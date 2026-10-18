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मध्य भारत के विकास की लाइफलाइन बनेगा NH 30 कॉरिडोर, जबलपुर से चिल्पीघाट होगा फोरलेन

नेशनल हाइवे-30 जबलपुर - चिल्पीघाट ( ETV Bharat )

सागर: नेशनल हाइवे-30 के जबलपुर से चिल्पी (मप्र-छग सीमा) तक करीब 160 किमी लंबे मार्ग को 2-लेन से 4-लेन में विकसित करने के प्रोजेक्ट के DPR कार्य प्रगति पर है. ये प्रोजेक्ट प्रयागराज-जबलपुर-रायपुर कॉरिडोर का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य बढ़ते यातायात दबाव और भारी माल परिवहन को ध्यान रखते हुए सुरक्षित और आधुनिक हाइवे विकसित करना है. हाइवे पर स्थानीय यातायात के कारण मौजूदा टूलेन सड़क क्षमता से अधिक भार ढो रही है.

संकरी सड़क और ओवरटेकिंग स्पेस कम होने के कारण वाहनों की गति प्रभावित होती है, जिससे जाम के साथ सफर में ज्यादा समय लगता है. खासकर नाग घाट, भवाल घाट और चिल्पी घाट जैसे पहाड़ी इलाकों में तीखे मोड़ और भारी वाहनों की आवाजाही सफर को मुश्किल बना देती है. पर्यटन, व्यापार एवं माल परिवहन की बढ़ती गतिविधियों के कारण हाइवे पर यातायात दबाव बढ़ने की संभावना है. प्रस्तावित फोरलेन प्रोजेक्ट से सड़क की क्षमता में बढ़ोत्तरी होगी, जिससे यातायात अधिक व्यवस्थित और सुचारू बन सकेगा.

नेशनल हाइवे-30 (ETV Bharat) आधुनिक इंजीनियरिंग से बदले जाएंगे मुश्किल घाट प्रोजेक्ट के तहत नाग घाट, भवाल घाट एवं चिल्पी घाट जैसे पहाड़ी इलाकों में आधुनिक इंजीनियरिंग के जरिए सफर आसान बनाया जाएगा. इन इलाको में मौजूदा सड़क को अधिक सुरक्षित और सक्षम बनाने पर फोकस किया जा रहा है. प्रोजेक्ट में तीखे मोड़ और सीमित दृश्यता (Restricted Visibility) वाले हिस्सों में ज्योमेट्रिक सुधार, बेहतर विजिबिलिटी, सुरक्षित ढाल डिजाइन और आधुनिक ट्रैफिक प्रबंधन उपाय शामिल किए जा रहे हैं. नेशनल हाइवे-30 जबलपुर से चिल्पीघाट होगा फोरलेन (ETV Bharat) साथ ही घाट वाले इलाकों में वाहनों की आवाजाही सुनिश्चित करने रोड सेफ्टी बैरियर्स, रिफ्लेक्टिव साइनज, चेतावनी संकेतक और आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम विकसित किए जाएंगे. इसके अलावा दुर्घटना संभावित ब्लैकस्पॉट्स की तकनीकी समीक्षा कर स्थायी सुधार हेतु रोड सेफ्टी उपाय प्रस्तावित किए जा रहे हैं. नेशनल हाइवे-30 (ETV Bharat) शहरी और कस्बाई इलाकों में सुगम यातायात एनएच 30 पर बीजाडांडी और बिछिया जैसे शहरी और कस्बाई इलाकों में यातायात दबाव और बढ़ती आवाजाही देखते हुए प्रस्तावित प्रोजेक्ट में कई सुधार प्रस्तावित हैं. इन इलाकों में नए बाईपास बनेंगे जिससे सड़क से गुजरने वाले भारी यातायात को डायवर्ट कर सके और स्थानीय आवागमन को सुगम बनाया जा सके. इसके फ्लाईओवर और अंडरपास बनाए जाएंगे. बुंदेलखंड-विंध्य का महा कनेक्शन! सरपट दौड़ेगा एक और फोरलेन, डेढ़ घंटे में पहुंचेंगे दमोह से कटनी जिससे लेवल क्रॉसिंग की समस्याओं में कमी आएगी और वाहनों की बरोकटोक आवाजाही हो सकेगी. इससे ना केवल ट्रैफिक फ्लो बेहतर होगा, बल्कि वाहनों की रुकावटें, गति में उतार-चढ़ाव जाम की स्थिति में कमी आएगी. इन उपायों के माध्यम से स्थानीय और हाई-स्पीड ट्रैफिक को अलग किया जाएगा. NH-30 जबलपुर से चिल्पीघाट होगा फोरलेन (ETV Bharat) वन्यजीव संरक्षण के साथ संतुलित विकास प्रोजेक्ट के DPR में केवल सड़क चौड़ीकरण और यातायात क्षमता बढ़ाने पर नहीं, बल्कि पर्यावरण, वन्यजीव सुरक्षा और पारिस्थितिक संतुलन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. एनएच -30 का महत्वपूर्ण हिस्सा कान्हा टाइगर रिजर्व और वन क्षेत्रों से होकर गुजरता है, यहां से बड़े पैमाने पर वन्यजीव प्राकृतिक आवाजाही करते हैं. ऐसे में प्रोजेक्ट में सड़क विकास के साथ वन्यजीवों की प्राकृतिक गतिविधियां कम से कम प्रभावित हों, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा.