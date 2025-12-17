नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार को राहत: विधायक बोले- ईडी का दुरुपयोग उजागर हुआ
नेशनल हेराल्ड मामले में कोर्ट के फैसले के बाद बूंदी में कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर तीखा हमला बोला.
Published : December 17, 2025 at 2:43 PM IST
बूंदी : नेशनल हेराल्ड मामले में कोर्ट की ओर से कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को राहत दिए जाने के बाद देश की राजनीति में उबाल आ गया है. इस फैसले को केंद्र सरकार की 'राजनीतिक प्रतिशोध की राजनीति' पर करारा तमाचा बताते हुए कांग्रेस अब पूरी तरह आक्रामक रुख में नजर आ रही है. इसी क्रम में बुधवार को बूंदी में कांग्रेस पार्टी ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर एकत्र होकर रैली निकाली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शाह पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का गंभीर आरोप लगाया.
ईडी का दुरुपयोग : हिंडोली विधायक अशोक चांदना ने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामला पूरी तरह राजनीति से प्रेरित था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है. यह फैसला इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि विपक्षी नेताओं को डराने और दबाने के लिए केंद्र सरकार ईडी जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है. मोदी सरकार को यह समझ लेना चाहिए कि लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चल सकती. अदालत ने सच को सामने ला दिया है. अशोक चांदना ने राहुल गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें जितना दबाने की कोशिश की जा रही है, वे उतनी ही मजबूती के साथ देश के सामने खड़े नजर आ रहे हैं. राहुल गांधी सिर्फ कांग्रेस के नेता नहीं, बल्कि देश की उम्मीद हैं. उनके साथ कांग्रेस का हर कार्यकर्ता और देश की जनता खड़ी है. सभी वर्गों और समुदायों के लोग आज उनके साथ मजबूती से खड़े दिखाई दे रहे हैं.
बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है. ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है, लेकिन न्यायपालिका ने यह साबित कर दिया है कि संविधान अभी जीवित है और लोकतंत्र को कुचला नहीं जा सकता. कांग्रेस जिलाध्यक्ष महावीर मीणा ने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में मिली राहत सिर्फ कांग्रेस की जीत नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र और संविधान की जीत है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि केंद्र सरकार ने विपक्ष के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग बंद नहीं किया तो कांग्रेस सड़क से सदन तक संघर्ष को और तेज करेगी.
चित्तौड़गढ़ में भी प्रदर्शन: बुधवार को जिला कांग्रेस कमेटी की और से भाजपा जिला कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया. यहां कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रमोद सिसोदिया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के झंडे लहराए. कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रमोद सिसोदिया ने कहा कि केंद्र सरकार ने जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जानबूझ कर निशाना बनाया. ईडी की कार्रवाई पूरी तरह राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है. इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा और अहम फैसला सुनाते हुए सोनिया गांधी और राहुल गांधी को राहत प्रदान की है. इससे केंद्र सरकार को करारा झटका लगा है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर कर रही है और विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए संवैधानिक संस्थाओं का सहारा ले रही है.