार्किंग जैसी रोड सेफ्टी व्यवस्थाएं भी विकसित की जाएंगी, ताकि वाहन चालकों को वन्यजीव के प्रति सतर्क किया जा सके और दुर्घटना जोखिम को कम किया जा सके.
पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता
पर्यावरण अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण को विशेष महत्व दिया जा रहा है. DPR तैयार करते समय सड़क विकास के साथ पर्यावरण संतुलन और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण प्रभावित ना हो, इसी नजरिए से ज्यादा से ज्यादा पेड़ों के संरक्षण और वृक्ष प्रत्यारोपण को प्राथमिकता दी जाएगी. इसके अलावा प्रोजेक्ट में हरित विकास, पर्यावरण अनुकूल निर्माण तकनीकों और वैज्ञानिक ड्रैनेज सिस्टम को शामिल किया है. सड़क किनारे हरित पट्टियों के विकास, ढलान संरक्षण कार्यों और वर्षा जल निकासी व्यवस्था को भी योजना का हिस्सा बनाया जाएगा.
व्यापार, पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मिलेगी ताकत
प्रोजेक्ट के पूरा होने पर न केवल यातायात में सुधार होगा, बल्कि मध्यप्रदेश- छत्तीसगढ़ के बीच आर्थिक-सामाजिक संपर्क को मजबूती मिलेगी. बेहतर सड़क संपर्क से व्यापार, उद्योग, कृषि और लॉजिस्टिक्स गतिविधियों को गति मिलेगी. माल परिवहन अधिक तेज, सुरक्षित और किफायती होगा. ये कॉरिडोर विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के औद्योगिक और खनिज क्षेत्रों और मध्य प्रदेश के बाजारों के बीच मजबूत सप्लाई-चेन लिंक तैयार करेगा. जबलपुर, मंडला और कान्हा जैसे पर्यटन क्षेत्रों तक बेहतर और सुरक्षित पहुंच होने से दोनों राज्यों के पर्यटकों की आवाजाही बढ़ेगी.
मध्य भारत के विकास की लाइफलाइन बनेगा NH-30 कॉरिडोर
जबलपुर रिंगरोड और रायपुर विशाखापट्टनम कारीडोर के साथ बेहतर समन्वय से प्रोजेक्ट मध्यभारत के लिए आर्थिक और लॉजिस्टिक लाइफलाइन विकसित करेगा. ये कॉरिडोर छत्तीसगढ़-मध्य प्रदेश की कनेक्टिविटी को मजबूत करते हुए औद्योगिक क्षेत्रों, कृषि मंडियों और लॉजिस्टिक हब को एकीकृत नेटवर्क से जोड़ने का काम करेगा. भविष्य की जरूरतों को ध्यान रखते हुए विकसित किया जा रहा आधुनिक हाईवे कॉरिडोर क्षेत्रीय विकास, निवेश, रोजगार सृजन और औद्योगिक विस्तार को नई गति प्रदान करेगा. इसके माध्यम से छत्तीसगढ़ के उभरते औद्योगिक क्षेत्रों और मध्य प्रदेश के प्रमुख आर्थिक केंद्रों के बीच आवागमन अधिक तेज, सुरक्षित और निर्बाध होगा.
क्या कहते हैं जिम्मेदार
प्रोजेक्ट डायरेक्टर, PIU जबलपुर, NHAI (RO भोपाल) अमृत लाल साहू के अनुसार “DPR प्रक्रिया मार्च 2027 तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है. साथ ही वन्यजीव संरक्षण से जुड़े प्रस्तावों पर काम किया जा रहा है. ताकि प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की देरी ना हो. प्रोजेक्ट का फोकस सड़क सुरक्षा पर है, जिसके अंतर्गत सभी चिह्नित ब्लैकस्पॉट्स का दीर्घकालिक और स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाएगा. इसके साथ ये मार्ग कान्हा टाइगर रिजर्व जैसे संवेदनशील वन्यजीव क्षेत्र से होकर गुजरता है, इसलिए वन्यजीवों की सुरक्षित आवाजाही हेतु विशेष संरचनात्मक प्रावधान किए जाएंगे.“