ETV Bharat / state

नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार को राहत: विधायक बोले- ईडी का दुरुपयोग उजागर हुआ

कांग्रेस पार्टी ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी : नेशनल हेराल्ड मामले में कोर्ट की ओर से कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को राहत दिए जाने के बाद देश की राजनीति में उबाल आ गया है. इस फैसले को केंद्र सरकार की 'राजनीतिक प्रतिशोध की राजनीति' पर करारा तमाचा बताते हुए कांग्रेस अब पूरी तरह आक्रामक रुख में नजर आ रही है. इसी क्रम में बुधवार को बूंदी में कांग्रेस पार्टी ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर एकत्र होकर रैली निकाली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शाह पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का गंभीर आरोप लगाया. ईडी का दुरुपयोग : हिंडोली विधायक अशोक चांदना ने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामला पूरी तरह राजनीति से प्रेरित था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है. यह फैसला इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि विपक्षी नेताओं को डराने और दबाने के लिए केंद्र सरकार ईडी जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है. मोदी सरकार को यह समझ लेना चाहिए कि लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चल सकती. अदालत ने सच को सामने ला दिया है. अशोक चांदना ने राहुल गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें जितना दबाने की कोशिश की जा रही है, वे उतनी ही मजबूती के साथ देश के सामने खड़े नजर आ रहे हैं. राहुल गांधी सिर्फ कांग्रेस के नेता नहीं, बल्कि देश की उम्मीद हैं. उनके साथ कांग्रेस का हर कार्यकर्ता और देश की जनता खड़ी है. सभी वर्गों और समुदायों के लोग आज उनके साथ मजबूती से खड़े दिखाई दे रहे हैं. कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर तीखा हमला बोला. (ETV Bharat)